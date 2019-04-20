Агент Йовича: «Лука не горит желанием переходить в „Барселону“»

Форвард «Айнтрахта» Лука Йович считает, что в «Барселоне» у него не будет много игрового времени. Об этом в интервью Sport Bild заявил агент футболиста Фали Рамадани.
Многие клубы интересуются Лукой, включая «Барселону», но мой клиент сомневается, что станет там игроком стартового состава.
Ранее сообщалось, что каталонцы потеряли интерес к футболисту. Главным претендентом на него сейчас считается «Реал».
Главное, чтобы не оказался, как Белотти, игроком одного сезона.
Главное, чтобы не оказался, как Белотти, игроком одного сезона.
Не факт,что в Реале будет со старта играть. Просто парень хочет быть в Мадриде,а барсуков технично на хрен послал-----НАШ человек!!!
ЖалобаИгнорОтветить
Вот ты Оздоха теперь уже не за МС = Кто нить понимает что пишет этот трижды....Нгуша..
Аха-ха)
Не факт,что в Реале будет со старта играть. Просто парень хочет быть в Мадриде,а барсуков технично на хрен послал-----НАШ человек!!!
ЖалобаИгнорОтветить
Вот ты Оздоха теперь уже не за МС = Кто нить понимает что пишет этот трижды....Нгуша..
Аха-ха)