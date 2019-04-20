Агент Йовича: «Лука не горит желанием переходить в „Барселону“»

20 апреля 2019, 14:19

Форвард «Айнтрахта» Лука Йович считает, что в «Барселоне» у него не будет много игрового времени. Об этом в интервью Sport Bild заявил агент футболиста Фали Рамадани.

Многие клубы интересуются Лукой, включая «Барселону», но мой клиент сомневается, что станет там игроком стартового состава.

Ранее сообщалось, что каталонцы потеряли интерес к футболисту. Главным претендентом на него сейчас считается «Реал».