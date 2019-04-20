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Агент Йовича: «Лука не горит желанием переходить в „Барселону“»

20 апреля 2019, 14:19

Форвард «Айнтрахта» Лука Йович считает, что в «Барселоне» у него не будет много игрового времени. Об этом в интервью Sport Bild заявил агент футболиста Фали Рамадани.

Многие клубы интересуются Лукой, включая «Барселону», но мой клиент сомневается, что станет там игроком стартового состава.

Ранее сообщалось, что каталонцы потеряли интерес к футболисту. Главным претендентом на него сейчас считается «Реал».

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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan ответил ALBA BARCELONA 21
   380 / 959
20 апреля в 17:57
На соккере,как сам знаешь,пишут,что хочет,затем,что не хочет итд итп.Так же Гризман то переходит,то не переходит много раз в Барсу.
Да ладно,я подтруниваю ваших нервных...не более.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил cevin cigan
   125 / 959
20 апреля в 17:46
Я читал,совершенно другую статью(кстати здесь на соккере),там чётко было сказано,что Лука предпочитает Реал(вот так на вентилятор и набрасывают!)
На соккере,как сам знаешь,пишут,что хочет,затем,что не хочет итд итп.Так же Гризман то переходит,то не переходит много раз в Барсу.
Romeo 777
Romeo 777
   198 / 959
20 апреля в 16:32
Много будет желающих его купить. Интересно будет посмотреть за ним в полуфинале против Челси.
Главное, чтобы не оказался, как Белотти, игроком одного сезона.
cevin cigan
cevin cigan ответил ALBA BARCELONA 21
   380 / 959
20 апреля в 16:24
Ты же умный болельщик,поэтому должен был знать,что Барса отказалась от него, а после отказал мол он сам не хочет.Какой толк,если даже горить желанием но шансов нет занять место рядом с Месси.
Я читал,совершенно другую статью(кстати здесь на соккере),там чётко было сказано,что Лука предпочитает Реал(вот так на вентилятор и набрасывают!)
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил cevin cigan
   125 / 959
20 апреля в 16:20
Не факт,что в Реале будет со старта играть. Просто парень хочет быть в Мадриде,а барсуков технично на хрен послал-----НАШ человек!!!
Ты же умный болельщик,поэтому должен был знать,что Барса отказалась от него, а после отказал мол он сам не хочет.Какой толк,если даже горить желанием но шансов нет занять место рядом с Месси.
alexfor
alexfor
   210 / 959
20 апреля в 16:09
cevin cigan. тогда не понимаю, для чего. ла лигу реалу все равно не видать, пока месси играет. если только лч опять начнется оптом покупаться. но это вряд ли, пусть остынут после 3 кубков.
cevin cigan
cevin cigan
   380 / 959
20 апреля в 16:04
alexfor Вообще то у барсуков з/п на порядок выше чем у Реала,так что не надо ля-ля(прибедняться). Не всё деньгами измеряется!
alexfor
alexfor
   210 / 959
20 апреля в 15:23
    рус фан
    рус фан ответил Шишанутый
       230 / 959
    20 апреля в 15:21
    Иович барсуков послал, серб болеет за Реал!
    В рифму прямо, хорошо получилось. Кстати считаю что Лука может заиграть в Реале и цифры у него даже лучше чем у Пентека, вчера еще писали что Сане хочет уйти из МС, вот его бы еще приобрести и на правый фланг поставить, как такой финт сделал когда то Маур с Криштиану, но он его на другой фланг перевел с права на лево.
    cevin cigan
    cevin cigan
       380 / 959
    20 апреля в 15:17
    alexfor А ты у него спроси. Я лишь прокомментировал (с долей троллинга) очевидное.
    BARCDJIN
    BARCDJIN ответил Шишанутый
       183 / 959
    20 апреля в 15:15
    Иович барсуков послал, серб болеет за Реал!
    cevin cigan cevin cigan 56 / 1013 сегодня в 11:59
    Не факт,что в Реале будет со старта играть. Просто парень хочет быть в Мадриде,а барсуков технично на хрен послал-----НАШ человек!!!
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    Вот ты Оздоха теперь уже не за МС = Кто нить понимает что пишет этот трижды....Нгуша..

    Аха-ха)
    BARCDJIN
    BARCDJIN
       183 / 959
    20 апреля в 15:13
    Пока Суарес там правит..Но на перспективу стоит подумать..
    alexfor
    alexfor
       210 / 959
    20 апреля в 15:02
    cevin cigan ,ты правда думаешь, что он хочет по большим судейским праздникам выигрывать ла лигу? да и с лч сейчас засуха будет с этим злосчатстным варом)
    Шишанутый
    Шишанутый
       7 / 959
    20 апреля в 15:01
    Иович барсуков послал, серб болеет за Реал!
    alexfor
    alexfor
       210 / 959
    20 апреля в 15:00
    Кусареса, конечно, месси не даст посадить. а так йович куда лучше был бы в барсе
    cevin cigan
    cevin cigan
       380 / 959
    20 апреля в 14:59
    Не факт,что в Реале будет со старта играть. Просто парень хочет быть в Мадриде,а барсуков технично на хрен послал-----НАШ человек!!!
    dimagas1
    dimagas1
       307 / 959
    20 апреля в 14:25
    Логично,нафиг ему начинать на лавке.
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