Форвард «Ювентуса» не хочет переходить в «Интер»

20 апреля 2019, 11:32

«Ювентус» планирует обменять своего форварда Пауло Дибалу на нападающего «Интера» Мауро Икарди. Клубы уже ведут переговоры.

Впрочем, игрок «старой синьоры» отказывается переезжать в Милан. Он намерен остаться в Турине или перебраться в другую страну.

В текущем сезоне Дибала провел 27 матчей в Серии А (5 голов + 3 голевые передачи). На счету Икарди 23 поединка в чемпионате Италии (10 голов + 4 голевые передачи).