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Форвард «Ювентуса» не хочет переходить в «Интер»

20 апреля 2019, 11:32

«Ювентус» планирует обменять своего форварда Пауло Дибалу на нападающего «Интера» Мауро Икарди. Клубы уже ведут переговоры. 

Впрочем, игрок «старой синьоры» отказывается переезжать в Милан. Он намерен остаться в Турине или перебраться в другую страну

В текущем сезоне Дибала провел 27 матчей в Серии А (5 голов + 3 голевые передачи). На счету Икарди 23 поединка в чемпионате Италии (10 голов + 4 голевые передачи).

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Все комментарии
Князь Московский
Князь Московский
   13 / 959
20 апреля в 17:19
Ясный пень, что в Интере замараться никто не хочет.)
Димoн
Димoн ответил dimagas1
   33 / 959
20 апреля в 14:59
Ювентус выглядит хорошо тока счя,на фоне слабых соперников Серии А.Можно сказать что они даже слабеют от отсутствия конкурентов внутри лиги.
в любом случае Ювентус это Ювентус) а Интер всего лишь Интер)
ЮЗИК
ЮЗИК
   247 / 959
20 апреля в 14:46
Глупое решение
Беспределов
Беспределов
   696 / 959
20 апреля в 14:17
Беспредельничает
fantazior
fantazior
   546 / 959
20 апреля в 14:12
А как же 100 млн за дибалу? Все уже не новый Месси?))
dimagas1
dimagas1 ответил Димoн
   307 / 959
20 апреля в 13:38
кто в здравом уме захочет переходить В Интер с Ювентуса)
Ювентус выглядит хорошо тока счя,на фоне слабых соперников Серии А.Можно сказать что они даже слабеют от отсутствия конкурентов внутри лиги.
Димoн
Димoн
   33 / 959
20 апреля в 13:35
кто в здравом уме захочет переходить В Интер с Ювентуса)
Luk Bessson
Luk Bessson
   737 / 959
20 апреля в 13:34
им обоим надо менять прописку в другом чемпионате
EAGuar As
EAGuar As
   62 / 959
20 апреля в 13:21
так и не нужно
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   14 / 959
20 апреля в 13:10
Зря вы Икарди недооцениваете. У него конфликт с тренером, но, кроме этого, он топ. Лучших страйкеров сейчас нет.

Но вот Дибалу трудно будет слить куда-нибудь, ведь он, на беду, считает себя новым Месси, хотя на деле это новый Ламела максимум. Топ-клубы его не возьмут все равно, а в середняк вроде айнтрахтнутого "Интера" он, естественно, не пойдет.
viva-viva
viva-viva
20 апреля в 12:34
надеюсь не произойдет, продать обоих в китай
juvenale
juvenale
   38 / 959
20 апреля в 12:14
Еще бы кто-то хотел перейти в этой картонный,безтрофейный середняк
Bavaria_M
Bavaria_M
   395 / 959
20 апреля в 11:57
Надеюсь Бавария заберет дибалу, было бы круто
dimagas1
dimagas1
   307 / 959
20 апреля в 11:44
Дибала именно в этом сезоне плох.Но и Икарди со своей женушкой тоже еще тот гемор.
FILL3286
FILL3286
   31 / 959
20 апреля в 11:42
    Ислам Керимов
    Ислам Керимов
    20 апреля в 11:35
    Слава богу!Себе оставьте это распиаренное днище с его зарплатой и 5 голами!
    Charlie Scene
    Charlie Scene
       361 / 959
    20 апреля в 11:35
    не нужна эта распиаренная посредственность
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