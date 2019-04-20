Форвард «Ювентуса» не хочет переходить в «Интер»

«Ювентус» планирует обменять своего форварда Пауло Дибалу на нападающего «Интера» Мауро Икарди. Клубы уже ведут переговоры.
Впрочем, игрок «старой синьоры» отказывается переезжать в Милан. Он намерен остаться в Турине или перебраться в другую страну.
В текущем сезоне Дибала провел 27 матчей в Серии А (5 голов + 3 голевые передачи). На счету Икарди 23 поединка в чемпионате Италии (10 голов + 4 голевые передачи).
Но вот Дибалу трудно будет слить куда-нибудь, ведь он, на беду, считает себя новым Месси, хотя на деле это новый Ламела максимум. Топ-клубы его не возьмут все равно, а в середняк вроде айнтрахтнутого "Интера" он, естественно, не пойдет.
Но вот Дибалу трудно будет слить куда-нибудь, ведь он, на беду, считает себя новым Месси, хотя на деле это новый Ламела максимум. Топ-клубы его не возьмут все равно, а в середняк вроде айнтрахтнутого "Интера" он, естественно, не пойдет.