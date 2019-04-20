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Нигматуллин: «ЦСКА не сможет заменить Фернандеса»

20 апреля 2019, 15:46
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин раскритиковал защитника ЦСКА Марио Фернандеса, который пропустит матч против «железнодорожников» из-за дисквалификации.

Тут двух мнений быть не может. Фернандес - один из лидеров ЦСКА и сборной России. Молодежи «красно-синих» нужен рядом такой опытный мастер. Так что своим удалением Марио подвел команду. Насколько оно было справедливым? Судейское начальство сказало, что оба предупреждения были по делу. Не вижу смысла спорить.

Сёмин умеет использовать слабости противника, а равноценной замены Фернандесу на правом краю обороны в ЦСКА нет.

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Союзник противников
Союзник противников
   17 / 959
20 апреля в 15:56
Когда хитрый Нигматулла уклоняется от вопроса,это знак.
pomor45
pomor45
   75 / 959
20 апреля в 15:54
Ганчаренко - мастер автобуса, не уступающий Бердыеву. Фернандес нужен ему для быстрого перехода в атаку и её поддержки. Без него он сядет в автобус наглухо и будет ждать реальной осечки Сёмина в атаке, чтобы контратаковать. Действовать будет через Влашича. Чалов будет пастись на линии офсайда, подкарауливая прорыв. Будет ничья: 0:0, или 1:1.
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