Нигматуллин: «ЦСКА не сможет заменить Фернандеса»

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин раскритиковал защитника ЦСКА Марио Фернандеса, который пропустит матч против «железнодорожников» из-за дисквалификации.

Тут двух мнений быть не может. Фернандес - один из лидеров ЦСКА и сборной России. Молодежи «красно-синих» нужен рядом такой опытный мастер. Так что своим удалением Марио подвел команду. Насколько оно было справедливым? Судейское начальство сказало, что оба предупреждения были по делу. Не вижу смысла спорить.