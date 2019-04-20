Нигматуллин: «ЦСКА не сможет заменить Фернандеса»

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин раскритиковал защитника ЦСКА Марио Фернандеса, который пропустит матч против «железнодорожников» из-за дисквалификации.
Тут двух мнений быть не может. Фернандес - один из лидеров ЦСКА и сборной России. Молодежи «красно-синих» нужен рядом такой опытный мастер. Так что своим удалением Марио подвел команду. Насколько оно было справедливым? Судейское начальство сказало, что оба предупреждения были по делу. Не вижу смысла спорить.
Сёмин умеет использовать слабости противника, а равноценной замены Фернандесу на правом краю обороны в ЦСКА нет.