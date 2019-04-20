Газизов: «То, что творил сегодня Москалев на поле, не поддается описанию»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов считает, что главный арбитр матча 24-го тура РПЛ уфимского клуба с «Арсеналом» Владимир Москалев неодинаково оценивал действия игроков команд.
Мое субъективное мнение - то, что творил сегодня Москалев на поле, не поддается описанию. Мы сами допустили две ошибки, дали гандикап «Арсеналу» в первом тайме. Но то, что творил сегодня судья, общая картина [матча] - 23 наших фола и три у них, так не бывает! Я понимаю, что «Арсенал» хорошо играл, но это команда нашего уровня, здесь, кроме как сказать спасибо судейству, мне нечего.
Я не сомневаюсь в том, что у нас все будет хорошо. Если нас часто будет судить этот арбитр, тогда сложно будет. Но мы все равно решим свою задачу.
Видимо, кому то он нужен...
Видимо, кому то он нужен...