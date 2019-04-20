Газизов: «То, что творил сегодня Москалев на поле, не поддается описанию»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов считает, что главный арбитр матча 24-го тура РПЛ уфимского клуба с «Арсеналом» Владимир Москалев неодинаково оценивал действия игроков команд.

Мое субъективное мнение - то, что творил сегодня Москалев на поле, не поддается описанию. Мы сами допустили две ошибки, дали гандикап «Арсеналу» в первом тайме. Но то, что творил сегодня судья, общая картина [матча] - 23 наших фола и три у них, так не бывает! Я понимаю, что «Арсенал» хорошо играл, но это команда нашего уровня, здесь, кроме как сказать спасибо судейству, мне нечего.

Я не сомневаюсь в том, что у нас все будет хорошо. Если нас часто будет судить этот арбитр, тогда сложно будет. Но мы все равно решим свою задачу.