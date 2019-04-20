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Газизов: «То, что творил сегодня Москалев на поле, не поддается описанию»

20 апреля 2019, 14:55
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа1 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов считает, что главный арбитр матча 24-го тура РПЛ уфимского клуба с «Арсеналом» Владимир Москалев неодинаково оценивал действия игроков команд.

Мое субъективное мнение - то, что творил сегодня Москалев на поле, не поддается описанию. Мы сами допустили две ошибки, дали гандикап «Арсеналу» в первом тайме. Но то, что творил сегодня судья, общая картина [матча] - 23 наших фола и три у них, так не бывает! Я понимаю, что «Арсенал» хорошо играл, но это команда нашего уровня, здесь, кроме как сказать спасибо судейству, мне нечего.

Я не сомневаюсь в том, что у нас все будет хорошо. Если нас часто будет судить этот арбитр, тогда сложно будет. Но мы все равно решим свою задачу.

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valeron4321
valeron4321
   566 / 959
20 апреля в 16:02
Это ж надо сравнить Арсенал и Уфу как команды одного уровня)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 959
20 апреля в 15:18
Тот ещё жучара этот Москалёв. Неуды регулярно получает, но пока не выгнан из арбитров.
Видимо, кому то он нужен...
mihaluch
mihaluch
   61 / 959
20 апреля в 15:13
Плохо приняли значит,номер не люкс, бабу не подложили, так что сами виноваты.
cska plus
cska plus
   20 / 959
20 апреля в 14:59
У нас все взточники и воры.
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