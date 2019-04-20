«Сочи» вырвался на второе место и другие результаты 32-го тура ФНЛ

Представляем Вашему вниманию все результаты 32-го тура ФНЛ.
«Балтика» - «Сибирь» - 1:1
Голы: Захаров 17 — Чеботару 30.
«Химки» - «Краснодар-2» - 3:0
Голы: Филин 50, Корян 52, Мишуков 90.
«Ротор» - «Армавир» - 0:1
Гол: Падерин 12.
«Сочи» - «Чертаново» - 2:1
Голы: Песегов 10, 63 — Колесниченко 4.
«Шинник» - «Тюмень» - 1:0
Гол: Цховребов 55.
«Авангард» - «Тамбов» - 0:0
«Зенит-2» - «Нижний Новгород» - 1:2
Голы: Мостовой 90+3 (пен) — Сапета 49, 67.
«Спартак-2» - «Мордовия» - 4:0
Голы: Нимели 31, Маслов 47, Руденко 68, С. Бакаев 70.
«Факел» - «СКА-Хабаровск» - 1:3
Голы: Молодцов 90 — Казанков 8, Хомуха 53, Камеш 57.