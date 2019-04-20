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«Сочи» вырвался на второе место и другие результаты 32-го тура ФНЛ

20 апреля 2019, 19:06

Представляем Вашему вниманию все результаты 32-го тура ФНЛ.

«Балтика» - «Сибирь» - 1:1
Голы: Захаров 17 — Чеботару 30.

«Химки» - «Краснодар-2» - 3:0
Голы: Филин 50, Корян 52, Мишуков 90.

«Томь» - «Луч» - 0:0

«Ротор» - «Армавир» - 0:1
Гол: Падерин 12.

«Сочи» - «Чертаново» - 2:1
Голы: Песегов 10, 63 — Колесниченко 4.

«Шинник» - «Тюмень» - 1:0
Гол: Цховребов 55.

«Авангард» - «Тамбов» - 0:0

«Зенит-2» - «Нижний Новгород» - 1:2
Голы: Мостовой 90+3 (пен) — Сапета 49, 67.

«Спартак-2» - «Мордовия» - 4:0
Голы: Нимели 31, Маслов 47, Руденко 68, С. Бакаев 70.

«Факел» - «СКА-Хабаровск» - 1:3
Голы: Молодцов 90 — Казанков 8, Хомуха 53, Камеш 57.

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Vadik
Vadik ответил YRunner
21 апреля в 17:05
А зачем? Если принято решение слить матч
YRunner
YRunner ответил Vadik
   326 / 959
21 апреля в 09:36
Наши сделали слив.... Позорная игра, особенно 2 тайм. Стыдно
Надо было судейку зарядить и всё бы вышло
Vadik
Vadik
20 апреля в 20:04
Наши сделали слив.... Позорная игра, особенно 2 тайм. Стыдно
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