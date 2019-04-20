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«Бавария» дожала «Вердер»

20 апреля 2019, 18:23
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 0Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)ВердерМатч завершен

В матче 30-го тура чемпионата Германии «Бавария» не без труда переиграла «Вердер».

Мюнхенцы набирают 70 очков и закрепляются на вершине таблицы, у «бременцев» 46 очков и 8-я позиция.

Мюнхен, стадион «Альянц Арена».

«Бавария» - «Вердер» - 1:0 (0:0)
Гол: Зюле 75

«Бавария»: Ульрайх, Боатенг, Зюле, Алаба, Киммих, Мюллер (Рибери 70), Мартинес (Горецка 59), Алькантара, Левандовски, Коман, Гнабри (Ренату Санчеш 87)
Главный тренер: Ковач Нико.

«Вердер»: Павленка, Мойсандер, Велькович, Аугустинссон, Гебре Селасси, Рашица (Осако 73), Шахин (Писарро 81), Эггештайн, Классен, Мохвальд (Лангкамп 60), Крузе
Главный тренер: Кохфельдт Флориан.

Предупреждения: Велькович 28, Велькович 58

Удаления: Велькович 58

Судья: Вельц Тобиас.

В прошлом туре мюнхенцы разгромили «Фортуну».

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Все комментарии
Bavaria_M
Bavaria_M
   395 / 959
20 апреля в 21:41
Еще чуток и будет салатница, а бремен молодцы, им бы летом усилятся и держать и хотя-бы в ЛЕ попасть, заслужили.
Сливки общества
Сливки общества
   693 / 959
20 апреля в 20:31
С победой.
Bayern Best
Bayern Best
   193 / 959
20 апреля в 19:49
Счет не по игре. А так всех с победой!
Князь Московский
Князь Московский
   13 / 959
20 апреля в 18:43
Поздравляю
ДАША Д
ДАША Д
   121 / 959
20 апреля в 18:38
Победили, и слава богу
cevin cigan
cevin cigan
   380 / 959
20 апреля в 18:34
"Выдающийся" результат.....браво! Дождались,а не дожали!
Zlatan35
Zlatan35
   18 / 959
20 апреля в 18:32
дожали) если бы не удаление на 58 мин у Вердера ещё неизвестно как бы они дожали
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
   41 / 959
20 апреля в 18:30
Жаль
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