«Бавария» дожала «Вердер»

В матче 30-го тура чемпионата Германии «Бавария» не без труда переиграла «Вердер».
Мюнхенцы набирают 70 очков и закрепляются на вершине таблицы, у «бременцев» 46 очков и 8-я позиция.
Мюнхен, стадион «Альянц Арена».
«Бавария» - «Вердер» - 1:0 (0:0)
Гол: Зюле 75
«Бавария»: Ульрайх, Боатенг, Зюле, Алаба, Киммих, Мюллер (Рибери 70), Мартинес (Горецка 59), Алькантара, Левандовски, Коман, Гнабри (Ренату Санчеш 87)
Главный тренер: Ковач Нико.
«Вердер»: Павленка, Мойсандер, Велькович, Аугустинссон, Гебре Селасси, Рашица (Осако 73), Шахин (Писарро 81), Эггештайн, Классен, Мохвальд (Лангкамп 60), Крузе
Главный тренер: Кохфельдт Флориан.
Предупреждения: Велькович 28, Велькович 58
Удаления: Велькович 58
Судья: Вельц Тобиас.
В прошлом туре мюнхенцы разгромили «Фортуну».