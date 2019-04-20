«Локомотив» и ЦСКА обменялись голами

В матче 24-го тура РПЛ «Локомотив» и ЦСКА не выявили победителя.
«Локо» набирает 43 очка и занимает вторую строчку в таблице, а у «армейцев» 41 балл (4-я позиция).
Москва, стадион «РЖД Арена».
«Локомотив» - ЦСКА - 1:1 (1:1)
Голы: Хеведес 13 - Чалов 40
«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Хеведес , Кверквелия, Игнатьев (Идову 46), Мануэл Фернандеш (Тарасов 46), Крыховяк, Ан. Миранчук, Фарфан, Ал. Миранчук, Смолов (Жемалетдинов 80)
Главный тренер: Сёмин Юрий.
«ЦСКА»: Акинфеев, Бекао (Васин 46), Дивеев, Магнуссон, Набабкин, Щенников (Ефремов 78), Влашич, Обляков, Ахметов, Сигурдссон (Бийол 83), Чалов
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.
Предупреждения: Магнуссон 23, Ан. Миранчук 34, Игнатьев 42, Бекао 45, Крыховяк 58, Ахметов 59, Идову 65
Судья: Еськов Алексей.
В другом матче тура «Динамо» обыграло «Крылья Советов».
Такой ЦСКА мне не нужен!
Мы играли лучше.
Не понимаю,почему так играли последние минуты...
Вроде победили...
Не понимаю,почему так играли в этом матче!
Не понимаю,почему так играли во втором тайме...
ЭТО УЖЕ ОЧЕВИДНЫЙ ПРОГРЕСС!!!
Такой ЦСКА мне не нужен!
Мы играли лучше.
Не понимаю,почему так играли последние минуты...
Вроде победили...
Не понимаю,почему так играли в этом матче!
Не понимаю,почему так играли во втором тайме...
ЭТО УЖЕ ОЧЕВИДНЫЙ ПРОГРЕСС!!!
За такие результаты на Слуцкого бы вылили ушат помоев , а Гончеренку защищают преклоняются перед его позерством , типа молодые и все такое.
За такие результаты на Слуцкого бы вылили ушат помоев , а Гончеренку защищают преклоняются перед его позерством , типа молодые и все такое.
Справились с форс мажором
Не играл Фернандес
Получил травму Бекао и Дивеев
Последние минуты матча играли в меньшинстве
И все равно не позволили Локо вырвать победу.
Одним словом молодцы.
Справились с форс мажором
Не играл Фернандес
Получил травму Бекао и Дивеев
Последние минуты матча играли в меньшинстве
И все равно не позволили Локо вырвать победу.
Одним словом молодцы.