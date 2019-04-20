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«Локомотив» и ЦСКА обменялись голами

20 апреля 2019, 20:56
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

В матче 24-го тура РПЛ «Локомотив» и ЦСКА не выявили победителя.

«Локо» набирает 43 очка и занимает вторую строчку в таблице, а у «армейцев» 41 балл (4-я позиция).

Москва, стадион «РЖД Арена».

«Локомотив» - ЦСКА - 1:1 (1:1)
Голы: Хеведес 13 - Чалов 40

«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Хеведес , Кверквелия, Игнатьев (Идову 46), Мануэл Фернандеш (Тарасов 46), Крыховяк, Ан. Миранчук, Фарфан, Ал. Миранчук, Смолов (Жемалетдинов 80)
Главный тренер: Сёмин Юрий.

«ЦСКА»: Акинфеев, Бекао (Васин 46), Дивеев, Магнуссон, Набабкин, Щенников (Ефремов 78), Влашич, Обляков, Ахметов, Сигурдссон (Бийол 83), Чалов
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.

Предупреждения: Магнуссон 23, Ан. Миранчук 34, Игнатьев 42, Бекао 45, Крыховяк 58, Ахметов 59, Идову 65

Судья: Еськов Алексей.

В другом матче тура «Динамо» обыграло «Крылья Советов».

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Все комментарии
boniel3
boniel3
   847 / 959
21 апреля в 13:36
ЦСКА нужны звездные. игроки,а эти Обляковы и Ахметовы кроме как позорить игру своими бездарными действиями не могут ничего.Влашич сдулся,Щенников с Набабкиным уровень ФНЛ.С этим составом и такой игрой ловить нечего нигде и в лучшем случае они останутся пятыми или даже ниже.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   274 / 959
21 апреля в 11:32
ЦСКА попал в функциональную яму. Команда не бежит. Тяжело им будет против быков и бомжей, даже Анжи способны отобрать у них 👓
dok66
dok66
   667 / 959
21 апреля в 07:38
Результат по игре, только вот в пользу соперников
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 959
21 апреля в 05:27
Хотелось победы, но результат по делу!
Санчо Панса
Санчо Панса
   92 / 959
21 апреля в 04:34
Хорошо, конечно, что ЦСКА удалось избежать поражения, но не более чем! По факту это потеря очков, пусть и в матче с действующим чемпионом России. В этом сезоне чемпионский титул армейцам явно не светит....
Kuprin
Kuprin ответил Палыч82
   343 / 959
21 апреля в 04:11
Армейские болельщики, как всегда, на весь мир смотрят через красно-синие очки,) Если разгромили кого-то, то говорят, что мы лучший клуб мира; если просто победили, значит порвали, камня на камне мне оставили; если отскочили, значит счёт по игре; а если проиграли, то соперник тут не причем, это, мол, бульбаш чудит,))
ты путаешься
kotmyshka
kotmyshka
   124 / 959
21 апреля в 03:43
Логичный результат
ОПС
ОПС
   444 / 959
21 апреля в 03:39
Ожидаемый результат.
Палыч82
Палыч82 ответил Великий ЦСКА Москва
   791 / 959
21 апреля в 00:54
Я бы сказал только концовку матча, так как ЦСКА играл в меньшинстве из за травмы Дивеева.
Армейские болельщики, как всегда, на весь мир смотрят через красно-синие очки,) Если разгромили кого-то, то говорят, что мы лучший клуб мира; если просто победили, значит порвали, камня на камне мне оставили; если отскочили, значит счёт по игре; а если проиграли, то соперник тут не причем, это, мол, бульбаш чудит,))
Sаshа
Sаshа
   187 / 959
21 апреля в 00:38
результат по игре
Союзник противников
Союзник противников ответил mangoх12
   17 / 959
20 апреля в 23:56
Уберите Слуцкого кричали они , мы хотим атаку. У Слуцкого был результат , у Гончаренки нет ни атаки, ни результата , разве что шашки наголо . За такие результаты на Слуцкого бы вылили ушат помоев , а Гончеренку защищают преклоняются перед его позерством , типа молодые и все такое.
Матчи 2019 года:
Такой ЦСКА мне не нужен!
Мы играли лучше.
Не понимаю,почему так играли последние минуты...
Вроде победили...
Не понимаю,почему так играли в этом матче!
Не понимаю,почему так играли во втором тайме...

ЭТО УЖЕ ОЧЕВИДНЫЙ ПРОГРЕСС!!!
DAD81
DAD81
20 апреля в 23:44
Откровенно говоря, не ожидал такой слабой игры ЦСКА по весне. Это всегда было наше время года. Похоже не доработали на сборах. (((
Морозовский
Морозовский
   5 / 959
20 апреля в 23:25
На победу никто не наиграл.
амурец
амурец
   81 / 959
20 апреля в 23:23
жаль хотелось победы Локо
Игорь Волков
Игорь Волков
20 апреля в 23:20
Отскок коней. Не иначе. Пусть довольствуются ничьей. Видимо, не хватило денег на судью..
mangoх12
mangoх12 ответил Союзник противников
   32 / 959
20 апреля в 23:14
Кому слава,а кому-титулы.А пока сегодня "Витесс",оставшись на 29-й минуте в меньшинстве,при счёте 1-1,обыграл "Зволле" 4-1,забив во втором тайме три гола.
Уберите Слуцкого кричали они , мы хотим атаку. У Слуцкого был результат , у Гончаренки нет ни атаки, ни результата , разве что шашки наголо .
За такие результаты на Слуцкого бы вылили ушат помоев , а Гончеренку защищают преклоняются перед его позерством , типа молодые и все такое.
beefs
beefs
   194 / 959
20 апреля в 23:09
Нормальная игра лидеров российского футбола...
tolctoy
tolctoy
   262 / 959
20 апреля в 22:48
    Союзник противников
    Союзник противников ответил Zimka
       17 / 959
    20 апреля в 22:46
    Прям мои мысли, команда Слуцкого задушила бы просто Уфу и Оренбург, у них даже мысли бы не возникло на камбэк, но команда Лёни не обыграла бы Реал и спартак в дерби + болелам нравится более атакующая игра, тут главное не превратится в спартак и не стать заложником стеночек и забеганий.
    Кому слава,а кому-титулы.А пока сегодня "Витесс",оставшись на 29-й минуте в меньшинстве,при счёте 1-1,обыграл "Зволле" 4-1,забив во втором тайме три гола.
    mangoх12
    mangoх12 ответил serh62
       32 / 959
    20 апреля в 22:40
    не понимаю некоторых наших болел. тянущих на Гончаренко....ну скажите, кто из тренеров способен был собрав новуб абсолютно команду, бороться за медали? положа руку на сердце, многие думали что будем во втором десятке. а я хочу сказать Гончаренко огромное спасибо....команда у нас отличная, играющая, и играет на много смелее, чем играли при Слутском. очень интересно смотреть тот футбол, в который играет команда сейчас
    Да сколько можно уповать на молодняк и начало сезонна , все в начале знали в том числе и Гинер что будут бороться. Зачем тогда вообще играть если все списываешь на молодняк?? Ты смотри по игре сегоднящей , никто не ожидал в начале сезонна что будем проигрывать Арсеналам Оренбургам и терять очки с Уфой.
    Albertinos
    Albertinos ответил serh62
       381 / 959
    20 апреля в 22:28
    не понимаю некоторых наших болел. тянущих на Гончаренко....ну скажите, кто из тренеров способен был собрав новуб абсолютно команду, бороться за медали? положа руку на сердце, многие думали что будем во втором десятке. а я хочу сказать Гончаренко огромное спасибо....команда у нас отличная, играющая, и играет на много смелее, чем играли при Слутском. очень интересно смотреть тот футбол, в который играет команда сейчас
    Кроме тебя никто из болельщиков не думал,что команда будет перед началом сезона во втором десятке!
    mondial18
    mondial18
       770 / 959
    20 апреля в 22:26
    пойдет!
    Великолепный
    Великолепный ответил serh62
       114 / 959
    20 апреля в 22:21
    Опыт дело наживное!
    Zimka
    Zimka ответил mangoх12
       558 / 959
    20 апреля в 22:17
    Биойл к сожалению мало подвижный , но от него хотя бы есть толк при угловых. Бистрович запорол одну игру и Гончар его уже две игры не выпускает, даже в заменах. Хотя я считаю , что Бистрович техничнее и толковее Обляова и Бийола и вот самоуверенность и понты Гончаренки лишили нас борьбы за ЛЧ. А ведь могли брать очки с Уфой Аосеналом и Оренбургом и в этом плане Слуцкий намного практичнее и дальновиднее нынешнего бравирующего колхозана. Слуцкий всегда брал очки с такими командами и даже когда не было состава.
    Прям мои мысли, команда Слуцкого задушила бы просто Уфу и Оренбург, у них даже мысли бы не возникло на камбэк, но команда Лёни не обыграла бы Реал и спартак в дерби + болелам нравится более атакующая игра, тут главное не превратится в спартак и не стать заложником стеночек и забеганий.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответил serh62
       22 / 959
    20 апреля в 22:12
    в следующем году эта молодежь будет намного сильнее. и такие игры, какие отдавала в этом сезоне, будет брать на раз-два
    Да гинер уже торги по Чалову открыл, так же и любого продаст...
    Шуnя771
    Шуnя771
       34 / 959
    20 апреля в 22:07
    Неплохо размялись...)
    serh62
    serh62
       78 / 959
    20 апреля в 22:06
    в следующем году эта молодежь будет намного сильнее. и такие игры, какие отдавала в этом сезоне, будет брать на раз-два
    112910415
    112910415
       97 / 959
    20 апреля в 22:02
    в пользу всех остальных
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил Ангел неБесГрешен
       10 / 959
    20 апреля в 22:01
    От коней скока пользы было? За 4-е места ничего не начисляют. А наши минимум третьими всегда были...
    Ты забыл, что армейцы в прошлом сезоне дальше всех прошли.
    Великолепный
    Великолепный
       114 / 959
    20 апреля в 22:00
    Надо похвалить молодежь ЦСКА
    Справились с форс мажором
    Не играл Фернандес
    Получил травму Бекао и Дивеев
    Последние минуты матча играли в меньшинстве
    И все равно не позволили Локо вырвать победу.
    Одним словом молодцы.
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