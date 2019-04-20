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«Марсель» одолел «Генгам» и вернулся в топ-4

20 апреля 2019, 19:50
ГенгамЛоготип футбольный клуб Генгам1 : 3Логотип футбольный клуб МарсельМарсельМатч завершен

В матче 33-го тура Лиги 1 «Генгам» проиграл «Марселю».

«Марсель» набрал 54 очка и занял 4-е место, а «Генгам» остается 19-м (24 балла).

Генгам, стадион «Стад дю Рудуру».

«Генгам» - «Марсель» - 1:3 (0:2)
Голы: Н'Гбакото 56 - Густаво 4, Окампос 40, Жермен 90+1.

«Генгам»: Кайар, Траоре, Эбоа Эбоа, Сорбон, Педру Ребошу, Дидо, Фири (Н'Гбакото 46), Ндонг, Мергхем (Менди 75), Ру, Тюрам (Коко 87).
Главный тренер: Гурвеннек Жослен.

«Марсель»: Манданда, Сакаи, Камара, Чалета-Цар, Амави, Сансон (Лопес 84), Густаво, Товен (Радоньич 66), Пайет (Стротман 71), Окампос, Жермен
Главный тренер: Гарсия Руди.

Предупреждения: Мергхем 36, Товен 60, Сансон 64, Сорбон 79, Окампос 90.

Судья: Лесаж Микаэль.

В другом матче тура «Лион» обыграл «Анже».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   204 / 959
20 апреля в 20:40
Аутсайдера одолели - ничего удивительного.
kotmyshka
kotmyshka
   124 / 959
20 апреля в 20:20
Слабоват нынче Марсель, а когда-то бывал хорош...
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