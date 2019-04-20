«Атлетико» с любимым счетом обыграл «Эйбар»

«Атлетико» одержал победу над «Эйбаром» в матче 33-го тура чемпионата Испании.
«Атлетико» (68 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице, «Эйбар» (40 очков) - 13-й.
Эйбар, стадион Мунисипал де Ипуруа
«Эйбар» - «Атлетико» 0:1 (0:0)
Гол: Лемар 85
«Эйбар»: Дмитрович, де Бласис, Оливейра, Альварес, Анхель, Орельяна (Леон 77), Эскаланте, Хордан, Кукурелья, Энрих (Диас де Оливейра 83), Кардона (Кике 63)
Главный тренер: Мендилибар Хосе Луис.
«Атлетико»: Облак, Ариас (Калинич 70), Хименес, Годин, Сауль, Партей, Родриго Эрнандес, Корреа (Лемар 55), Витоло (Филипе Луис 61), Коке, Мората
Главный тренер: Симеоне Диего.
Предупреждения: Хордан 45, Анхель 62, Энрих 69, Мората 90
Судья: Рохас Хавьер.
Напомним, что в прошлом туре «Атлетико» одержал победу над «Сельтой».