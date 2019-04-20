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«Атлетико» с любимым счетом обыграл «Эйбар»

20 апреля 2019, 19:12
ЭйбарЛоготип футбольный клуб Эйбар0 : 1Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

«Атлетико» одержал победу над «Эйбаром» в матче 33-го тура чемпионата Испании.

«Атлетико» (68 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице, «Эйбар» (40 очков) - 13-й.

Эйбар, стадион Мунисипал де Ипуруа

«Эйбар» - «Атлетико» 0:1 (0:0)
Гол: Лемар 85

«Эйбар»: Дмитрович, де Бласис, Оливейра, Альварес, Анхель, Орельяна (Леон 77), Эскаланте, Хордан, Кукурелья, Энрих (Диас де Оливейра 83), Кардона (Кике 63)
Главный тренер: Мендилибар Хосе Луис.

«Атлетико»: Облак, Ариас (Калинич 70), Хименес, Годин, Сауль, Партей, Родриго Эрнандес, Корреа (Лемар 55), Витоло (Филипе Луис 61), Коке, Мората
Главный тренер: Симеоне Диего.

Предупреждения: Хордан 45, Анхель 62, Энрих 69, Мората 90

Судья: Рохас Хавьер.

Напомним, что в прошлом туре «Атлетико» одержал победу над «Сельтой».

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   20 / 959
20 апреля в 19:29
Ага, популярный счёт матрасников.
League1
League1
   321 / 959
20 апреля в 19:15
Молодец Атлетико. Таки сдвинет он пресловутую на второе место.
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