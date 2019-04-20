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«Ювентус» обыграл «Фиорентину» и стал чемпионом Италии

20 апреля 2019, 20:53
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 1Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)ФиорентинаМатч завершен

«Ювентус» в восьмой раз подряд стал чемпионом Италии. В матче 33-го тура туринцы одержали волевую победу над «Фиорентиной» и стали недосягаемыми в турнирной таблице для ближайших преследователей.

Турин, стадион Альянц Стэдиум

«Ювентус» - «Фиорентина» 2:1 (1:1)
Голы: Сандро 37, Пеццелья 53 (автогол) - Миленкович 6

«Ювентус»: Щесны, Канселу, Ругани, Бонуччи, Сандро, Куадрадо (Де Шильо 86), Джан, Пьянич (Бентанкур 65), Матюиди, Бернардески (Кин 74), Криштиану Роналду
Главный тренер: Аллегри Массимилиано.

«Фиорентина»: Ляфон, Миленкович, Пеццелья, Чеккерини, Ханко, Миральяс (Фернандеш 80), Дабо, Верету, Бенасси (Жерсон 73), Симеоне, Кьеза (Муриэль 65)
Главный тренер: Пиоли Стефано.

Предупреждение: Жерсон 80

Судья: Паскуа Фабрицио.

Ранее «Милан» сыграл вничью с «Пармой».

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Все комментарии
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Князь Московский
   183 / 959
21 апреля в 22:40
Спасибо, прапор.
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина
       622 / 959
    21 апреля в 21:34
    а разве кто то сомневался в силе и моще Непобедимых. А почему Старая синьора? да потому,что она самая старшая из всех этих малолеток и самая титулованная. Так что завидуйте тинейджеры итальянского футбола. Нас не сломила ни С ни В серия и даже Серия А - тоже под нами. А всякие прИНТЕРы, паРОМы и прочее недоразумения будут только облизывать сосцы нашей барышни.
    Князь Московский
    Князь Московский ответил Migelito
       13 / 959
    21 апреля в 19:32
    Празднуйте, Юве) Как второй ДР, как второй НГ...Ну то есть, каждый год) Костя видимо поэтому и болеет за них, ибо удобно)
    Что, сквозера, завидуете? Аха-ха)
    Князь Московский
    Князь Московский ответил Pancher_95
       13 / 959
    21 апреля в 19:31
    С чемпионством всех фанов Юве. Интересно это вам хоть какую-то радость приносит?
    После кальчополи и кабинетного слива Ювентуса конечно приносит. Мне с 2006 года плевать на конкуренцию. За что боролись, на то и напоролись.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
       92 / 959
    21 апреля в 04:41
    С непростой и волевой победой, Старая Синьора! Да, пусть они это сделали не своими силами, но какая разница) Сезон для Ювентуса, с учетом вылетов из Кубка Италии и ЛЧ, практически закончен.
    Migelito
    Migelito ответил Pancher_95
       688 / 959
    21 апреля в 03:49
    С чемпионством всех фанов Юве. Интересно это вам хоть какую-то радость приносит?
    Думаю, вряд ли. Просто удобно) Изначально чемпионы, без переживаний и нервотрепки. Просто курорт, а не боление)
    Василий 50
    Василий 50
       308 / 959
    21 апреля в 03:48
    Можно дать поиграть глубокому резерву.
    Migelito
    Migelito ответил Князь Московский
       688 / 959
    21 апреля в 03:45
    В чём недостижима АПЛ?. Отними у сквозерни 15 судейских очков и никакой интриги ты там не увидишь.
    Ты угомонишься когда нибудь?)
    Migelito
    Migelito
       688 / 959
    21 апреля в 03:44
    Празднуйте, Юве) Как второй ДР, как второй НГ...Ну то есть, каждый год) Костя видимо поэтому и болеет за них, ибо удобно)
    Рональду мой кумир
    Рональду мой кумир
       594 / 959
    21 апреля в 03:28
    Благодаря Рону!
    Pancher_95
    Pancher_95
       362 / 959
    21 апреля в 01:47
    С чемпионством всех фанов Юве. Интересно это вам хоть какую-то радость приносит?
    Agamaga
    Agamaga ответил Князь Московский
       138 / 959
    21 апреля в 00:22
    Нну а что ещё можно сказать? Только такими выдуманными историями себя тешить. Ручной чемпионат это там, где заносили сумками в кабинеты и распределяли титул.
    starche
    starche
       201 / 959
    20 апреля в 23:45
    Это было ясно ещё до начала сезона. У Старушки самый дорогой состав, поэтому ничего удивительного.
    allemz
    allemz ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
       39 / 959
    20 апреля в 23:37
    Привет, дружище! Подсел я на просмотр АПЛ. Любой другой игре, за исключением, пожалуй, Реал-Барселона, предпочту один из матчей в Англии.
    Привет.
    Правильный выбор!) Смотрел сегодня "ВХ- Лестер"? Лисы-гадины вырвали ничью на "90+2" и отобрали у Пелла 2 очка.

    Касаемо Милана согласен на все 100. В Серии А, безумно уважаю только Милан и Наполи. Искренне хочется, чтобы Милан вернулся на привычные для себя чемпионские рельсы. Как-никак короли ЛЧ.
    spartach091
    spartach091
       207 / 959
    20 апреля в 23:34
    Фанов Юве с чемпионством
    Князь Московский
    Князь Московский ответил амурец
       13 / 959
    20 апреля в 23:28
    болельщиков Ювентуса с очередным чемпионством, князю отдельные поздравления
    Спасибо.
    амурец
    амурец
       81 / 959
    20 апреля в 23:26
    болельщиков Ювентуса с очередным чемпионством, князю отдельные поздравления
    Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
    Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил allemz
       28 / 959
    20 апреля в 23:18
    Воистину, друг мой.
    Привет, дружище!
    Подсел я на просмотр АПЛ. Любой другой игре, за исключением, пожалуй, Реал-Барселона, предпочту один из матчей в Англии.
    Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
    Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил Князь Московский
       28 / 959
    20 апреля в 23:17
    В чём недостижима АПЛ?. Отними у сквозерни 15 судейских очков и никакой интриги ты там не увидишь.
    Сел сейчас посмотреть Зенит и Краснодар - выключил через десять минут. Ну, неинтересно мне это убожество смотреть. Это не футбол. Они ни бегать не могут, ни пас точный отдать, про дриблинг и размашистые комбинации я вообще промолчу...
    А вот включаю, к примеру, Ньюкасл-Уотфорд или Лестер-Борнмут, то получаю кайф от просмотра. Даже середняки и аутсайдеры АПЛ показывают игру, которую смотреть само удовольствие. В Серии А такого нет. Там даже игры Ювентус-Интер и Наполи-Ювентус заставляли меня переключаться на что-то другое. Хотя вру, концовка матча Наполи-Ювентус была классная. Но это лишь концовка и лишь одной игры...
    Если не реанимировать Милан и не подтянуть ещё пару-тройку команд до уровня Наполи и Интера, то Серия А скатится совсем скоро.
    Князь Московский
    Князь Московский ответил Ислам Керимов
       13 / 959
    20 апреля в 23:10
    Судейский корпус вместо со старой клячей празднует очередное липовое чемпионство! Но в лч нет карманных судеек и её вам не видать!
    Бомбишь? Это радует. Аха-ха)
    Карманные судьишки расписаны на годы вперёд за Реалом, Барсой и Ливеркой. Аха-ха)
    kotmyshka
    kotmyshka
       124 / 959
    20 апреля в 23:08
    С трудом, но, главное, результат...
    allemz
    allemz ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
       39 / 959
    20 апреля в 23:06
    Из самого интересного и сильного чемпионата в 90-е годы Серия А превратилась в унылый чемпионат, по уровню примерно Лиги 1. Бундеслига впереди, ну а АПЛ недостижима в обозримом будущем. Печально. Фанов Ювентуса с победой, конечно, однако с каждой следующей такой победой эмоций всё меньше и меньше. Жаль, что в Милане, Лацио, Роме и Фиорентине нет ни богатых владельцев, ни умных руководителей. Наполи всегда такое аморфное было, ну а Интер таким и должен быть - без претензий.
    Воистину, друг мой.
    Князь Московский
    Князь Московский ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
       13 / 959
    20 апреля в 23:05
    Из самого интересного и сильного чемпионата в 90-е годы Серия А превратилась в унылый чемпионат, по уровню примерно Лиги 1. Бундеслига впереди, ну а АПЛ недостижима в обозримом будущем. Печально. Фанов Ювентуса с победой, конечно, однако с каждой следующей такой победой эмоций всё меньше и меньше. Жаль, что в Милане, Лацио, Роме и Фиорентине нет ни богатых владельцев, ни умных руководителей. Наполи всегда такое аморфное было, ну а Интер таким и должен быть - без претензий.
    В чём недостижима АПЛ?.
    Отними у сквозерни 15 судейских очков и никакой интриги ты там не увидишь.
    Ислам Керимов
    Ислам Керимов
    20 апреля в 23:03
    Судейский корпус вместо со старой клячей празднует очередное липовое чемпионство!
    Но в лч нет карманных судеек и её вам не видать!
    Мароканский передвижной дельфинарий
    Мароканский передвижной дельфинарий
       98 / 959
    20 апреля в 22:53
    Странно что на Соккере заголовок звучит так , а не " РОНАЛДУ ПРИВЕЛ ЮВЕНТУС К ЧЕМПИОНСТВУ ")))
    Мароканский передвижной дельфинарий
    Мароканский передвижной дельфинарий
       98 / 959
    20 апреля в 22:52
    Кому интересно ???
    Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
    Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
       28 / 959
    20 апреля в 22:51
    Из самого интересного и сильного чемпионата в 90-е годы Серия А превратилась в унылый чемпионат, по уровню примерно Лиги 1. Бундеслига впереди, ну а АПЛ недостижима в обозримом будущем. Печально.
    Фанов Ювентуса с победой, конечно, однако с каждой следующей такой победой эмоций всё меньше и меньше. Жаль, что в Милане, Лацио, Роме и Фиорентине нет ни богатых владельцев, ни умных руководителей. Наполи всегда такое аморфное было, ну а Интер таким и должен быть - без претензий.
    Max Semenikhin
    Max Semenikhin
    20 апреля в 22:26
    Не пришел-бы Рынальда,не видать Юве 8-го чемпионства.Слава Богу ты пришел!!! Дальше сами ржите кто-как хочет...
    kust07
    kust07
       82 / 959
    20 апреля в 22:15
    Ювентус с праздником!
    Правдин Семён
    Правдин Семён
       96 / 959
    20 апреля в 22:13
    Поздравляю. Хотя особо не с чем. Это скудетто,хоть и предсказуемо, но справедливо. А вот триумфа в ЛЧ -заждались. Так что, остаемся в режиме ожидания. Всем добра.
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