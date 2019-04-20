«Ювентус» обыграл «Фиорентину» и стал чемпионом Италии

«Ювентус» в восьмой раз подряд стал чемпионом Италии. В матче 33-го тура туринцы одержали волевую победу над «Фиорентиной» и стали недосягаемыми в турнирной таблице для ближайших преследователей.
Турин, стадион Альянц Стэдиум
«Ювентус» - «Фиорентина» 2:1 (1:1)
Голы: Сандро 37, Пеццелья 53 (автогол) - Миленкович 6
«Ювентус»: Щесны, Канселу, Ругани, Бонуччи, Сандро, Куадрадо (Де Шильо 86), Джан, Пьянич (Бентанкур 65), Матюиди, Бернардески (Кин 74), Криштиану Роналду
Главный тренер: Аллегри Массимилиано.
«Фиорентина»: Ляфон, Миленкович, Пеццелья, Чеккерини, Ханко, Миральяс (Фернандеш 80), Дабо, Верету, Бенасси (Жерсон 73), Симеоне, Кьеза (Муриэль 65)
Главный тренер: Пиоли Стефано.
Предупреждение: Жерсон 80
Судья: Паскуа Фабрицио.
Ранее «Милан» сыграл вничью с «Пармой».
Аха-ха)
Аха-ха)
Правильный выбор!) Смотрел сегодня "ВХ- Лестер"? Лисы-гадины вырвали ничью на "90+2" и отобрали у Пелла 2 очка.
Касаемо Милана согласен на все 100. В Серии А, безумно уважаю только Милан и Наполи. Искренне хочется, чтобы Милан вернулся на привычные для себя чемпионские рельсы. Как-никак короли ЛЧ.
Правильный выбор!) Смотрел сегодня "ВХ- Лестер"? Лисы-гадины вырвали ничью на "90+2" и отобрали у Пелла 2 очка.
Касаемо Милана согласен на все 100. В Серии А, безумно уважаю только Милан и Наполи. Искренне хочется, чтобы Милан вернулся на привычные для себя чемпионские рельсы. Как-никак короли ЛЧ.
Подсел я на просмотр АПЛ. Любой другой игре, за исключением, пожалуй, Реал-Барселона, предпочту один из матчей в Англии.
Подсел я на просмотр АПЛ. Любой другой игре, за исключением, пожалуй, Реал-Барселона, предпочту один из матчей в Англии.
А вот включаю, к примеру, Ньюкасл-Уотфорд или Лестер-Борнмут, то получаю кайф от просмотра. Даже середняки и аутсайдеры АПЛ показывают игру, которую смотреть само удовольствие. В Серии А такого нет. Там даже игры Ювентус-Интер и Наполи-Ювентус заставляли меня переключаться на что-то другое. Хотя вру, концовка матча Наполи-Ювентус была классная. Но это лишь концовка и лишь одной игры...
Если не реанимировать Милан и не подтянуть ещё пару-тройку команд до уровня Наполи и Интера, то Серия А скатится совсем скоро.
А вот включаю, к примеру, Ньюкасл-Уотфорд или Лестер-Борнмут, то получаю кайф от просмотра. Даже середняки и аутсайдеры АПЛ показывают игру, которую смотреть само удовольствие. В Серии А такого нет. Там даже игры Ювентус-Интер и Наполи-Ювентус заставляли меня переключаться на что-то другое. Хотя вру, концовка матча Наполи-Ювентус была классная. Но это лишь концовка и лишь одной игры...
Если не реанимировать Милан и не подтянуть ещё пару-тройку команд до уровня Наполи и Интера, то Серия А скатится совсем скоро.
Карманные судьишки расписаны на годы вперёд за Реалом, Барсой и Ливеркой. Аха-ха)
Карманные судьишки расписаны на годы вперёд за Реалом, Барсой и Ливеркой. Аха-ха)
Отними у сквозерни 15 судейских очков и никакой интриги ты там не увидишь.
Отними у сквозерни 15 судейских очков и никакой интриги ты там не увидишь.
Но в лч нет карманных судеек и её вам не видать!
Но в лч нет карманных судеек и её вам не видать!
Фанов Ювентуса с победой, конечно, однако с каждой следующей такой победой эмоций всё меньше и меньше. Жаль, что в Милане, Лацио, Роме и Фиорентине нет ни богатых владельцев, ни умных руководителей. Наполи всегда такое аморфное было, ну а Интер таким и должен быть - без претензий.
Фанов Ювентуса с победой, конечно, однако с каждой следующей такой победой эмоций всё меньше и меньше. Жаль, что в Милане, Лацио, Роме и Фиорентине нет ни богатых владельцев, ни умных руководителей. Наполи всегда такое аморфное было, ну а Интер таким и должен быть - без претензий.