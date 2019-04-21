ГлавнаяНовости

Роналду завоевал 28-й командный трофей в карьере

21 апреля 2019, 09:43

Форвард Криштиану Роналду стал чемпионом Италии в составе туринского «Ювентуса».

Этот трофей стал 28-м в карьере португальца

Что касается его «вечного конкурента» (игрока «Барселоны» Лионеля Месси), то на его счету 35 титулов (33 в составе «Барселоны» + победы на Олимпиаде и триумф на молодежном ЧМ).

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ОфициальноФорвард «Арсенала» стал лучшим игроком недели в Лиге Европы
Сегодня, 16:48 ФотоКомментарии3
ОфициальноФорвард «Барселоны» стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Сегодня, 13:30 ФотоКомментарии59
ОфициальноВ ФНЛ выбрали лучшего тренера в апреле
Сегодня, 12:50 Комментарии2
ОфициальноБолельщики «Томи» выбрали лучшего игрока в апреле
Сегодня, 11:11 Комментарии2
Йович установил рекорд Лиги Европы
Сегодня, 10:44 Комментарии5
ОфициальноБолельщики «Урала» выбрали лучшего игрока в апреле
Сегодня, 10:34 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
NOVA
NOVA
   169 / 959
22 апреля в 02:07
конечно Рон лучше намного гнома и только 56 этого не признает!!
Rex04
Rex04 ответил Князь Московский
   338 / 959
21 апреля в 20:40
Вот с......а
Князь Московский
Князь Московский
   13 / 959
21 апреля в 18:50
Победу на олимпиаде и "триумф" на молодёжном ЧМ моська может затусовать в гномовскую задницу. Пусть тогда и кубок каталонии считают и кубок жомпера.)
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Agamaga
   183 / 959
21 апреля в 18:15
Ты знаешь толк в закусках?
АХа-ха)
BARCDJIN
BARCDJIN
   183 / 959
21 апреля в 18:14
Оналду завоевала сердца Аякса..Не в Реале так в Турине мужики из Голландии ее нашли..
Messi_que_un_club
Messi_que_un_club ответил spartach091
21 апреля в 17:37
Роналду можно взять на войну и он выиграет ее. А с Месси надо брать иньесту, хави, бускетса. Однозначно, Роналду лучший. (с) Диего Симеоне
Если ты имел в виду серуюА, то ее можно вообще без роналду выиграть. Где там кстати следующая остановка? Уж не в Зенит ли приедет? Дзюболотный будет очень недоволен)
Ми Ша
Ми Ша
   195 / 959
21 апреля в 16:19
Рон молодец, профи своего дела. Удачи и футбольного долголетия.
dok66
dok66
   667 / 959
21 апреля в 16:07
Еще что-нибудь возьмет . Вот только с кем ?
Санчо Панса
Санчо Панса
   92 / 959
21 апреля в 16:00
Очень внушительная цифра, конечно! Коллекционер трофеев, рекордсмен, классный футболист и примерный семьянин.
Agamaga
Agamaga ответил cevin cigan
   138 / 959
21 апреля в 15:44
Ты знаешь толк в закусках?
cevin cigan
cevin cigan ответил Agamaga
   380 / 959
21 апреля в 15:39
Ну как всегда приписывают лишнее
Закусывать надо.....
Agamaga
Agamaga ответил cevin cigan
   138 / 959
21 апреля в 15:32
    spartach091
    spartach091
       207 / 959
    21 апреля в 15:21
    Роналду можно взять на войну и он выиграет ее.

    А с Месси надо брать иньесту, хави, бускетса.

    Однозначно, Роналду лучший.

    (с) Диего Симеоне
    Рональду мой кумир
    Рональду мой кумир
       594 / 959
    21 апреля в 15:17
    еще возьмет
    Тага Дага
    Тага Дага
       248 / 959
    21 апреля в 15:07
    Следующий год Псж,потом можно в Батэ...им тоже нет равных в Белоруссии.
    la_masia
    la_masia
       146 / 959
    21 апреля в 15:02
    Умеет Перес впихнуть не впихуемое. Ювентус купил игрока за огромные деньги только ради того чтобы в очередной раз выиграть чемпионат сапога 🤣🤣🤣
    la_masia
    la_masia
       146 / 959
    21 апреля в 15:00
    Роналду завоевал, а Ювентус в очередной раз мимо ЛЧ)
    Happyboy Barca
    Happyboy Barca ответил eleven LC
       153 / 959
    21 апреля в 14:55
    Ну судя по твоей логике тогда Месси тоже не выигрывал лч 2006 он ведь в финале не играл ни минуты! Всё просто если был в команде значит медаль получил!
    вообще то имелось введу заявка НА турнир . и роналду в супер кубке англии не было
    -Inquisitоr-
    -Inquisitоr- ответил eleven LC
       106 / 959
    21 апреля в 14:40
    Ну судя по твоей логике тогда Месси тоже не выигрывал лч 2006 он ведь в финале не играл ни минуты! Всё просто если был в команде значит медаль получил!
    ЛЧ есть длительный турнир, состоящий не только из финала. но и из предшествующих стадий, поэтому не обязательно играть в финале, чтоб считаться обладателем титула. Достаточно принять участие хотя бы в одном или нескольких матчах. А все эти суперкубки состоят из одной-двух игр и полноценным трофеем их никто не считает. Ежели не был в заявке - значит не считаешься победителем...
    eleven LC
    eleven LC ответил Happyboy Barca
       126 / 959
    21 апреля в 14:29
    Ну судя по твоей логике тогда Месси тоже не выигрывал лч 2006 он ведь в финале не играл ни минуты!
    Всё просто если был в команде значит медаль получил!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       22 / 959
    21 апреля в 14:26
    Считают всякую хренатень, и не лень им...
    cevin cigan
    cevin cigan ответил juvenale
       380 / 959
    21 апреля в 13:57
    ххаа твой атлетико разнесли в последнем матче 3-0 как и барселону ранее, с таким же счетом, эксперт))))
    Он с пони упал и стукнулся...............
    spartach n1
    spartach n1
       2 / 959
    21 апреля в 13:56
    Y.N.W.A.
    Y.N.W.A. ответил ilyafrom
       57 / 959
    21 апреля в 13:35
    Месси после Марадоны)
    juvenale
    juvenale ответил Гавроша
       38 / 959
    21 апреля в 13:29
    Надо было писать, что ювентус завоевал для роналду очередной трофей. Так правильней, и вся их заслуга что в италии нет барселоны и атлетико, а от бы опять бронза была.
    ххаа твой атлетико разнесли в последнем матче 3-0 как и барселону ранее, с таким же счетом, эксперт))))
    Козинак
    Козинак
       443 / 959
    21 апреля в 13:19
    Какой крутой оказывается португалец. Месси догоняет почти. Только все трофеи лигочемпионские купленные.
    Гавроша
    Гавроша
       30 / 959
    21 апреля в 13:15
    Надо было писать, что ювентус завоевал для роналду очередной трофей. Так правильней, и вся их заслуга что в италии нет барселоны и атлетико, а от бы опять бронза была.
    kust07
    kust07
       82 / 959
    21 апреля в 13:15
    Неплохо
    Project Pandora
    Project Pandora ответил ilyafrom
       695 / 959
    21 апреля в 13:14
    Отгадайте загадку: "Вечно второй?"
    Ты?
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда
       12 / 959
    21 апреля в 13:04
    Там без нырка Юве бы чемпионом спокойно стал!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100