Роналду завоевал 28-й командный трофей в карьере

Форвард Криштиану Роналду стал чемпионом Италии в составе туринского «Ювентуса».
Этот трофей стал 28-м в карьере португальца.
Что касается его «вечного конкурента» (игрока «Барселоны» Лионеля Месси), то на его счету 35 титулов (33 в составе «Барселоны» + победы на Олимпиаде и триумф на молодежном ЧМ).
А с Месси надо брать иньесту, хави, бускетса.
Однозначно, Роналду лучший.
(с) Диего Симеоне
А с Месси надо брать иньесту, хави, бускетса.
Однозначно, Роналду лучший.
(с) Диего Симеоне
Всё просто если был в команде значит медаль получил!
Всё просто если был в команде значит медаль получил!