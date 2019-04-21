ГлавнаяНовости

«Аякс» забил уже 156 голов в сезоне

21 апреля 2019, 09:03
ГронингенЛоготип футбольный клуб Гронинген0 : 1Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

Вчера «Аякс» обыграл «Гронинген» в 31-м туре чемпионата Голландии.

Таким образом, амстердамцы впервые в своей истории забили 156 голов в сезоне во всех турнирах.

В чемпионате на счету команды 107 мячей, в Лиге чемпионов – 32, в Кубке Голландии – 17. Клуб продолжает бороться за все эти трофеи.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ОфициальноФорвард «Арсенала» стал лучшим игроком недели в Лиге Европы
Сегодня, 16:48 ФотоКомментарии3
ОфициальноФорвард «Барселоны» стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Сегодня, 13:30 ФотоКомментарии59
ОфициальноВ ФНЛ выбрали лучшего тренера в апреле
Сегодня, 12:50 Комментарии2
ОфициальноБолельщики «Томи» выбрали лучшего игрока в апреле
Сегодня, 11:11 Комментарии2
Йович установил рекорд Лиги Европы
Сегодня, 10:44 Комментарии5
ОфициальноБолельщики «Урала» выбрали лучшего игрока в апреле
Сегодня, 10:34 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответил n272nm
   200 / 959
21 апреля в 23:45
))))бывает
n272nm
n272nm ответил Евгений Быстров
   147 / 959
21 апреля в 20:05
ПСЖ в Голландии?Ты точно футболом интересуешься?
ПСВ, естественно. Спасибо, что поправил.
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответил n272nm
   200 / 959
21 апреля в 18:04
ПСЖ в Голландии?Ты точно футболом интересуешься?
AMT
AMT
21 апреля в 17:41
Красавцы! Но это все молодецкий азарт.Вот в 90 х были сильны! Это было нечто-всех сметали на своем пути!
Apsny
Apsny
   45 / 959
21 апреля в 17:26
Стиль Круиффа соблюден.
-Хостинский-
-Хостинский-
   205 / 959
21 апреля в 17:06
Солидно!!!
Galaxy real way
Galaxy real way
   636 / 959
21 апреля в 16:41
Вот это пик, молодцы амстердамцы!
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил Ангел неБесГрешен
   190 / 959
21 апреля в 16:23
Ахренеть результативность! Впрочем, Витессам да Родам че не забивать то?
и Реалам че б 5 штук не забить. Юве чеб не выбить. Да-да
32 мяча в ЛЧ забиты чисто РОДАМ
Санчо Панса
Санчо Панса
   92 / 959
21 апреля в 16:01
Да, команда из Амстердама сейчас на ходу! С результативностью у них полный порядок)
n272nm
n272nm ответил dzvinka
   147 / 959
21 апреля в 14:44
чушь полнейшая, он повысился чутка за последние пару лет, просто там всегда забивают много и все, там футбол такой, и бизнес такой. Если вы не компетентны в этом и не знаете реалий Голландского футбола, тогда не стоит на основе своего невежества делать выводы и убеждать в этом других
Это не чушь, а факт. Аякс и ПСВ, вот и весь чемпионат Голландии. Такое количество забитых мячей говорит о том, что голландские клубы играют без обороны
Ruslik1982
Ruslik1982
   70 / 959
21 апреля в 14:34
давайте сравним бюджет Аякса и Зенита
loko7
loko7
   314 / 959
21 апреля в 14:31
Да Аякс в этом сезоне уже серьезно заявил о себе в Европе.
Самедов Агил
Самедов Агил
   107 / 959
21 апреля в 14:14
Побреюсь на лысо под бритву, выпью литр водки и буду орать на весь двор если аякс требл сделает, а если серьёзно почему бы и нет, у молодёжи все получается, рядом опытные есть подскажут...а фартуна именно в лч ни на стороне аякса, иначе победа и над реалом и над ювентусом в первых играх должно было быть
13 RUS
13 RUS
   177 / 959
21 апреля в 14:01
Мощь
Димoн
Димoн ответил Zak11
   33 / 959
21 апреля в 13:57
Аякс в силах снести любую команду со своего пути. Пока что имеется кураж, этот эмоциональный шторм. Вопрос только в том, когда наступит штиль. Доля везения у голландцев безусловно есть.
штиль у Аякса наступит после финала лиги чемпионов)
Zak11
Zak11
   250 / 959
21 апреля в 13:35
Аякс в силах снести любую команду со своего пути. Пока что имеется кураж, этот эмоциональный шторм. Вопрос только в том, когда наступит штиль. Доля везения у голландцев безусловно есть.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 959
21 апреля в 13:26
Ахренеть результативность!
Впрочем, Витессам да Родам че не забивать то?
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   60 / 959
21 апреля в 13:23
Красивая игра- вот что выделяет Аякс помимо голов
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил RUPRICHT
   70 / 959
21 апреля в 13:08
ЕСЛИ ОН ЗАБИЛ БОЛЬШЕ ГОЛОВ СЕЗОНЕ ЭТО ЧТО ПОКАЗАТЕЛЬ ЧТО ПРОЙДЕТ ТОТЕНХЕМ!!!???Я СОМНЕМАЮСЬ !!!!ГЛАВНЫЙ КОЗЫРЬ АЯКСА МОЛОДОСТЬ СОСТАВА И РВЕНИЕ К ПОБЕДЕ!!!НО ТОТЕН ТО ЖЕ НЕ ЛЫКОМ ШИТ !!!ПОБЕДУ ТАК ПРОСТО НЕ ОТДАСТ!!!
с детства за Тотенхем!
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил Так Себе Аналитик
   70 / 959
21 апреля в 13:06
На самом деле им очень везет все равно. По сути, этот "Аякс" - классический голландский лидер, команда, которая много забивает и много пропускает. И пропускает он даже не много, а очень много. 2-6 от "Фейеноорда", 4-4 с "Херенвеном". Понятно "Реал", он был совсем мертвый, и игроки даже рады были слить Солари, там без вопросов. Но, если бы Аллегри мозг не отключил на ответный матч и не стал бы трусливо играть от обороны, выставив еще какой-то идиотский состав с Днобалой, который 5 голов за сезон забил (то есть 0 в атаке) и 0 в обороне по умолчанию, а взял бы центр поля под контроль, то "Аякс" получил бы 3-4 мяча. Нет вопросов, они крутые, но им еще и очень везет, команда без обороны)
действительно, так себе аналитик, писать такой бред про команду, которая прошла Реал и Ювентус, не проигравшая в двух играх в группе Баварии. Ливерпулю тогда с баварией и порту тоже повезло? и барсе с лионом и мю? кому тогда не повезло?
Levadia
Levadia
   166 / 959
21 апреля в 13:06
Забивают много,но и пропускают не мало,такова уж голландская лига.
Там ТБ в основном.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил dzvinka
   14 / 959
21 апреля в 12:34
хороший сезон у Аякса.
На самом деле им очень везет все равно. По сути, этот "Аякс" - классический голландский лидер, команда, которая много забивает и много пропускает. И пропускает он даже не много, а очень много. 2-6 от "Фейеноорда", 4-4 с "Херенвеном".

Понятно "Реал", он был совсем мертвый, и игроки даже рады были слить Солари, там без вопросов. Но, если бы Аллегри мозг не отключил на ответный матч и не стал бы трусливо играть от обороны, выставив еще какой-то идиотский состав с Днобалой, который 5 голов за сезон забил (то есть 0 в атаке) и 0 в обороне по умолчанию, а взял бы центр поля под контроль, то "Аякс" получил бы 3-4 мяча.

Нет вопросов, они крутые, но им еще и очень везет, команда без обороны)
Димoн
Димoн
   33 / 959
21 апреля в 12:30
смотреть игру Аякса это получать удовольствие
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   254 / 959
21 апреля в 12:22
Здорово!
dzvinka
dzvinka ответил n272nm
   69 / 959
21 апреля в 12:17
107 голов в чемпионате?! Очевидно, что уровень голландского чемпионата ниже плинтуса.
чушь полнейшая, он повысился чутка за последние пару лет, просто там всегда забивают много и все, там футбол такой, и бизнес такой. Если вы не компетентны в этом и не знаете реалий Голландского футбола, тогда не стоит на основе своего невежества делать выводы и убеждать в этом других
dzvinka
dzvinka
   69 / 959
21 апреля в 12:15
хороший сезон у Аякса.
kastites
kastites
   109 / 959
21 апреля в 12:10
Ого ,круто
Caniggia
Caniggia
   59 / 959
21 апреля в 12:02
Команда ураган!
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   260 / 959
21 апреля в 11:57
Жесть!!!
cska plus
cska plus
   20 / 959
21 апреля в 11:44
Хочу видеть Аякс с трофеем ЛЧ.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100