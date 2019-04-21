«Аякс» забил уже 156 голов в сезоне

Вчера «Аякс» обыграл «Гронинген» в 31-м туре чемпионата Голландии.
Таким образом, амстердамцы впервые в своей истории забили 156 голов в сезоне во всех турнирах.
В чемпионате на счету команды 107 мячей, в Лиге чемпионов – 32, в Кубке Голландии – 17. Клуб продолжает бороться за все эти трофеи.
32 мяча в ЛЧ забиты чисто РОДАМ
32 мяча в ЛЧ забиты чисто РОДАМ
Впрочем, Витессам да Родам че не забивать то?
Впрочем, Витессам да Родам че не забивать то?
Там ТБ в основном.
Там ТБ в основном.
Понятно "Реал", он был совсем мертвый, и игроки даже рады были слить Солари, там без вопросов. Но, если бы Аллегри мозг не отключил на ответный матч и не стал бы трусливо играть от обороны, выставив еще какой-то идиотский состав с Днобалой, который 5 голов за сезон забил (то есть 0 в атаке) и 0 в обороне по умолчанию, а взял бы центр поля под контроль, то "Аякс" получил бы 3-4 мяча.
Нет вопросов, они крутые, но им еще и очень везет, команда без обороны)
Понятно "Реал", он был совсем мертвый, и игроки даже рады были слить Солари, там без вопросов. Но, если бы Аллегри мозг не отключил на ответный матч и не стал бы трусливо играть от обороны, выставив еще какой-то идиотский состав с Днобалой, который 5 голов за сезон забил (то есть 0 в атаке) и 0 в обороне по умолчанию, а взял бы центр поля под контроль, то "Аякс" получил бы 3-4 мяча.
Нет вопросов, они крутые, но им еще и очень везет, команда без обороны)