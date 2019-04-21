ГлавнаяНовости

Клопп: «Пенальти был, защитник хватал Салаха пять или шесть раз»

21 апреля 2019, 20:31
КардиффЛоготип футбольный клуб Кардифф0 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Кардиффом».

Мы знали, что матч будет трудным. У нас было несколько моментов в первом тайме, важно было продолжать атаковать.

Пенальти? Без всякого сомнения, пенальти был. Защитник хватал Салаха пять или шесть раз.

Сейчас мы наслаждаемся моментом. Не всё на данный момент в АПЛ зависит от нас, но мы должны продолжать работать дальше.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бенитес: «Постараемся обыграть „Ливерпуль“»
Сегодня, 18:48 Комментарии2
Аллегри: «Мы никогда больше не увидим другого Месси или Роналду»
Сегодня, 18:02 Комментарии4
Тухель: «Неймар сожалеет о том, что сделал»
Сегодня, 17:38 Комментарии6
Гвардиола: «„Ливерпуль“ и „Барса“ продемонстрировали невероятный футбол»
Сегодня, 17:25 Комментарии2
Роналду: «Многие люди ждут моих ошибок»
Сегодня, 15:21 Комментарии47
Месси - Хави: «Было приятно выступать с тобой за одну команду»
Сегодня, 14:59 ФотоКомментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   622 / 959
21 апреля в 22:18
да не хватал он Салаха,просто с ним танцевал медленный танец. А сАлах взял и сподскользнулся, видать где то верблюд наплевал.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил juvenale
   6 / 959
21 апреля в 21:25
Это из разряда "Самоубийца ударил себя ножом в сердце 9 раз". Так тупо на моей памяти в футболе ещё не блефовали)
Left Boy
Left Boy
   222 / 959
21 апреля в 21:22
у колбасы абонемент на левые пенки и голы с офсайдов
Roman73
Roman73
   127 / 959
21 апреля в 21:22
Пенальти был.
У Ливерпуля есть запас сил и решимости.
Атас ! Сити и Барселона !
juvenale
juvenale
   38 / 959
21 апреля в 20:56
каждый тур левые пенки и оправдания)))
cska plus
cska plus
   20 / 959
21 апреля в 20:55
Фриц должен понимать, что так долго не может везти.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100