Клопп: «Пенальти был, защитник хватал Салаха пять или шесть раз»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Кардиффом».
Мы знали, что матч будет трудным. У нас было несколько моментов в первом тайме, важно было продолжать атаковать.
Пенальти? Без всякого сомнения, пенальти был. Защитник хватал Салаха пять или шесть раз.
Сейчас мы наслаждаемся моментом. Не всё на данный момент в АПЛ зависит от нас, но мы должны продолжать работать дальше.
У Ливерпуля есть запас сил и решимости.
Атас ! Сити и Барселона !
У Ливерпуля есть запас сил и решимости.
Атас ! Сити и Барселона !