Клопп: «Пенальти был, защитник хватал Салаха пять или шесть раз»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Кардиффом».

Мы знали, что матч будет трудным. У нас было несколько моментов в первом тайме, важно было продолжать атаковать.

Пенальти? Без всякого сомнения, пенальти был. Защитник хватал Салаха пять или шесть раз.