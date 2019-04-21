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Милнер: «Стараемся держать „Манчестер Сити“ в напряжении»

21 апреля 2019, 20:13
КардиффЛоготип футбольный клуб Кардифф0 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер прокомментировал победу над «Кардиффом».

Мы контролировали встречу. Нам необходимо было набраться терпения и ждать своего шанса. 

Мое празднование гола (Милнер изобразил старичка с палочкой)? Просто хотел ответить тем, кто постоянно говорит о моем возрасте.

Мы должны продолжать оказывать давление на «Манчестер Сити». Мы, как и «горожане», должны идеально провести остаток сезона. Все, что мы можем сделать в данной ситуации, выиграть все наши оставшиеся игры.

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Все комментарии
Князь Московский
Князь Московский
   13 / 959
22 апреля в 20:25
НЕ вы, а судьи, которые голы из офсайдов вам засчитывают.
Смотрите только сами не перенапрягитесь. Аха-ха)
Neymar 10
Neymar 10
   228 / 959
21 апреля в 22:35
ну с вами хоть скучать не приходиться .
lobsterdam
lobsterdam
   220 / 959
21 апреля в 21:38
в 7,50 Х2,5 с 11 метров бабуся бухая должна попадать! О чем базар? Держите сити в напряжении? А сами-то в портки еще не наложили?
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