Милнер: «Стараемся держать „Манчестер Сити“ в напряжении»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер прокомментировал победу над «Кардиффом».
Мы контролировали встречу. Нам необходимо было набраться терпения и ждать своего шанса.
Мое празднование гола (Милнер изобразил старичка с палочкой)? Просто хотел ответить тем, кто постоянно говорит о моем возрасте.
Мы должны продолжать оказывать давление на «Манчестер Сити». Мы, как и «горожане», должны идеально провести остаток сезона. Все, что мы можем сделать в данной ситуации, выиграть все наши оставшиеся игры.
Смотрите только сами не перенапрягитесь. Аха-ха)
Смотрите только сами не перенапрягитесь. Аха-ха)