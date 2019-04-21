Милнер: «Стараемся держать „Манчестер Сити“ в напряжении»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер прокомментировал победу над «Кардиффом».

Мы контролировали встречу. Нам необходимо было набраться терпения и ждать своего шанса.

Мое празднование гола (Милнер изобразил старичка с палочкой)? Просто хотел ответить тем, кто постоянно говорит о моем возрасте.

Мы должны продолжать оказывать давление на «Манчестер Сити». Мы, как и «горожане», должны идеально провести остаток сезона. Все, что мы можем сделать в данной ситуации, выиграть все наши оставшиеся игры.