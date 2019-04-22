Гендиректор «Локомотива»: «Мы по-прежнему остаемся в гонке»

22 апреля 2019, 00:11

Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе считает, что «железнодорожники» по-прежнему могут стать чемпионами России.

Вам не кажется, что ничья с ЦСКА — результат в пользу лидирующего «Зенита»?

Я бы не рассматривал так итог матча. Вы знаете нашу линию: мы идем от игры к игре. Если оценивать турнирные перспективы, мы по-прежнему остаемся в гонке. А значит, будем бороться до последнего тура за лучший результат. Что касается игры команды, то я ею очень доволен. Мы создавали много моментов, но, к сожалению, не смогли их реализовать. Жаль.

Чем можно объяснить тот факт, что «Локомотив» так прибавил в игровом плане после зимней паузы?

Считаю, что команда проделала блестящую работу на зимних сборах, и это не могло не дать результат. Не могу назвать себя большим специалистом в области футбола, но всё-таки в спорте я практически всю свою жизнь. Видел, как во время перерыва ребята честно работали, как работал тренерский штаб. Я был уверен, что «Локомотив» прибавит.

Впереди у вас матч с «Ростовом», который в нынешнем сезоне крайне непредсказуем. Насколько эта игра будет отличаться от недавнего полуфинала Кубка России с дончанами?

Да, «Ростов» точно непредсказуем, но мы умеем играть по-разному. С учетом нынешнего состава можем варьировать схему и тактику на каждую встречу. Не берусь давать прогноз, какое решение примет Юрий Павлович Сёмин, тем более он принимает его в зависимости от функциональной готовности футболистов после каждой тренировки. Это — важный аспект, с учетом того что у нас довольно возрастная команда.

За 6 туров до финиша «Локомотив» отстает от «Зенита» на 8 очков.