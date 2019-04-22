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Гендиректор «Локомотива»: «Мы по-прежнему остаемся в гонке»

22 апреля 2019, 00:11
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе считает, что «железнодорожники» по-прежнему могут стать чемпионами России.

Вам не кажется, что ничья с ЦСКА — результат в пользу лидирующего «Зенита»?

Я бы не рассматривал так итог матча. Вы знаете нашу линию: мы идем от игры к игре. Если оценивать турнирные перспективы, мы по-прежнему остаемся в гонке. А значит, будем бороться до последнего тура за лучший результат. Что касается игры команды, то я ею очень доволен. Мы создавали много моментов, но, к сожалению, не смогли их реализовать. Жаль.

Чем можно объяснить тот факт, что «Локомотив» так прибавил в игровом плане после зимней паузы?

Считаю, что команда проделала блестящую работу на зимних сборах, и это не могло не дать результат. Не могу назвать себя большим специалистом в области футбола, но всё-таки в спорте я практически всю свою жизнь. Видел, как во время перерыва ребята честно работали, как работал тренерский штаб. Я был уверен, что «Локомотив» прибавит.

Впереди у вас матч с «Ростовом», который в нынешнем сезоне крайне непредсказуем. Насколько эта игра будет отличаться от недавнего полуфинала Кубка России с дончанами?

Да, «Ростов» точно непредсказуем, но мы умеем играть по-разному. С учетом нынешнего состава можем варьировать схему и тактику на каждую встречу. Не берусь давать прогноз, какое решение примет Юрий Павлович Сёмин, тем более он принимает его в зависимости от функциональной готовности футболистов после каждой тренировки. Это — важный аспект, с учетом того что у нас довольно возрастная команда.

За 6 туров до финиша «Локомотив» отстает от «Зенита» на 8 очков.

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Все комментарии
GianlukaVialli
GianlukaVialli
22 апреля в 14:31
Да вторым локо будет и хочется все будет зависеть от игры ЗЕНИТ - ЦСКА если питер выграет то шансы у локо на второе место в лч есть
Союзник противников
Союзник противников ответил cska plus
   17 / 959
22 апреля в 13:36
Чемпионство можно забыть.
Нет,не "забыть", а "только вспоминать"!
Союзник противников
Союзник противников
   17 / 959
22 апреля в 13:35
Которые тут временные? Слазь! Кончилось ваше время...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 959
22 апреля в 10:05
Учитывая ,что Зенит нужно обходить по очкам (5-3 и 1-1 по личным), то это нужно, шобы питерцы остановились. И заднюю включили ;)
Dirty_Harry
Dirty_Harry
22 апреля в 10:02
Ну про первое место можно забыть ,а вот за второе будет борьба
Аксинья
Аксинья
   51 / 959
22 апреля в 09:02
Договаривайся сруководством Ростова - они вам три очка в чемпе, а вы им дорогу в финал кубка, иначе никак...Из двух зайцев выбирают более жирного...
ДСА
ДСА
   132 / 959
22 апреля в 08:23
Нужно быть реалистом.
mihaluch
mihaluch
   61 / 959
22 апреля в 06:11
Не догонит, но всё может быть.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 959
22 апреля в 05:11
Две гостевые игры с Ростовом........
А Ростов дома не проигрывает....(с 8-го октября)

Понятно Кубок Карпину приоритетней...скорей всего и возьмёт его...
Но и в чемпионате в трёх (домашних) играх..с Локо,Краснодаром,Зенитом - Валера даст бой....я уверен...
cska plus
cska plus
   20 / 959
22 апреля в 04:37
Чемпионство можно забыть.
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