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Грицаенко: «Саркисов не смог продолжить игру, это сыграло свою роль»

21 апреля 2019, 22:49
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)ЕнисейМатч завершен

Защитник «Енисея» Алексей Грицаенко прокомментировал поражение от «Спартака» (0:2) в матче 24-го тура РПЛ.

Наш соперник хорошо провел первый тайм, не давал нам контролировать мяч, шел в прессинг. Но если брать моменты, то кроме голевого они ничего не создали. После перерыва у нас вышли Торбинский и Зотов, они умеют играть в футбол. Они помогли нам завладеть мячом, мы начали контролировать игру и получать удовольствие от футбола. Но произошла неприятная ситуация, Саркисов не смог продолжить игру, это сыграло свою роль, без этого мы могли бы выжать больше.

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Все комментарии
makkie
makkie
   11 / 959
22 апреля в 07:30
Грицаенко статистику то видел?
ДСА
ДСА
   132 / 959
22 апреля в 07:22
Заслуженно проиграли.
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
   683 / 959
22 апреля в 00:04
без этого мы могли бы выжать больше.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1113827/gricaenko-aleksey-sarkisov-artur

...ну да !!! чуток до победы не хватило...
морозз
морозз
   94 / 959
21 апреля в 23:05
Контролировать игру, что то я не понял! Рассмешил не по детски!
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