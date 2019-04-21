Грицаенко: «Саркисов не смог продолжить игру, это сыграло свою роль»

Защитник «Енисея» Алексей Грицаенко прокомментировал поражение от «Спартака» (0:2) в матче 24-го тура РПЛ.
Наш соперник хорошо провел первый тайм, не давал нам контролировать мяч, шел в прессинг. Но если брать моменты, то кроме голевого они ничего не создали. После перерыва у нас вышли Торбинский и Зотов, они умеют играть в футбол. Они помогли нам завладеть мячом, мы начали контролировать игру и получать удовольствие от футбола. Но произошла неприятная ситуация, Саркисов не смог продолжить игру, это сыграло свою роль, без этого мы могли бы выжать больше.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1113827/gricaenko-aleksey-sarkisov-artur
...ну да !!! чуток до победы не хватило...
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1113827/gricaenko-aleksey-sarkisov-artur
...ну да !!! чуток до победы не хватило...