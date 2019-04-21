Рейнгольд: «Мне жалко Аленичева. Он какой-то несчастный»

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал победу команды над «Енисеем» (2:0) в матче 24-го тура РПЛ .

Команда выиграла на мастерстве, ничего сильного не показали. Откровенно говоря, «Енисей» — слабая команда. А лучшим сегодня был Луис Адриано, два голевых паса и двигался неплохо. Не хотелось бы, чтобы «Спартак» подумал, что на мастерстве так можно и дальше продолжать играть, потому что остались такие игры, где только мастерства не хватит, надо показывать характер, а сегодня обошлось. Самое главное — три очка.

Что касается игры Гулиева, трудно говорить. Мяч он забил, но это же «Енисей». Я еще раз повторю, что «Спартак» выиграл на мастерстве, футболисты дополнительные силы, чтобы обыграть красноярцев, не включали. Играли так, как позволял соперник.

«Енисей» — команда первого дивизиона. Мне жалко Аленичева, он как тренер еще не сложился. Видно, что Аленичев расстроен, ну а что, расстраиваться? Зачем ты принимал эту команду? Никаких перспектив. Я думаю, что ему нужно учиться и еще раз учиться, но парня жалко, потому что игроком он был замечательным. Он какой-то несчастный, у него есть идеи, но их не может воплотить, потому что в команде нет талантливых игроков. Может быть, в хорошей команде он бы расцвел как тренер.

А то говорят, что Карпин — специалист. Господин Карпин обыгрывает «Спартак», чтобы потом через три дня проиграть крупно «Оренбургу»? Вот и уровень тренера, а остальное пускай додумывают болельщики, это всего лишь мое мнение.