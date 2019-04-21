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Рейнгольд: «Мне жалко Аленичева. Он какой-то несчастный»

21 апреля 2019, 22:37
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)ЕнисейМатч завершен

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал победу команды над «Енисеем» (2:0) в матче 24-го тура РПЛ.

Команда выиграла на мастерстве, ничего сильного не показали. Откровенно говоря, «Енисей» — слабая команда. А лучшим сегодня был Луис Адриано, два голевых паса и двигался неплохо. Не хотелось бы, чтобы «Спартак» подумал, что на мастерстве так можно и дальше продолжать играть, потому что остались такие игры, где только мастерства не хватит, надо показывать характер, а сегодня обошлось. Самое главное — три очка.

Что касается игры Гулиева, трудно говорить. Мяч он забил, но это же «Енисей». Я еще раз повторю, что «Спартак» выиграл на мастерстве, футболисты дополнительные силы, чтобы обыграть красноярцев, не включали. Играли так, как позволял соперник.

«Енисей» — команда первого дивизиона. Мне жалко Аленичева, он как тренер еще не сложился. Видно, что Аленичев расстроен, ну а что, расстраиваться? Зачем ты принимал эту команду? Никаких перспектив. Я думаю, что ему нужно учиться и еще раз учиться, но парня жалко, потому что игроком он был замечательным. Он какой-то несчастный, у него есть идеи, но их не может воплотить, потому что в команде нет талантливых игроков. Может быть, в хорошей команде он бы расцвел как тренер.

А то говорят, что Карпин — специалист. Господин Карпин обыгрывает «Спартак», чтобы потом через три дня проиграть крупно «Оренбургу»? Вот и уровень тренера, а остальное пускай додумывают болельщики, это всего лишь мое мнение.

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Все комментарии
Wolf77785
Wolf77785
   42 / 959
22 апреля в 11:57
а где про Зенит-Краснодар?) или только убогих комментриуешь?))
cska1948
cska1948 ответил Союзник противников
   93 / 959
22 апреля в 11:04
Аленичев ярко доказывает,что игрок и тренер-разные профессии.Ибо он уже побывал в разном положении :Благополучии с высокими требованиями,сиротстве и немощи,и в середняцкой тогда команде.И если итог деятельности один и тот же,то причём здесь "ещё не состоялся"? Сколько лет вождь ему ещё даёт на исправление? Пусть вливается в компанию к "мостовым"! А Валера хоть и чудит временами,но и яркими эпизодами радует,причём-в разных командах.Вдуматься только:Его уволили из "Спартака" при втором месте в текущей таблице! Когда ещё "Спартак" взберётся на стабильное текущее второе место???
Так Федун и уволил Карпина зато, что уж больно близко Валера подобрался к "золоту", а "золото" в планы Федуна ни когда не входило. Вот Карреру Федун проморгал. Видимо ни как не ожидал от него ТАКОЙ прыти! Федун из своей ошибки, назначение Карреры на пост гл. тренера, сделал правильный вывод. Иначе бы он Кононова не пригласил. А при Кононове Федун может спать спокойно понимая, что Кононов и "золото" не совместимы.
kust07
kust07
   82 / 959
22 апреля в 10:30
Енисей- не клуб Аленичева
Союзник противников
Союзник противников ответил cska1948
   17 / 959
22 апреля в 10:14
"Любовь" Рейнгольда к Карпину безгранична! Даже в комментарии к матчу СпаМ - Енисей Рейнгольд не забыл "похвалить" Карпина.
Дзюба и КАрпин-две занозы в задние полушария пламенных спартачей.
Союзник противников
Союзник противников
   17 / 959
22 апреля в 10:13
Аленичев ярко доказывает,что игрок и тренер-разные профессии.Ибо он уже побывал в разном положении :Благополучии с высокими требованиями,сиротстве и немощи,и в середняцкой тогда команде.И если итог деятельности один и тот же,то причём здесь "ещё не состоялся"? Сколько лет вождь ему ещё даёт на исправление? Пусть вливается в компанию к "мостовым"! А Валера хоть и чудит временами,но и яркими эпизодами радует,причём-в разных командах.Вдуматься только:Его уволили из "Спартака" при втором месте в текущей таблице! Когда ещё "Спартак" взберётся на стабильное текущее второе место???
cska1948
cska1948
   93 / 959
22 апреля в 10:09
"Любовь" Рейнгольда к Карпину безгранична! Даже в комментарии к матчу СпаМ - Енисей Рейнгольд не забыл "похвалить" Карпина.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   24 / 959
22 апреля в 09:52
Гулиева футболисты Енисея как-то обходили стороной.
На всякий случай,не иначе.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   214 / 959
22 апреля в 08:57
Всё очень даже просто ! Тренировать - это не его ! Пусть в депутаты идёт ,там веселее ему будет ! Да , и пусть с собой ещё десяток таких горе-тренеров из РПЛ захватит !
Байкал-38.
Байкал-38.
   219 / 959
22 апреля в 06:18
Жалко этого оленя? Да это Енисей жалеть надо, что такого неудачника взяли.
ДСА
ДСА
   132 / 959
22 апреля в 04:44
Не ту команду выбрал тренировать Аленичев.
mihaluch
mihaluch
   61 / 959
22 апреля в 03:06
Несчастного Аленичева нужно пожалеть.
Гавроша
Гавроша
   30 / 959
22 апреля в 00:04
Мне жалко спартак, он явно из первой лиги.
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 959
21 апреля в 23:20
Он какой-то несчастный...
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Зато Валера сегодня счастлив до неприличия!!! Ведь выиграли У Енисея, а это не хухры - мухры!!!
За адекватность
За адекватность
   68 / 959
21 апреля в 23:12
"Он какой-то несчастный, у него есть идеи, но их не может воплотить, потому что в команде нет талантливых игроков."А то говорят, что Карпин — специалист. Господин Карпин обыгрывает «Спартак», чтобы потом через три дня проиграть крупно «Оренбургу»? Так Вы это тренеру "Оренбурга" и расскажите, у него то россыпь талантов под рукой. "Оренбург" и "ЦСКА" обыграл, И "Локо" (пусть не крупно), значит и Семин с Гончаренко не тренеры. То есть Аленичев с "Оренбургом" (там то россыпь талантов) бился бы сейчас за место в ЛЕ?. Как говорил Станиславский: " Не верю".
ermak6848
ermak6848
   182 / 959
21 апреля в 23:09
Всё ещё впереди у Аленичева
морозз
морозз
   94 / 959
21 апреля в 23:07
Не надо было ему оставлять свой багаж в Спартаке, вот теперь и мается, тоскует не по детски!
311
311
   54 / 959
21 апреля в 23:05
Кононов в каждом втором матче какой-то несчастный!)
Аксинья
Аксинья
   51 / 959
21 апреля в 22:44
В Ростове у Гули был всего один забитый мяч и тоже в ворота Енисея - стабильность признак мастерства...
grazie100
grazie100
   384 / 959
21 апреля в 22:43
Богатый человек , молодой. Не всем же дано быть тренерами , такими как Зидан. Может заняться , филателией, создать благотворительный Фонд ,, Аленичева."..Купить колбасный завод ...
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