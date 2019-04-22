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«Спартак» опубликовал поздравительный ролик для Карреры

22 апреля 2019, 00:22

«Спартак» поздравил своего бывшего главного тренера Массимо Карреру с 55-летием.

Сегодня исполняется 55 лет бывшему главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере. Мы поздравляем итальянского специалиста! Желаем ему счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях!

Также «красно-белые» в честь праздника опубликовали видеоролик с подборкой ярких моментов при итальянском специалисте.

Напомним, ранее Каррера поздравил «Спартак» с 97-м днем рождения.

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Все комментарии
viv
viv
   249 / 959
22 апреля в 11:52
Карреру с днюхой....мы тебя никогда не забудем и твои 0:7
Михаил Полунин
Михаил Полунин
   581 / 959
22 апреля в 09:59
Присоединяюсь к поздравлениям.

Э-эх, хотелось бы вернуть романтику и азарт чемпионского года...
Ну, и тренера, естественно.

Я болею за Спартак.

P.S. Пока Спартак показывает очень уж скучный футбол и перспектив не предвидится (хотелось бы ошибаться)...
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   24 / 959
22 апреля в 09:37
rawer
rawer
22 апреля в 09:33
прогресс, я думал фоткой стадиона поздравят
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил makkie
   12 / 959
22 апреля в 09:28
Оттепель (С) Могли бы и про достижения упомянуть - Чемпионство (первое за 16 лет), Супер Кубок (вообще впервые в истории РПЛ).
В Суперкубке Безбородов затащил, который обязан был выгонять обезьяна, который потом забил гол!
mat73
mat73
   597 / 959
22 апреля в 09:24
Ещё лучше вернули бы его в Спартак!
Т34
Т34 ответил n272nm
22 апреля в 08:17
Сначала выгнали, плюнув в спину, а теперь, как ни в чем не бывало, поздравляют с днем рождения. Дурдом на выезде.
Те, кто его выгонял, еще не Спартак. А поганые овцы в стаде всегда найдутся. Спартак это не Измайлов и компания, и даже не Федун. И если их убрать - Спартак всё равно останется. Он был, есть, и будет, как бы кому-то не хотелось обратного.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 959
22 апреля в 08:01
Выгнали ссаными тряпками, теперь ролики снимают ему :)
makkie
makkie
   11 / 959
22 апреля в 07:29
Оттепель (С)

Могли бы и про достижения упомянуть - Чемпионство (первое за 16 лет), Супер Кубок (вообще впервые в истории РПЛ).
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 959
22 апреля в 07:25
Когда обратно ???
На примере Зидана и Жардима.....
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 959
22 апреля в 07:24
Карреру с юбилеем!!!
Федуна с очередным проколом!!! Ну нет терпения у Федуна!!!
spartach091
spartach091
   207 / 959
22 апреля в 06:43
Массимо с юбилеем!
EAGuar As
EAGuar As
   62 / 959
22 апреля в 06:37
Поздравляю.
ABir
ABir
   176 / 959
22 апреля в 06:21
Здоровья, счастья и удачи Массимо!
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   508 / 959
22 апреля в 04:39
...считай в один день родились ))
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
   683 / 959
22 апреля в 01:44
...Всего - всего только хорошего и успехов в футболе !
...уважуха и только хорошие воспоминания о Массимо в Спартаке !
Шишанутый
Шишанутый
   7 / 959
22 апреля в 01:19
С днюхой Массимо!
Klаsse
Klаsse
   397 / 959
22 апреля в 00:51
Всем бы так в 55 выглядеть!) С юбилеем!
И ждём обратно.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил n272nm
   6 / 959
22 апреля в 00:48
И то, что он титул принёс, молчок! Позор!
n272nm
n272nm
   147 / 959
22 апреля в 00:44
Сначала выгнали, плюнув в спину, а теперь, как ни в чем не бывало, поздравляют с днем рождения. Дурдом на выезде.
МКС
МКС
   162 / 959
22 апреля в 00:30
Одумались поди
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