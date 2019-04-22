«Спартак» опубликовал поздравительный ролик для Карреры

«Спартак» поздравил своего бывшего главного тренера Массимо Карреру с 55-летием.
Сегодня исполняется 55 лет бывшему главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере. Мы поздравляем итальянского специалиста! Желаем ему счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях!
Также «красно-белые» в честь праздника опубликовали видеоролик с подборкой ярких моментов при итальянском специалисте.
Напомним, ранее Каррера поздравил «Спартак» с 97-м днем рождения.
Э-эх, хотелось бы вернуть романтику и азарт чемпионского года...
Ну, и тренера, естественно.
Я болею за Спартак.
P.S. Пока Спартак показывает очень уж скучный футбол и перспектив не предвидится (хотелось бы ошибаться)...
Э-эх, хотелось бы вернуть романтику и азарт чемпионского года...
Ну, и тренера, естественно.
Я болею за Спартак.
P.S. Пока Спартак показывает очень уж скучный футбол и перспектив не предвидится (хотелось бы ошибаться)...
Могли бы и про достижения упомянуть - Чемпионство (первое за 16 лет), Супер Кубок (вообще впервые в истории РПЛ).
Могли бы и про достижения упомянуть - Чемпионство (первое за 16 лет), Супер Кубок (вообще впервые в истории РПЛ).
На примере Зидана и Жардима.....
На примере Зидана и Жардима.....
Федуна с очередным проколом!!! Ну нет терпения у Федуна!!!
Федуна с очередным проколом!!! Ну нет терпения у Федуна!!!
...уважуха и только хорошие воспоминания о Массимо в Спартаке !
...уважуха и только хорошие воспоминания о Массимо в Спартаке !
И ждём обратно.
И ждём обратно.