«Интер» рассматривает игрока «Аякса» в качестве альтернативы Пепе

23 апреля 2019, 05:17

Полузащитник «Аякса» Хаким Зийех попал в сферу интересов «Интера», утверждает источник. Сообщается, что 26-летний марокканец станет одним из приоритетных вариантов «нерадзурри», если миланскому клубу не удастся подписать вингера «Лилля» Николя Пепе. За ивуарийского футболиста «Интер» готов предложить 70 млн евро. Хавбек «Аякса» оценивается в € 35-40 млн.

Действующий контракт Зийеха с аяксидами рассчитан до 2021 года. По слухам, к игроку также проявляют интерес такие клубы, как «Барселона», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».