ГлавнаяНовости

«Интер» рассматривает игрока «Аякса» в качестве альтернативы Пепе

23 апреля 2019, 05:17

Полузащитник «Аякса» Хаким Зийех попал в сферу интересов «Интера», утверждает источник. Сообщается, что 26-летний марокканец станет одним из приоритетных вариантов «нерадзурри», если миланскому клубу не удастся подписать вингера «Лилля» Николя Пепе. За ивуарийского футболиста «Интер» готов предложить 70 млн евро. Хавбек «Аякса» оценивается в € 35-40 млн. 

Действующий контракт Зийеха с аяксидами рассчитан до 2021 года. По слухам, к игроку также проявляют интерес такие клубы, как «Барселона», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
СлухиВратарь «Челси» покинет «Витесс» из-за конфликта со Слуцким
Сегодня, 17:26 Комментарии5
СлухиПолузащитник «Манчестер Сити» может стать одноклубником Иньесты
Сегодня, 10:57 Комментарии7
СлухиАзар может стать игроком «Реала» уже 12 мая
Сегодня, 09:04 Комментарии24
СлухиСкауты МЮ интересуются полузащитником «Кальяри»
Вчера, 20:55 Комментарии3
СлухиРайола предпочитает, чтобы де Лигт перешел в «Баварию», МЮ или «Ювентус»
Вчера, 18:35 Комментарии32
СлухиФернандо Торрес может переехать в Мексику
Вчера, 18:17 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Bavaria_M
Bavaria_M
   395 / 959
23 апреля в 09:58
Ох и растащат ща аякс, наверное даже травинки с поля
Sadjon
Sadjon
   778 / 959
23 апреля в 07:41
таких слухов еще миллион будет.....летом все прояснится.....
EAGuar As
EAGuar As
   62 / 959
23 апреля в 07:12
Удачи .
Штиль
Штиль
   192 / 959
23 апреля в 06:56
Менять Аякс на принтер, он ещё в своём уме)
ДАША Д
ДАША Д
   121 / 959
23 апреля в 06:48
В Аяксе нынче дорого.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   184 / 959
23 апреля в 05:53
Я думаю Интер купит игрока
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100