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«Гронинген» подтвердил интерес «Барселоны» к 18-летнему полузащитнику

22 апреля 2019, 21:57

Исполнительный директор «Гронингена» Ханс Нейланд сообщил, что 18-летний хавбек клуба Людовит Рейс может перейти в «Барселону».

Мы серьезно рассматриваем вариант, при котором Рейс перейдет в «Барселону» в следующем сезоне.

Нейланд также подтвердил, что делегация из «Барселоны» уже посетила Нидерланды для переговоров по Рейсу.

Сумма трансфера может составить 6 млн евро.

В текущем сезоне Рейс забил 1 гол и сделал 1 ассист в 26 матчах чемпионата Нидерландов.

Ранее сообщалось об интересе «Барсы» к защитнику «Атлетико» Филипе Луису.

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Left Boy
Left Boy
   222 / 959
22 апреля в 22:44
оч перспективный тип, во втором круге сильно прибавил и, как итог, лучший показатель в лиге у клуба по кол-ву пропущенных
Novograd
Novograd
   819 / 959
22 апреля в 22:07
Короче чел пропал
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