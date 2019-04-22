«Гронинген» подтвердил интерес «Барселоны» к 18-летнему полузащитнику

22 апреля 2019, 21:57

Исполнительный директор «Гронингена» Ханс Нейланд сообщил, что 18-летний хавбек клуба Людовит Рейс может перейти в «Барселону».

Мы серьезно рассматриваем вариант, при котором Рейс перейдет в «Барселону» в следующем сезоне.

Нейланд также подтвердил, что делегация из «Барселоны» уже посетила Нидерланды для переговоров по Рейсу.

Сумма трансфера может составить 6 млн евро.

В текущем сезоне Рейс забил 1 гол и сделал 1 ассист в 26 матчах чемпионата Нидерландов.