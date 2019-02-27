Инфантино: «Женский футбол и введение VAR на ЧМ - главные достижения ФИФА»

Президент ФИФА Джанни Инфантино назвал введение системы видеопомощи арбитрам ( VAR ) на ЧМ -2018 в России одним из главных достижений ФИФА .

Женский футбол и введение VAR на чемпионате мира являются самыми главными достижениями ФИФА . VAR сделал игру более чистой, нисколько не вмешиваясь в нее, система помогает арбитрам и доказала свою эффективность. Такое ощущение, что она существует уже годами, а на самом деле только несколько месяцев.

Еще раз благодарю Россию, российский народ и президента Владимира Путина за то, что они сделали самый прекрасный чемпионат мира. Мы видели, какое удовольствие получили люди на этом чемпионате мира.