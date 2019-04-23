Невилл: «Не знаю, что случилось с Санчесом»

Футбольный эксперт Гари Невилл оценил игру атакующих футболистов «Манчестер Юнайтед» в последних матчах.

В МЮ есть пять форвардов: Рэшфорд, Марсьяль, Лукаку, Санчес и Погба. Это футболисты, действующие ближе остальных к чужим воротам. Все они могут быть лучшими на своих позициях, но все они на данный момент выступают значительно хуже своего уровня.

Санчес... Я не знаю, что с ним произошло. Для Рэшфорда последние недели две сложились не самым лучшим образом. Непонятно, виновата в этом травма или он просто устал. Лукаку не показывает себя в больших матчах, эта болезнь преследует его уже несколько лет. Погба, похоже, вновь стал тем игроком, которого мы видели под руководством Моуриньо, хотя последние три месяца он провел на выдающемся уровне. И Марсьяль, недавно вернувшийся после травмы, выглядит пока инородным телом.

Клуб в данный момент ведет переговоры с пятью или шестью футболистами о продлении контрактов, что отвлекает.