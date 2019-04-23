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Невилл: «Не знаю, что случилось с Санчесом»

23 апреля 2019, 10:47

Футбольный эксперт Гари Невилл оценил игру атакующих футболистов «Манчестер Юнайтед» в последних матчах.

В МЮ есть пять форвардов: Рэшфорд, Марсьяль, Лукаку, Санчес и Погба. Это футболисты, действующие ближе остальных к чужим воротам. Все они могут быть лучшими на своих позициях, но все они на данный момент выступают значительно хуже своего уровня.

Санчес... Я не знаю, что с ним произошло. Для Рэшфорда последние недели две сложились не самым лучшим образом. Непонятно, виновата в этом травма или он просто устал. Лукаку не показывает себя в больших матчах, эта болезнь преследует его уже несколько лет. Погба, похоже, вновь стал тем игроком, которого мы видели под руководством Моуриньо, хотя последние три месяца он провел на выдающемся уровне. И Марсьяль, недавно вернувшийся после травмы, выглядит пока инородным телом.

Клуб в данный момент ведет переговоры с пятью или шестью футболистами о продлении контрактов, что отвлекает.

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Artuom
Artuom
   203 / 954
23 апреля в 13:07
О том что в команде Мата и Лингард Невил видимо не знает...

Санчес сам похерил свою карьеру... В последнем сезоне за Арсенал(пол сезона) Санчес откровенно забил на игру. Тогда казалось что он просто хочет смены клуба или сливает тренера... и поэтому совершенно не выкладывается. Но после перехода в МЮ как видим ничего не изменилось... Алексис просто забил на футбол... МЮ не повезло, ведь они не знали в каком действительно состоянии покупают игрока, а Венгер провернул хорошую сделку(всётаки Мики принёс Арсу пользы больше чем Санчес МЮ)

Марсьяль выглядит инородным не только после травмы, а в 2/3 матчей. У него бывают шикарные матчи... но уже в следующем матче после шикарного он может выйти на поле и раствориться... совершенно забыв о том что у него есть скорость, есть техника, есть не плохой удар... Потенциал у него большой, но нестабильность просто ужасает!

Ну а Рэш с Лукаку зависимые. Перестал Погба(и вообще полузащита) сильно играть и снабжать передачами... и всё...

Ну а Погба...
"Погба, похоже, вновь стал тем игроком, которого мы видели под руководством Моуриньо, хотя последние три месяца он провел на выдающемся уровне"

Вот фраза которая его как раз и характеризует. И у умного человека сразу возникнет в голове вопрос..."А может не Моур так на Поля влиял, а сам Погба игрок настроения??"
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
   656 / 954
23 апреля в 12:17
Санчес должен был тащить , а пока приходится тащить его . Вообщем сливать его нужно летом , это не тащер-лидер
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   130 / 954
23 апреля в 12:06
Санчесу нужна команда где все только на него играют, а так он не конкурентно способен.
Середняк АПЛ его уровень.
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