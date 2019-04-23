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Остин будет вынужден покинуть «Саутгемптон»

23 апреля 2019, 10:38

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль заявил, что нападающий Чарли Остин будет вынужден искать себе новую команду.

Чарли очень ясно понимает ситуацию, что летом он должен будет найти другой вариант продолжения карьеры, где он будет играть чаще. 

Для каждой ситуации мы находим решение, и, надеюсь, мы примем лучшее для него и для команды. 

Ранее ходили слухи, что Остин может продолжить карьеру в «Вулверхэмптоне»

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DXTK
DXTK
   140 / 954
23 апреля в 18:47
Валите сами физруки Пелегрино его на скамейке держал, после Хьюз, ну и Хазенхрюнтель туда же.

А кто Арсенал будет чаще других на новый год угощать голами? Чарли им не плохо так клипает, и меня это радовало.

PS Купил его Куман, который в 10ке держал команду, стоило уйти нормальному тренеру, как его карьера пошла на спад.

Вот купили Пьюэль, Пелегрино, Хьюз, Хазенхрютель в нападение..... Маноло Габьядини, Мохамед Элююнусси, Гидо Карильо, и Натан Редмонд ... да Чарли больше их на забивал за это время, травмы ему помешали. Ингс в Аренде из Ливерки находится. и не факт что подпишут. Почему эти четыре тренера его держали постоянно на скамейке упорно не ставя в игру, как только ставили начинал клипать, голы .
Bayern Best
Bayern Best
   193 / 954
23 апреля в 10:54
А раньше он много забивал.
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