Остин будет вынужден покинуть «Саутгемптон»

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль заявил, что нападающий Чарли Остин будет вынужден искать себе новую команду.

Чарли очень ясно понимает ситуацию, что летом он должен будет найти другой вариант продолжения карьеры, где он будет играть чаще.

Для каждой ситуации мы находим решение, и, надеюсь, мы примем лучшее для него и для команды.