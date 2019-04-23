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Раш: «Персоналии могут выиграть матч, но для победы в АПЛ нужна команда»

23 апреля 2019, 10:20

Легенда «Ливерпуля» Иан Раш считает, что теплая атмосфера в команде может помочь «красным» выиграть титул.

Персоналии могут выиграть отдельно взятый матч, но для победы в чемпионате нужна команда. Я вижу эту команду в Юргене Клоппе и его подопечных. Я был на тренировках «красных» и видел, как они смеются и шутят друг над другом, но когда нужно работать, они работают.

Каждый раз, когда Клопп меня видит, то крепко обнимает меня. После этого мне самому хочется поделиться этой теплой энергией. Тот позитив, который он излучает, и делает разницу между нынешним «Ливерпулем» и командой в предыдущие времена.

В последнем туре АПЛ «Ливерпуль» обыграл «Кардифф». 

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