Уокер: «Фанаты МЮ говорят мне: „Лучше выигрывайте вы, чем Ливерпуль“»

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер считает, что болельщики МЮ предпочли бы победу в АПЛ «горожан», нежели «Ливерпуля».
На данный момент «Сити» по потерянным очкам является лидером чемпионата, однако в скором времени им предстоит сыграть с «Юнайтед». Именно эта игра может стать решающей в борьбе за титул с «Ливерпулем», которому достаточно одной осечки «горожан», чтобы вырваться в лидеры.
Очевидно, болельщики МЮ находятся в сложной ситуации. Бывает, что они подходят ко мне на улице и говорят: «Лучше пусть вы выиграете чемпионат, чем „Ливерпуль“».
Я уверен, что футболисты МЮ не будут играть с нами спустя рукава. Они будут сопротивляться, это же футбол. Им тоже нужны очки, они сражаются за топ-4.
«Сити» в последнем матче обыграл «Тоттенхэм».
Чушь какая-то.
Чушь какая-то.
https://www.youtube.com/watch?v=8WAtBe2gYnc&feature=youtu.be
МЮ будет играть в свою силу , не оглядываясь на портовый безтрофейник )))
МЮ будет играть в свою силу , не оглядываясь на портовый безтрофейник )))
СПАСИБО МАТЧ ТВ, ЧТО НЕ ПОКАЖЕТ НАМ ЭТУ ЖАРУ !
ГЫ-ГЫ
СПАСИБО МАТЧ ТВ, ЧТО НЕ ПОКАЖЕТ НАМ ЭТУ ЖАРУ !
ГЫ-ГЫ