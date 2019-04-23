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Уокер: «Фанаты МЮ говорят мне: „Лучше выигрывайте вы, чем Ливерпуль“»

23 апреля 2019, 09:22
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер считает, что болельщики МЮ предпочли бы победу в АПЛ «горожан», нежели «Ливерпуля».

На данный момент «Сити» по потерянным очкам является лидером чемпионата, однако в скором времени им предстоит сыграть с «Юнайтед». Именно эта игра может стать решающей в борьбе за титул с «Ливерпулем», которому достаточно одной осечки «горожан», чтобы вырваться в лидеры.

Очевидно, болельщики МЮ находятся в сложной ситуации. Бывает, что они подходят ко мне на улице и говорят: «Лучше пусть вы выиграете чемпионат, чем „Ливерпуль“». 

Я уверен, что футболисты МЮ не будут играть с нами спустя рукава. Они будут сопротивляться, это же футбол. Им тоже нужны очки, они сражаются за топ-4.

«Сити» в последнем матче обыграл «Тоттенхэм». 

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Карлсон который живёт на крыше
Карлсон который живёт на крыше ответил Y.N.W.A.
24 апреля в 11:20
Что за чушь. Сейчас Ливерпуль силен, как никогда в 21 веке. И в следующем году вместе с Сити будет главным фаворитом на титул.
Сейчас ливерным жуликам благоволят арбитры, не тешь себя надеждами.
kust07
kust07
   82 / 954
24 апреля в 08:17
Очки нужны всем как воздух
lawr19730
lawr19730 ответил Kirill Erokhin
23 апреля в 20:42
Ну если бы вы знали суть проблемы, то так бы не писали, фанаты Ливерпуля не куда не щемились, тех кто был у решеток, спасибо Маргарет Тейлор, за это чудо борьбы с хулиганами, просто были придавлены толпой, тех кого пропустили, а всего то надо было пускать не всех, а строго по билетам, как положено в инструкции, но СБ Хиллсборо решили не заморачиваться. И как минимум 25 человек из 96 погибших, можно было спасти на месте, если бы им оказали сразу помощь, но полиция стормозила, и поэтому 3 чинов из тех, кто тогда был ответственным за безопасность в Хиллсборо, хотят судить, так что вы в корне не правы.
И Эйзеля хватит.
DEIVID
DEIVID
   699 / 954
23 апреля в 19:55
Т.е. позорные фаны МЮ будут болеть за МС в дерби.
RMUKMU
RMUKMU
   109 / 954
23 апреля в 18:49
То есть середняк Сити, на которых с неба свалились шейхи с их бездонными карманами, которые тихонечко мухлюют с доходами и расходами пока весь мир смеётся над соотношением зарплата-качество состава МЮ, которых многие хвалят за грамотный менеджмент и в тоже время смеются над руководством Юнайтед, которые пожинают плоды вбуханых средств в виде легионов новых болельщиков и глоров, которые каждый сезон собирают кучу трофеев пока МЮ невнятно борется за четвёрку в чемпионате, должен вызывать большую симпатию у болельщиков МЮ чем бестрофейник с четырьмя значимыми чашками за 29 лет, над которым четверть века потешались все кому не лень.
Чушь какая-то.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил lawr19730
   162 / 954
23 апреля в 16:13
Да пить поменьше надо этим фанатам,чтобы на месте сидеть,а не щемиться куда не надо.
Ну если бы вы знали суть проблемы, то так бы не писали, фанаты Ливерпуля не куда не щемились, тех кто был у решеток, спасибо Маргарет Тейлор, за это чудо борьбы с хулиганами, просто были придавлены толпой, тех кого пропустили, а всего то надо было пускать не всех, а строго по билетам, как положено в инструкции, но СБ Хиллсборо решили не заморачиваться. И как минимум 25 человек из 96 погибших, можно было спасти на месте, если бы им оказали сразу помощь, но полиция стормозила, и поэтому 3 чинов из тех, кто тогда был ответственным за безопасность в Хиллсборо, хотят судить, так что вы в корне не правы.
marvel777
marvel777
   285 / 954
23 апреля в 15:38
по мне так пускай станет тот кто заслужит,я за то что бы МЮ обыграл Сити но это сложно сейчас представить
lawr19730
lawr19730 ответил Kirill Erokhin
23 апреля в 15:29
Вы видимо фанат Юве? Хиллсборо то причем? В Хиллсборо погибли фанаты Ливерпуля, из-за некоторых не компетентных высших чинов полиции Саут Йоркшира, но откуда это знать фанату Юве, верно?
Да пить поменьше надо этим фанатам,чтобы на месте сидеть,а не щемиться куда не надо.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил lawr19730
   162 / 954
23 апреля в 15:24
Так и надо, Ливерпуль походу куча англичан ненавидят из-за того что 5 лет из-за 40чных фанатиков в Европе не играли, да и в Хиллсборо куча народу погибло. Как ещё эту шляпу в футболе оставили. Расформировать нахрен.
Вы видимо фанат Юве? Хиллсборо то причем? В Хиллсборо погибли фанаты Ливерпуля, из-за некоторых не компетентных высших чинов полиции Саут Йоркшира, но откуда это знать фанату Юве, верно?
Dudikoff
Dudikoff
   481 / 954
23 апреля в 15:21
Давай Уокер, осчастливь их) Хочу посмотреть как трафорд радуется поражению своей команды))
alexov222
alexov222
   126 / 954
23 апреля в 14:38
Не верте Жирдяю,он трепло. До сих пор пытается доказать фанам ТТХ,что его продали,а не сбежал сам на бабло падишаха
Rizo1
Rizo1 ответил Steven Gerrard 008
   255 / 954
23 апреля в 14:35
Повторяет за другим. Вчера точь в точь писали другие Хейтеры, а этот подхватил. Вот что четверо бублика от Эвертона делает с людьми)
не говори..на Лестер куда предпочтительней смотрится!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   267 / 954
23 апреля в 14:30
для фанов МЮ,по-моему особой разницы нет,кто выиграет Апл, Сити или ЛФК,потому что они в любом случае остаются лузерами в таблице и могут даже не попасть в бигфо,если проиграют хотя бы 1 матч. Ирискам проиграли,теперь очередь получить 6 или 7 мячей от Настоящего Манчестера и стать командами-побратимы с Челси,ну и Шальке не 04, а 70, после игры с Пепсом,клубу присвоили новые цифры. Так что будете розовыми пупсиками на голубом фоне))))
alexov222
alexov222 ответил sparxx2
   126 / 954
23 апреля в 14:30
Ой ой ой, какие мы принципиальные !!! Ща заплачу ))))))))))))))))) Только не говори мне что Ливерпудель поломал бы себе ноги в условном например матче с Челси, что бы сделать МЮ чемпионом. Не смеши. Сколько лет следишь за Англией ?
ОНИ все нежные
BenderBender
BenderBender ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   512 / 954
23 апреля в 14:16
А есть те, кто верит?! Мне кажется, сами кони не верят в себя. Ну, что это за клуб?! Ни истории, ни регалий. Вот такие названия как Динамо Тбилиси, Динамо Киев, Спартак - совсем другое дело. А цска - ноль.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил Rizo1
   74 / 954
23 апреля в 14:12
Повторяет за другим. Вчера точь в точь писали другие Хейтеры, а этот подхватил. Вот что четверо бублика от Эвертона делает с людьми)
BenderBender
BenderBender
   512 / 954
23 апреля в 14:11
Да колбаса и так ничего не выиграет.
lawr19730
lawr19730
23 апреля в 14:07
Так и надо, Ливерпуль походу куча англичан ненавидят из-за того что 5 лет из-за 40чных фанатиков в Европе не играли, да и в Хиллсборо куча народу погибло. Как ещё эту шляпу в футболе оставили. Расформировать нахрен.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Виталик ManUtd Rus
   162 / 954
23 апреля в 13:52
Только легенда стивка g может специально дать пас Дрогбе , чтобы тот наказал ливерку , и не дал МЮ выиграть АПЛ . МЮ будет играть в свою силу , не оглядываясь на портовый безтрофейник )))
Надо же середняк может решить, кто станет чемпионом, прям вижу у вас самомнение выросло, не волнуйтесь борьба за титул вам в ближайшие пару лет не грозит.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   162 / 954
23 апреля в 13:31
Ливерпулю скорее приходится ждать подарка от Лестера и Брайтона чем от МЮ, и да, если бы нужно было бы проиграть, чтобы МЮ вылетел в чемпионшип, лишился места в топ 4, то Ливерпуль с удовольствием бы это сделал, не специально, но особо усердий не прикладывал в помощь МЮ.
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил Scuderia Ferrari
   28 / 954
23 апреля в 13:15
Верим в Барсу в ЛЧ! Верим в МанСити в АПЛ!
А в ЦСКА ты уже не веришь в РПФЛ?)
Rizo1
Rizo1 ответил Виталик ManUtd Rus
   255 / 954
23 апреля в 13:02
судя по всему , ты слишком юное создание . Ну что же , расскажу тебе историю . 2010 год , 37 тур . Челси и МЮ бьются за титул , челси нужно обязательно выигрывать у ливерки дома , чтобы МЮ не вышел на 1 место . Лехенда сделала свое дело - подробнее в видео чуть ниже https://www.youtube.com/watch?v=8WAtBe2gYnc&feature=youtu.be
у тебя как всегда..."специально" там близко специально не было! но тебе картонному эксперту видней!
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus ответил Rizo1
   656 / 954
23 апреля в 13:00
Педаля...не Дрогбе а демба БА и не МУ а МС! учи мать часть там спрашивают!
В истории с Дембабой легенду настигла Карма ))) пхахахаха )))
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus ответил Rizo1
   656 / 954
23 апреля в 12:55
Педаля...не Дрогбе а демба БА и не МУ а МС! учи мать часть там спрашивают!
судя по всему , ты слишком юное создание . Ну что же , расскажу тебе историю . 2010 год , 37 тур . Челси и МЮ бьются за титул , челси нужно обязательно выигрывать у ливерки дома , чтобы МЮ не вышел на 1 место . Лехенда сделала свое дело - подробнее в видео чуть ниже
Rizo1
Rizo1 ответил Виталик ManUtd Rus
   255 / 954
23 апреля в 12:44
Только легенда стивка g может специально дать пас Дрогбе , чтобы тот наказал ливерку , и не дал МЮ выиграть АПЛ . МЮ будет играть в свою силу , не оглядываясь на портовый безтрофейник )))
Педаля...не Дрогбе а демба БА и не МУ а МС! учи мать часть там спрашивают!
ЦСКА 06
ЦСКА 06
   752 / 954
23 апреля в 12:23
Я как болельщик МЮ хочу чтобы Сити проиграл так как Сити я больше ненавижу чем Ливерпуль. Из двух зол меньшее для меня Ливерпуль. Наверное потому что хочу чтобы Салах и Мане стали чемпионами.
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
   656 / 954
23 апреля в 12:15
Только легенда стивка g может специально дать пас Дрогбе , чтобы тот наказал ливерку , и не дал МЮ выиграть АПЛ .
МЮ будет играть в свою силу , не оглядываясь на портовый безтрофейник )))
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил 3ton
   54 / 954
23 апреля в 11:55
Что за чушь. Сейчас Ливерпуль силен, как никогда в 21 веке. И в следующем году вместе с Сити будет главным фаворитом на титул.
barcamilan
barcamilan
   451 / 954
23 апреля в 10:53
у фанов МЮ чо то горит?
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   239 / 954
23 апреля в 10:35
ЗАВТРА В МАНЧЕСТЕРЕ БУДЕТ ЖАРКО !
СПАСИБО МАТЧ ТВ, ЧТО НЕ ПОКАЖЕТ НАМ ЭТУ ЖАРУ !

ГЫ-ГЫ
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