Уокер: «Фанаты МЮ говорят мне: „Лучше выигрывайте вы, чем Ливерпуль“»

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер считает, что болельщики МЮ предпочли бы победу в АПЛ «горожан», нежели «Ливерпуля».

На данный момент «Сити» по потерянным очкам является лидером чемпионата, однако в скором времени им предстоит сыграть с «Юнайтед». Именно эта игра может стать решающей в борьбе за титул с «Ливерпулем», которому достаточно одной осечки «горожан», чтобы вырваться в лидеры.

Очевидно, болельщики МЮ находятся в сложной ситуации. Бывает, что они подходят ко мне на улице и говорят: «Лучше пусть вы выиграете чемпионат, чем „Ливерпуль“».