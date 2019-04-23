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Фелипе Андерсон: «Это один из лучших моих сезонов»

23 апреля 2019, 09:04

Полузащитник «Вест Хэма» Фелипе Андерсон признался, что в текущей кампании всё для него складывается довольно неплохо.

У меня было несколько хороших сезонов в «Лацио», но итальянская лига сложная, а у команды было непростое положение, поскольку в ней было много новичков. Сейчас я провожу один из лучших своих сезонов в Европе.

Когда у команды всё в порядке, то и игроки выступают лучше. Я счастлив, что быстро адаптировался к английскому футболу. К сожалению, в субботу мы не смогли победить «Лестер», но приложим все усилия ради успешного окончания сезона.

Бразилец в текущем сезоне забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи в 34 матчах АПЛ

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
   87 / 954
23 апреля в 14:14
Стремится надо к лучшему
STVA 1
STVA 1
   43 / 954
23 апреля в 10:05
Наверное следующий сезон начнет не в ВХ.
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