Фелипе Андерсон: «Это один из лучших моих сезонов»

Полузащитник «Вест Хэма» Фелипе Андерсон признался, что в текущей кампании всё для него складывается довольно неплохо.

У меня было несколько хороших сезонов в «Лацио», но итальянская лига сложная, а у команды было непростое положение, поскольку в ней было много новичков. Сейчас я провожу один из лучших своих сезонов в Европе.

Когда у команды всё в порядке, то и игроки выступают лучше. Я счастлив, что быстро адаптировался к английскому футболу. К сожалению, в субботу мы не смогли победить «Лестер», но приложим все усилия ради успешного окончания сезона.