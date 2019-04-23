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Адвокат Кокорина на суде зачитал неутешительное заключение врача по колену

23 апреля 2019, 15:23

Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Андрей Ромашов на заседании суда зачитал выдержку из заключения врача петербургского клуба.

Вероятен прогресс артроза коленного сустава с возможным завершением спортивной карьеры.

Ранее суд удовлетворил просьбу адвокатов нападающего «сине-бело-голубых» и разрешил врачу клуба осмотреть футболиста в московском СИЗО-2 «Бутырка». В прошлом году форвард пропустил полгода из-за травмы крестообразной связки колена.

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Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   6 / 954
24 апреля в 20:07
Ай красава💪💪💪💪
Спасибо))
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА ответил Scuderia Ferrari
   239 / 954
24 апреля в 15:26
Бился - Кокорин, ПДД - Гулиев. Гони 10
ЛОВИ 15 !

ГЫ-ГЫ
Деникин_А
Деникин_А
   753 / 954
24 апреля в 07:34
В лице горе-футболистов судят заочно всех, кто когда нибудь поднимет руку на Чиновника. Власть - штука неприкосновенная. Даже, если бы Шпак достал и применил на поражение оружие, судили бы всё равно Кокорина, Мамаева и иже с ними.
Народ должен стоять, ходить, сидеть на цыпочках, а при виде чиновника приседать, раводить руки и делать Ку-у-у-у-у.
Недаром на слкдующий день после взаимноц драки, чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина наградили по указу российского президента Владимира Путина. Как говорится в документе, размещенном на портале правовой информации, Пак представлен к медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а Гайсин награжден орденом Александра Невского.
Самедов Агил
Самедов Агил ответил DepoRuS
   107 / 954
24 апреля в 04:39
Ты реально думаешь законы в России работают? У меня сосед пьяный за рулём 6 человек на тот свет отправил 5 лет дали, брат человека убил условно 4года получил.... Деньги решают а ни законы в этой стране, плевал на эти законы и конституцию все во главе с путином! Глаза открой в какой стране ты живёшь и о каких законах говоришь! Наивные чукотские парни блин
mortid
mortid
   317 / 954
23 апреля в 22:11
И что? Да хоть пусть ногу отхерячат, преступник должен сидеть в тюрьме, а Кокорин преступник, согласно УК РФ. И не надо ля-ля, карьеру может продолжить под эгидой Федерации футбола инвалидов России.
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   158 / 954
23 апреля в 21:36
Полнеют от хорошей жизни!) Глядя на формы Кокорина, ему хорошо живется на государственных харчах и он в принципе планирует завершать карьеру... ;)
Морозовский
Морозовский ответил Так Себе Аналитик
   5 / 954
23 апреля в 21:25
В военкомате у половины призывников тоже такие же заключения имеются, стоимость 100-200 тысяч.
Обнаглели ваши бакланы-военкомы! Сумасшедшие, дикие расценки!
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
23 апреля в 20:57
ТОЛМАЧ "ЗЕНЬКИ": "Кокорин? Будет жить!"
PARMA_CRESPO
PARMA_CRESPO
23 апреля в 20:20
Вот и всё! Спекся как игрок Санёк....
Barushevski
Barushevski
23 апреля в 20:18
С "врачом по колену" все ясно, а "врач по голове" даст какое-нибудь заключение?
RIR68
RIR68 ответил Alex-96
   112 / 954
23 апреля в 20:13
Ну тогда Пака надо первым сажать! Или ты думаешь что он честный чиновник?))
утренняя табуретка в руках футболиста не является доказательством виновности какого-либо чиновника.
DepoRuS
DepoRuS ответил Самедов Агил
   933 / 954
23 апреля в 20:11
Били, и что!? Это обычная драка пьяная.... Ничем ниотличается это драка от тех которые в барах клубах происходит, тут судит надо но цырк устраивает зачем!? Посмотри статистику за сколько времени суды эти вопросы решают
Видимо сильно били?!... Сейчас бы всех судить по статистике, а не по закону, все бы довольны были... ага. А, закон, зачем он... так, что бы был, правда?!
alexando1974
alexando1974
   364 / 954
23 апреля в 20:10
а что мешало спокойно ехать домой к жене детям семье! а неискать себе на 63 приключений!!! доискались теперь усё сидите ребята!
Землянин
Землянин
   437 / 954
23 апреля в 19:40
Кокоша сам виноват, не надо искать на кого свалить свои грехи !!!
Землянин
Землянин
   437 / 954
23 апреля в 19:39
Адвокатишки не плохо заработают на этих всех процедурах )))
Sergey Z
Sergey Z
   135 / 954
23 апреля в 19:25
Во-первых - почему, именно, врачи Зенита, а не независимые специалисты, которые имеют ежедневную практику и опыт, выносят решение? Во-вторых - артроз может быть в любом возрасте, достаточно переохлаждения. В-третьих - в его возрасте он лечится!
shur
shur
   637 / 954
23 апреля в 19:09
...а вот это уже приговор,играть можно где угодно и с кем угодно,а без футбола он никто,печалька!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 954
23 апреля в 19:08
Дорого он заплатит за свою быдловатость.
Может, научится думать головой, а не только в нее вискарь заливать...
Самедов Агил
Самедов Агил ответил Krypton777
   107 / 954
23 апреля в 19:08
Били, и что!? Это обычная драка пьяная.... Ничем ниотличается это драка от тех которые в барах клубах происходит, тут судит надо но цырк устраивает зачем!? Посмотри статистику за сколько времени суды эти вопросы решают
ошалевший
ошалевший ответил NoKerzhNoParty
   379 / 954
23 апреля в 19:08
Был бы коко свиньей, замяли бы А так он футболист «государственной» (как свиньи говорят) команды
    tims
    tims
       462 / 954
    23 апреля в 19:04
    Для Кокорина и без колена карьера футболиста закончена. Для Мамаева - тоже...
    Kresi frok
    Kresi frok
       114 / 954
    23 апреля в 19:02
    Даже здесь госпромовский врач делает левые заключения, чтоб уголовник был на свободе.
    NoKerzhNoParty
    NoKerzhNoParty ответил Ваня лучший
       295 / 954
    23 апреля в 18:46
    гулиева в тюрьму?
    NoKerzhNoParty
    NoKerzhNoParty
       295 / 954
    23 апреля в 18:46
    Был бы коко свиньей, замяли бы
    А так он футболист «государственной» (как свиньи говорят) команды
    Союзник противников
    Союзник противников ответил Krypton777
       17 / 954
    23 апреля в 18:35
    Если бы твоего родственника ударили стулом по голове и лежачего избивали ногами, ты бы так не кукарекал.
    Они бы сразу объявили его кровником и выдвинули требования независимости родового аула.
    beefs
    beefs
       191 / 954
    23 апреля в 18:34
    как это уже надоело...
    Krypton777
    Krypton777 ответил mphuZ
    23 апреля в 18:33
    "Прогресс артроза"? А как он до этого в футбол играл? За что получает деньги этот недоинвалид? И, действительно, раз постоянно крутятся вокруг его колена, то адвокатишке (и всей компании) больше нечем прикрыть кокошу. С таким "диагнозом" даже от армии не всегда можно откосить, что уж тут об уголовном сроке говорить?
    О, привет, Тик-герой! =)
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Alex-96
       65 / 954
    23 апреля в 18:32
    Ну тогда Пака надо первым сажать! Или ты думаешь что он честный чиновник?))
    Не надо увиливать в сторону. Если даже Пак и "не честный чиновник", что никто не доказал, то никто не давал право этому подонку избивать людей ( и водителя и Пака). Суд рассматривает, не чиновника Пака, а избирает меру наказания тем личностям, который быть не должно. Вот и все. Кстати я не уверен, что все питерские так рьяно защищали бы этого типа, если бы он представлял , например Крылья Советов, или Ростов. Для них он футболист их клуба, а для меня он преступник, а преступность не имеет ни национальности, ни клубной принадлежности.
    Krypton777
    Krypton777 ответил Самедов Агил
    23 апреля в 18:31
    Да отпустите вы пацанов уже!! Надоело блин...каждый день в стране сотни таких случаев если ни тысячи...че теперь всю страну за решётку что ли.... Такие дела месяц или два максиму рассматриваются и решение суда.... А тут в очередной раз уббеждаемся что Москва со своими чинушками с другой планеты!!
    Если бы твоего родственника ударили стулом по голове и лежачего избивали ногами, ты бы так не кукарекал.
    Союзник противников
    Союзник противников ответил WARchyn
       17 / 954
    23 апреля в 18:28
    пусть не расстраивается он чемпионом станет сидя в тюрьме
    В книгу рекордов попадёт!
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