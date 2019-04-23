Адвокат Кокорина на суде зачитал неутешительное заключение врача по колену

Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Андрей Ромашов на заседании суда зачитал выдержку из заключения врача петербургского клуба.
Вероятен прогресс артроза коленного сустава с возможным завершением спортивной карьеры.
Ранее суд удовлетворил просьбу адвокатов нападающего «сине-бело-голубых» и разрешил врачу клуба осмотреть футболиста в московском СИЗО-2 «Бутырка». В прошлом году форвард пропустил полгода из-за травмы крестообразной связки колена.
Спасибо))
Спасибо))
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ
Народ должен стоять, ходить, сидеть на цыпочках, а при виде чиновника приседать, раводить руки и делать Ку-у-у-у-у.
Недаром на слкдующий день после взаимноц драки, чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина наградили по указу российского президента Владимира Путина. Как говорится в документе, размещенном на портале правовой информации, Пак представлен к медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а Гайсин награжден орденом Александра Невского.
Народ должен стоять, ходить, сидеть на цыпочках, а при виде чиновника приседать, раводить руки и делать Ку-у-у-у-у.
Недаром на слкдующий день после взаимноц драки, чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина наградили по указу российского президента Владимира Путина. Как говорится в документе, размещенном на портале правовой информации, Пак представлен к медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а Гайсин награжден орденом Александра Невского.
Может, научится думать головой, а не только в нее вискарь заливать...
Может, научится думать головой, а не только в нее вискарь заливать...
А так он футболист «государственной» (как свиньи говорят) команды
А так он футболист «государственной» (как свиньи говорят) команды