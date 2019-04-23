Кокорин и Мамаев прибыли на очередное заседание суда

23 апреля 2019, 11:13

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев приехали на очередное заседание суда в Пресненский суд Москвы. Стоит отметить, что Мамаев во время входа в здание суда облачился в капюшон, узнать его можно было только по выкрикам пристава, громко назвавшего фамилию игрока.

Сегодня состоится уже десятое заседание по делу футболистов о двух драках в центре Москвы.