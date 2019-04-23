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Кокорин и Мамаев прибыли на очередное заседание суда

23 апреля 2019, 11:13

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев приехали на очередное заседание суда в Пресненский суд Москвы. Стоит отметить, что Мамаев во время входа в здание суда облачился в капюшон, узнать его можно было только по выкрикам пристава, громко назвавшего фамилию игрока.

Сегодня состоится уже десятое заседание по делу футболистов о двух драках в центре Москвы. 

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Все комментарии
Землянин
Землянин
   437 / 954
23 апреля в 19:52
Адвокатам есть что есть )))
Санчо Панса
Санчо Панса
   86 / 954
23 апреля в 17:11
Может хватит уже этих ребят гонять из СИЗО в зал суда?! Все это похоже на какой то заговор, вот честно.
Doping87
Doping87 ответил подрыватель пуканов
   91 / 954
23 апреля в 15:07
Застрелись лучше сам.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   438 / 954
23 апреля в 14:24
Когда эта комедия закончится?
Palex
Palex ответил Ваня лучший
   51 / 954
23 апреля в 14:01
Не хами.
Димoн
Димoн ответил Литейный 4
   33 / 954
23 апреля в 13:57
Это не суд, это заказное судилище. Гыгыгы
это цирк, где в роли клоунов органы правосудия
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Palex
   65 / 954
23 апреля в 13:27
Лог ика железная. Почти как у Коко
kotmyshka
kotmyshka
   128 / 954
23 апреля в 13:07
не прибыли, а их доставили...
clop
clop
   143 / 954
23 апреля в 12:51
Выяснение обстоятельств дела будет продолжено до тех пор, пока у Пака не проявятся на голове шрамы от удара стулом. Вот у Майка Коула травмы на лице сразу были видны - поэтому Гулиева сразу и отпустили за небольшую плату. А с Паком придется повозиться...
Знатог
Знатог
   350 / 954
23 апреля в 12:39
10-й тур.
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 954
23 апреля в 12:22
Это не суд, это заказное судилище. Гыгыгы
Zenit_84
Zenit_84
   87 / 954
23 апреля в 12:13
Какой счет?
Palex
Palex ответил Ваня лучший
   51 / 954
23 апреля в 12:06
А спартак всегда причем.
iri13
iri13 ответил подрыватель пуканов
   248 / 954
23 апреля в 12:03
сколько бензина, средств тратится на постоянное конвоирование этих лошков. может их проще застрелить?
..удивительное соответствие смысла комментария и ника пользователя.
iri13
iri13 ответил Морозовский
   248 / 954
23 апреля в 12:02
А ты, дизлайк, звук выключи.
..вот без Ваших советов точно обойдемся.
подрыватель пуканов
подрыватель пуканов
   206 / 954
23 апреля в 11:56
сколько бензина, средств тратится на постоянное конвоирование этих лошков.
может их проще застрелить?
mihaluch
mihaluch ответил Питермен
   61 / 954
23 апреля в 11:49
Пресненский суд москвы... Теперь все ясно. Угадайте, какой клуб когда-то назывался ФК Пресня? Какие еще нужны доказательства? Позор Федуну!!!!!
Не фк Пресня, а "Красная Пресня", где начинал свой бесславный тренерский путь Олег Романцев.
Димoн
Димoн
   33 / 954
23 апреля в 11:48
клоунада которой не видно конца продолжается
cska plus
cska plus
   20 / 954
23 апреля в 11:42
Прибыли на очередную клоунаду.
la_masia
la_masia
   148 / 954
23 апреля в 11:42
Писали что Кокорин сидеть не может, кто смотрит трансляцию, он и правда все заседание стоит?
Аксинья
Аксинья ответил LOpp
   50 / 954
23 апреля в 11:41
почему они не ночуют в суде?
А как же харчеваться - в СИЗО там макароны дают - Кока на них уже пачку и отъел...
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
23 апреля в 11:40
Кокорин, можно сказать, уже легенда "Зенита"!
Grabovsky
Grabovsky
   797 / 954
23 апреля в 11:39
Зае. ..... усоовку дайте и пох
LOpp
LOpp
   24 / 954
23 апреля в 11:32
почему они не ночуют в суде?
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
23 апреля в 11:32
Кокорин с Пашей - Гулиёву: "Третьим будешь?"
нечитайло
нечитайло
   835 / 954
23 апреля в 11:28
Заканчивайте уже с ними
Морозовский
Морозовский ответил iri13
   5 / 954
23 апреля в 11:27
..мда..эта музыка будет вечной...
А ты, дизлайк, звук выключи.
Питермен
Питермен
   22 / 954
23 апреля в 11:25
Пресненский суд москвы... Теперь все ясно. Угадайте, какой клуб когда-то назывался ФК Пресня? Какие еще нужны доказательства?
Позор Федуну!!!!!
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
23 апреля в 11:25
РЕБЯТ надо возить на МЕТРО в суд, или пусть VIP- доставку ""зеня" оплачивает!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил parallels
   65 / 954
23 апреля в 11:22
Во первых причём здесь Спартак? А во вторых, тогда уж позор всем нормальным людям в нашей стране.
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