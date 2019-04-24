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Тренер «Вулверхэмптона»: «Мы готовы к матчу с „Арсеналом“»

24 апреля 2019, 09:23
ВулверхэмптонЛоготип футбольный клуб Вулверхэмптон3 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту в преддверии матча с «Арсеналом» поделился мнением о противостоянии с командами из первой шестерки АПЛ.

Мы готовы сражаться со всеми соперниками. Мы знаем, что «Арсенал» сильная команда с хорошими игроками и отличным тренером. Это будет серьезное испытание, но мы готовы. Их сила в командной игре, перемещениях, идее.

Мы наслаждаемся каждым матчем. С самого начала мы старались строить свою игру так, чтобы адаптироваться к любым обстоятельствам.

В предыдущем туре «волки» сыграли вничью с «Брайтоном». 

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   20 / 954
24 апреля в 09:59
Волки победят, тем более игра домашняя.
kotmyshka
kotmyshka
   128 / 954
24 апреля в 09:36
хорошо
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