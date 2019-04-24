Тренер «Вулверхэмптона»: «Мы готовы к матчу с „Арсеналом“»

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту в преддверии матча с «Арсеналом» поделился мнением о противостоянии с командами из первой шестерки АПЛ .

Мы готовы сражаться со всеми соперниками. Мы знаем, что «Арсенал» сильная команда с хорошими игроками и отличным тренером. Это будет серьезное испытание, но мы готовы. Их сила в командной игре, перемещениях, идее.

Мы наслаждаемся каждым матчем. С самого начала мы старались строить свою игру так, чтобы адаптироваться к любым обстоятельствам.