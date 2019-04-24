Лонг: «Только после игры узнал, что забил самый быстрый гол в АПЛ»

Нападающий «Саутгемптона» Шейн Лонг прокомментировал своё достижение в матче 31-го тура АПЛ против «Уотфорда» (1:1). 32-летний футболист стал автором самого быстрого гола в истории Премьер-Лиги (7.69 сек. после стартового свистка). Предыдущий рекорд (9.82 сек.) принадлежал экс-игроку «Тоттенхэма» Ледли Кингу, в 2000 году поразившему ворота «Брэдфорда».

Это здорово. Я узнал об этом только после игры, и я не знал, какое время было у предыдущего рекорда.

Прежде всего, моей целью было помешать длинному забросу вперёд. К счастью, мне удалось это сделать, мяч удачно отскочил от меня, и я смог обойти Крэйга [Кэткарта].

Я знаю Бена [Фостера] (Прим. - вратарь «Уотфорда») по «Вест Бромвичу», он потрясающий голкипер. У него очень большой размах рук, и я понимал, что перебросить его будет лучшим вариантом.

Полагаю, это здорово – обладать подобным рекордом. Но меня расстраивает, что этот гол не принёс нам три очка, ведь мы этого заслуживали.