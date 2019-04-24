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Каранка: «И „Реал“, и Роналду приняли тяжёлое решение»

24 апреля 2019, 07:58

Экс-игрок «Реала» Айтор Каранка высказался на тему ухода Криштиану Роналду из «Королевского клуба». Прошлым летом португальский форвард сменил «Реал» на «Ювентус».

Легко сказать, что «Реалу» не хватает Криштиану, или что Криштиану не хватает «Реала». Но правда в том, что это были тяжёлые решения для обеих сторон. Жизнь продолжается, и «Реал» продолжает жить дальше.

Я считаю, что Криштиану и Месси на голову выше всех остальных в мировом футболе.

Выиграв вместе с «Ювентусом» чемпионат Италии, Роналду завоевал 28-й командный трофей в своей карьере.

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Все комментарии
RUPRICHT
RUPRICHT
   724 / 954
24 апреля в 11:39
ЕСЛИ НА ГОЛОВУ ВЫШЕ ДРУГИХ ИГРОКОВ ТО ПОЧЕМУ НЕ ПОМОГ ЮВЕ ПРОДОЛЖИТЬ ИГРУ В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ!!!????
Alex12357
Alex12357
   399 / 954
24 апреля в 10:20
Значит ты не далёкий человек,если бы в клубах все играли на одного футболиста ,то таких как Меська и Роналду было бы много,но в других клубах футболисты играют в настоящий футбол ,а не пиарят одного ублюдка как это делалось в Реале и делается в Барселоне!!!
NGY
NGY ответил Звезда по имени Солнце
   160 / 954
24 апреля в 10:03
Аякс добил это недоразумение.
3 года другое недорозумение добивали Атлетико, Ювентус и Рома, и ничего не умер ведь.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   130 / 954
24 апреля в 08:45
Аякс добил это недоразумение.
Zenit_84
Zenit_84
   87 / 954
24 апреля в 08:03
Выиграл, но в печали
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