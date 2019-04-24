Каранка: «И „Реал“, и Роналду приняли тяжёлое решение»

Экс-игрок «Реала» Айтор Каранка высказался на тему ухода Криштиану Роналду из «Королевского клуба». Прошлым летом португальский форвард сменил «Реал» на «Ювентус».

Легко сказать, что «Реалу» не хватает Криштиану, или что Криштиану не хватает «Реала». Но правда в том, что это были тяжёлые решения для обеих сторон. Жизнь продолжается, и «Реал» продолжает жить дальше.

Я считаю, что Криштиану и Месси на голову выше всех остальных в мировом футболе.