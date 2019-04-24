Стерлинг: «Не хочу претендовать на приз PFA, если мы не выиграем АПЛ»

Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг, являющийся одним из главных фаворитов на приз лучшему игроку сезона в Англии, подчеркнул, что индивидуальные награды для него не на первом месте.

Приятно получить такое признание, но, честно говоря, если мы не выиграем Премьер-Лигу, я бы не хотел участвовать в споре за эту награду.

Я хочу выиграть чемпионат и Кубок Англии, а затем уже думать о подобных вещах. Без этого приз будет мало что значить для меня.

Я голосовал за Харри Кейна. Отдаю свой голос ему, потому что каждый год он забивает кучу голов, очень старается и очень многое делает для своей команды.