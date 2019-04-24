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Стерлинг: «Не хочу претендовать на приз PFA, если мы не выиграем АПЛ»

24 апреля 2019, 06:12

Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг, являющийся одним из главных фаворитов на приз лучшему игроку сезона в Англии, подчеркнул, что индивидуальные награды для него не на первом месте.

Приятно получить такое признание, но, честно говоря, если мы не выиграем Премьер-Лигу, я бы не хотел участвовать в споре за эту награду.

Я хочу выиграть чемпионат и Кубок Англии, а затем уже думать о подобных вещах. Без этого приз будет мало что значить для меня.

Я голосовал за Харри Кейна. Отдаю свой голос ему, потому что каждый год он забивает кучу голов, очень старается и очень многое делает для своей команды.

Также Стерлинг предложил снимать с клубов по 9 очков за проявления расизма их болельщиками.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   130 / 954
24 апреля в 21:19
Так надо выиграть.
RedRedTeam
RedRedTeam
   320 / 954
24 апреля в 20:36
Рахим ты заслуживаешь приз Самый Лучший Симулянт АПЛ.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   181 / 954
24 апреля в 08:26
Согласен с вызказыванием Стерлинга
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