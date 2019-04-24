Гвардиола о словах Сульшера про грубую игру «Сити»: «Он правда так сказал?»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола накануне матча против «Манчестер Юнайтед» прокомментировал слова наставника МЮ Оле-Гуннара Сульшера. Норвежский специалист заявил, что «горожане» будут много фолить и его команда должна быть готова к их агрессивной игре.
Он правда так сказал? За 10 сезонов в карьере тренера я ни разу не думал о таких вещах при подготовке к матчу. Никогда. Игроки, которых я тренировал в «Барселоне», «Баварии» и здесь, могли бы лучше на это ответить.
Я точно знаю, что я говорил своим футболистам от первого до последнего дня. Конечно, в футболе всегда есть контакт, есть фолы, но это происходит тогда, когда ты не успеваешь [сыграть в мяч]. Вот почему на поле присутствуют рефери и дают игрокам карточки.
Я готовлюсь к матчу, сосредоточившись на игре нашей команды, конечно, отталкиваясь от соперника. Но я никогда не говорил о том, чтобы играть грубо или мешать их футболистам, нарушая на них правила. Никогда.
Кончит как португальский физрук
Кончит как португальский физрук
Предпоследний матч МС в АПЛ - против КП (3:1)
Владение - 73/27
Фолы - 11/5
Матч ЛЧ против Шальке (7:0)
Владение - 67/33
Фолы - 10/7
Матч Кубка Англии против Бернли (5:0)
Владение - 74/26
Фолы - 4/1
Всё ещё уверен что команда больше владеющая мячём меньше фолит?)))
Предпоследний матч МС в АПЛ - против КП (3:1)
Владение - 73/27
Фолы - 11/5
Матч ЛЧ против Шальке (7:0)
Владение - 67/33
Фолы - 10/7
Матч Кубка Англии против Бернли (5:0)
Владение - 74/26
Фолы - 4/1
Всё ещё уверен что команда больше владеющая мячём меньше фолит?)))
Другое дело что МЮ так донно играет что хз будут ли нормальные контры...
Другое дело что МЮ так донно играет что хз будут ли нормальные контры...