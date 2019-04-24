Гвардиола о словах Сульшера про грубую игру «Сити»: «Он правда так сказал?»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола накануне матча против «Манчестер Юнайтед» прокомментировал слова наставника МЮ Оле-Гуннара Сульшера. Норвежский специалист заявил, что «горожане» будут много фолить и его команда должна быть готова к их агрессивной игре.

Он правда так сказал? За 10 сезонов в карьере тренера я ни разу не думал о таких вещах при подготовке к матчу. Никогда. Игроки, которых я тренировал в «Барселоне», «Баварии» и здесь, могли бы лучше на это ответить.

Я точно знаю, что я говорил своим футболистам от первого до последнего дня. Конечно, в футболе всегда есть контакт, есть фолы, но это происходит тогда, когда ты не успеваешь [сыграть в мяч]. Вот почему на поле присутствуют рефери и дают игрокам карточки.

Я готовлюсь к матчу, сосредоточившись на игре нашей команды, конечно, отталкиваясь от соперника. Но я никогда не говорил о том, чтобы играть грубо или мешать их футболистам, нарушая на них правила. Никогда.