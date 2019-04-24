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Гвардиола о словах Сульшера про грубую игру «Сити»: «Он правда так сказал?»

24 апреля 2019, 07:37
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола накануне матча против «Манчестер Юнайтед» прокомментировал слова наставника МЮ Оле-Гуннара Сульшера. Норвежский специалист заявил, что «горожане» будут много фолить и его команда должна быть готова к их агрессивной игре.

Он правда так сказал? За 10 сезонов в карьере тренера я ни разу не думал о таких вещах при подготовке к матчу. Никогда. Игроки, которых я тренировал в «Барселоне», «Баварии» и здесь, могли бы лучше на это ответить.

Я точно знаю, что я говорил своим футболистам от первого до последнего дня. Конечно, в футболе всегда есть контакт, есть фолы, но это происходит тогда, когда ты не успеваешь [сыграть в мяч]. Вот почему на поле присутствуют рефери и дают игрокам карточки.

Я готовлюсь к матчу, сосредоточившись на игре нашей команды, конечно, отталкиваясь от соперника. Но я никогда не говорил о том, чтобы играть грубо или мешать их футболистам, нарушая на них правила. Никогда.

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Все комментарии
kust07
kust07
   82 / 954
24 апреля в 22:20
так он и признался))
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   40 / 954
24 апреля в 15:43
Сульшер уже начал курить.
Кончит как португальский физрук
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Звезда по имени Солнце
   267 / 954
24 апреля в 15:29
Сульшер имел ввиду, что его единственная надежда перейти на грубость, что бы сломать игроков МС и добиться ничьи.
Месси нос защемили,что бы его не сувал куда попало.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Artuom
   267 / 954
24 апреля в 15:28
Давай рассмотрим матчи этого сезона... Предпоследний матч МС в АПЛ - против КП (3:1) Владение - 73/27 Фолы - 11/5 Матч ЛЧ против Шальке (7:0) Владение - 67/33 Фолы - 10/7 Матч Кубка Англии против Бернли (5:0) Владение - 74/26 Фолы - 4/1 Всё ещё уверен что команда больше владеющая мячём меньше фолит?)))
да это практически игра бесконтактная)))) тем более для АПЛ-а.
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
   656 / 954
24 апреля в 12:47
Бомбит лысый пукан ! )))
sihafazatron
sihafazatron ответил Artuom
   101 / 954
24 апреля в 10:15
Согласен, такое может быть. НО не из-за того что МС будут больше владеть мячём. Доминирующая команда не редко фолит столько же, а то и чаще защищающейся команды.
На самом деле это не так важно, лишь бы удалений не было и травм.
Artuom
Artuom ответил sihafazatron
   203 / 954
24 апреля в 10:13
Да. Мне кажется, что в этом матче мю будет больше фолить
Согласен, такое может быть. НО не из-за того что МС будут больше владеть мячём. Доминирующая команда не редко фолит столько же, а то и чаще защищающейся команды.
sihafazatron
sihafazatron ответил Artuom
   101 / 954
24 апреля в 10:08
Давай рассмотрим матчи этого сезона... Предпоследний матч МС в АПЛ - против КП (3:1) Владение - 73/27 Фолы - 11/5 Матч ЛЧ против Шальке (7:0) Владение - 67/33 Фолы - 10/7 Матч Кубка Англии против Бернли (5:0) Владение - 74/26 Фолы - 4/1 Всё ещё уверен что команда больше владеющая мячём меньше фолит?)))
Да. Мне кажется, что в этом матче мю будет больше фолить
Artuom
Artuom ответил sihafazatron
   203 / 954
24 апреля в 09:49
Большую часть матча мс будем с мячом, поэтому больше фолить будут игроки мю
Давай рассмотрим матчи этого сезона...

Предпоследний матч МС в АПЛ - против КП (3:1)

Владение - 73/27
Фолы - 11/5

Матч ЛЧ против Шальке (7:0)

Владение - 67/33
Фолы - 10/7

Матч Кубка Англии против Бернли (5:0)

Владение - 74/26
Фолы - 4/1

Всё ещё уверен что команда больше владеющая мячём меньше фолит?)))
25процентный клоун
25процентный клоун
   19 / 954
24 апреля в 08:21
Пеп,ну кого ты обманываешь,барса твоя прессинговала очень грубо всегда. Трусы всегда грубияны,всегда
Artuom
Artuom ответил Caniggia
   203 / 954
24 апреля в 08:18
МС будет возить МЮ с владением мячом, примерно 70% х 30% и при этом будет ещё грубить и фолить? Оригинально! Если Сульшер так сказал, то видимо, резкий крутой взлет в его тренерской карьере плохо повлиял на его адекватность.
При контрах не редко грубят и фолят. В Барсе времён Гвардиолы лидером в этом деле был Алвес - часто не успевал вернуться и с помощью фола останавливал соперника (а потом делал ангельское личико и возмущался, якобы ничего он не делал :D ).

Другое дело что МЮ так донно играет что хз будут ли нормальные контры...
Caniggia
Caniggia
   59 / 954
24 апреля в 08:00
МС будет возить МЮ с владением мячом, примерно 70% х 30% и при этом будет ещё грубить и фолить? Оригинально! Если Сульшер так сказал, то видимо, резкий крутой взлет в его тренерской карьере плохо повлиял на его адекватность.
STVA 1
STVA 1
   43 / 954
24 апреля в 07:51
Он пошутил.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   130 / 954
24 апреля в 07:44
Сульшер имел ввиду, что его единственная надежда перейти на грубость, что бы сломать игроков МС и добиться ничьи.
sihafazatron
sihafazatron
   101 / 954
24 апреля в 07:40
Большую часть матча мс будем с мячом, поэтому больше фолить будут игроки мю
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