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Каранка: «Моуриньо – такой же отличный вариант для „Реала“, как Зидан»

24 апреля 2019, 07:19

Бывший защитник «Реала» Айтор Каранка выразил мнение, что вернуть на пост главного тренера «сливочных» Жозе Моуриньо было бы таким же хорошим решением для клуба, как возвращение на тренерский мостик Зинедина Зидана.

Любой из этих двух вариантов был бы отличным, но это тренеры двух разных профилей.

Казалось, что Сульшер исправил всё плохое, что было в «Манчестер Юнайтед» при Моуриньо, но теперь они вылетели из Лиги чемпионов. В первый свой сезон в МЮ Жозе выиграл три трофея (Прим. - Суперкубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы). 

В футболе всё так быстро меняется, что люди забывают о хороших вещах и обсуждают только плохое. Так что Жозе ещё вернётся на свой привычный уровень.

Не так давно сообщалось о том, что Моуриньо может возглавить «Лион».

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Все комментарии
RedRedTeam
RedRedTeam ответил ДАША Д
   320 / 954
24 апреля в 20:48
Моур в Реале провалится.
Реал уже в болоте, куда еще провалиться?
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   130 / 954
24 апреля в 11:58
Какая разница с кем Реалу позорится.
cska plus
cska plus
   20 / 954
24 апреля в 11:36
Моур может пойти в Юве.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   181 / 954
24 апреля в 11:21
Я поддержую мнение Каранка по поводу Моуриньо
cevin cigan
cevin cigan ответил ДАША Д
   378 / 954
24 апреля в 10:34
Моур в Реале провалится.
Даша,Моур поднял этот Реал! На его дрожжах ковались победы нынешнего Реала! При Моуре был виден тот стержень,которого сейчас нет. Я часто пересматриваю игры Реала времён Моура-это приятная ностальгия. Голы забивались в атаках со своей половины поля за ТРИ!!! секунды-это космос. Такое в нынешнем Реале большая редкость.....
ДАША Д
ДАША Д
   116 / 954
24 апреля в 07:43
Моур в Реале провалится.
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