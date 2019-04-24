Каранка: «Моуриньо – такой же отличный вариант для „Реала“, как Зидан»

Бывший защитник «Реала» Айтор Каранка выразил мнение, что вернуть на пост главного тренера «сливочных» Жозе Моуриньо было бы таким же хорошим решением для клуба, как возвращение на тренерский мостик Зинедина Зидана.

Любой из этих двух вариантов был бы отличным, но это тренеры двух разных профилей.

Казалось, что Сульшер исправил всё плохое, что было в «Манчестер Юнайтед» при Моуриньо, но теперь они вылетели из Лиги чемпионов. В первый свой сезон в МЮ Жозе выиграл три трофея (Прим. - Суперкубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы).

В футболе всё так быстро меняется, что люди забывают о хороших вещах и обсуждают только плохое. Так что Жозе ещё вернётся на свой привычный уровень.