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Гвардиола: «„Манчестер Сити“ не боится ехать на „Олд Траффорд“»

24 апреля 2019, 08:33
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от манчестерского дерби.

Не буду строить теорий о том, что произошло в предыдущих дерби и произойдет в будущем. Каждая игра уникальна. За последнее десятилетие наш клуб сильно изменился. Уровень наших игроков уровнял шансы. Мы не боимся ехать на «Олд Траффорд». 

Вопрос на повестке дня сейчас один - победа в Премьер-Лиге. В течение трех сезонов, что я провел здесь, мы проявили себя лучше «Манчестер Юнайтед», но речь сейчас не о победе над ними, а о завоевании титула.

Отметим, что плеймейкер «горожан» Кевин Де Брюйне в предстоящей встрече не сыграет.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   130 / 954
24 апреля в 23:28
А чего бояться то?
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
   656 / 954
24 апреля в 12:46
Нахваливает себя пепчанский )))
cska plus
cska plus
   20 / 954
24 апреля в 11:35
Надо понимать, что МС сегодня гораздо сильнее МЮ.
Artuom
Artuom
   203 / 954
24 апреля в 09:55
"В течение трех сезонов, что я провел здесь, мы проявили себя лучше «Манчестер Юнайтед»"

Я даже больше скажу - 3 сезона перед тем как Гвардиола появился в АПЛ, МС тоже были лучше МЮ )))
Пеп высказался так будто это только благодаря ему МС круче МЮ, а вот без него наверно было бы по другому :D
STVA 1
STVA 1
   43 / 954
24 апреля в 08:54
Игра рссудит.
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