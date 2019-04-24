Гвардиола: «„Манчестер Сити“ не боится ехать на „Олд Траффорд“»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от манчестерского дерби.

Не буду строить теорий о том, что произошло в предыдущих дерби и произойдет в будущем. Каждая игра уникальна. За последнее десятилетие наш клуб сильно изменился. Уровень наших игроков уровнял шансы. Мы не боимся ехать на «Олд Траффорд».

Вопрос на повестке дня сейчас один - победа в Премьер-Лиге. В течение трех сезонов, что я провел здесь, мы проявили себя лучше «Манчестер Юнайтед», но речь сейчас не о победе над ними, а о завоевании титула.