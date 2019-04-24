Гвардиола: «„Манчестер Сити“ не боится ехать на „Олд Траффорд“»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от манчестерского дерби.
Не буду строить теорий о том, что произошло в предыдущих дерби и произойдет в будущем. Каждая игра уникальна. За последнее десятилетие наш клуб сильно изменился. Уровень наших игроков уровнял шансы. Мы не боимся ехать на «Олд Траффорд».
Вопрос на повестке дня сейчас один - победа в Премьер-Лиге. В течение трех сезонов, что я провел здесь, мы проявили себя лучше «Манчестер Юнайтед», но речь сейчас не о победе над ними, а о завоевании титула.
Отметим, что плеймейкер «горожан» Кевин Де Брюйне в предстоящей встрече не сыграет.
Я даже больше скажу - 3 сезона перед тем как Гвардиола появился в АПЛ, МС тоже были лучше МЮ )))
Пеп высказался так будто это только благодаря ему МС круче МЮ, а вот без него наверно было бы по другому :D
Я даже больше скажу - 3 сезона перед тем как Гвардиола появился в АПЛ, МС тоже были лучше МЮ )))
Пеп высказался так будто это только благодаря ему МС круче МЮ, а вот без него наверно было бы по другому :D