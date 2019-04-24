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Киевское «Динамо» - «Шахтер»: ничья, 9 предупреждений и пенальти

24 апреля 2019, 21:04
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Киевское «Динамо» дома не смогло обыграть «Шахтер» в рамках очередного тура УПЛ.

Киевляне расположились на 2 месте (57 очков), а «Шахтер» находится на 1 позиции (64 пункта).

Киев. НСК «Олимпийский»

«Динамо» - «Шахтер» 0:0 

Нереализованный пенальти: Мораес 90+5

«Динамо»: Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко – Шепелев, Буяльский – Цыганков, Шапаренко (Цитаишвили, 54), Де Пена – Вербич (Русин, 73).
Главный тренер: Александр Хацкевич.

«Шахтер»: Пятов – Болбат (Бутко, 68), Кривцов, Хочолава, Исмаили – Степаненко (Дентиньо, 77), Патрик – Нем (Коваленко, 72), Тайсон, Соломон – Мораес.
Главный тренер: Паулу Фонсека.

Предупреждения: Буяльский 31, Бурда 58, Миколенко 59, Де Пена 62, Цитаишвили 79 - Мораес 57, Болбат 63, Тайсон 78, Дентиньо 87

Судья: Виталий Романов (Днепр).

Недавно «Шахтер» прошел киевское «Динамо» в Кубке Украины по итогам серии пенальти.

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Князь Московский
Князь Московский ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
   13 / 954
26 апреля в 21:19
Так кто играл?
два Спартака. Аха-ха)
Князь Московский
Князь Московский ответил mangoх12
   13 / 954
26 апреля в 21:19
не забить пеналь на 90+5 это надо быть крутым лузером
Типа Моськи Каталонской на Кубке Америки. Аха-ха)
vitya valdes
vitya valdes
25 апреля в 22:53
Когда-то было чудесное украинское Классико. Сейчас... Полное уныние, как и весь украинский футбол.
Печаль, хотя удивительного тут мало, учитывая те обстоятельства, которые случились после 2014 го
mangoх12
mangoх12
   32 / 954
25 апреля в 00:30
не забить пеналь на 90+5 это надо быть крутым лузером
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак ответил drug01
   611 / 954
24 апреля в 21:37
Игра была равна играли два.....
Так кто играл?
drug01
drug01
   118 / 954
24 апреля в 21:07
Игра была равна играли два.....
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