Киевское «Динамо» - «Шахтер»: ничья, 9 предупреждений и пенальти

Киевское «Динамо» дома не смогло обыграть «Шахтер» в рамках очередного тура УПЛ.
Киевляне расположились на 2 месте (57 очков), а «Шахтер» находится на 1 позиции (64 пункта).
Киев. НСК «Олимпийский»
«Динамо» - «Шахтер» 0:0
Нереализованный пенальти: Мораес 90+5
«Динамо»: Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко – Шепелев, Буяльский – Цыганков, Шапаренко (Цитаишвили, 54), Де Пена – Вербич (Русин, 73).
Главный тренер: Александр Хацкевич.
«Шахтер»: Пятов – Болбат (Бутко, 68), Кривцов, Хочолава, Исмаили – Степаненко (Дентиньо, 77), Патрик – Нем (Коваленко, 72), Тайсон, Соломон – Мораес.
Главный тренер: Паулу Фонсека.
Предупреждения: Буяльский 31, Бурда 58, Миколенко 59, Де Пена 62, Цитаишвили 79 - Мораес 57, Болбат 63, Тайсон 78, Дентиньо 87
Судья: Виталий Романов (Днепр).
Недавно «Шахтер» прошел киевское «Динамо» в Кубке Украины по итогам серии пенальти.
Печаль, хотя удивительного тут мало, учитывая те обстоятельства, которые случились после 2014 го
Печаль, хотя удивительного тут мало, учитывая те обстоятельства, которые случились после 2014 го