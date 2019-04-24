«Краснодар» потерял очки в Грозном

«Ахмат» и «Краснодар» обменялись голами в рамках 25-го тура РПЛ.
«Ахмат» расположился на 9 месте (34 очка), а «Краснодар» находится на 3 позиции (43 пункта).
Грозный, стадион Ахмат-Арена
«Ахмат» - «Краснодар» 1:1 (1:0)
Голы: Семёнов 2 - Классон 49 (пенальти)
«Ахмат»: Городов, Плиев, Семёнов, Мохаммади, Нижич, Иванов, Бериша (Балай 66), Роши (Уциев 73), Швец, Раванелли, Исмаэл
Главный тренер: Рахимов Рашид.
«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Спайич, Мартынович, Петров, Классон, Каборе, Газинский, Скопинцев (Уткин 68), Вандерсон, Игнатьев (Стоцкий 79)
Главный тренер: Фоменко Олег.
Предупреждения: Газинский 24, Швец 63, Игнатьев 63, Каборе 68, Мартынович 71, Мартынович 90+4
Удаление: Мартынович 90+4
Судья: Еськов Алексей.
В прошлом туре «быки» проиграли «Зениту».
Делает ли Ильнур или Макс замечания юзерам а-ля Камерунец, Филл, Еврогранд? Вот и я не собираюсь делать, если, конечно, призывов к насилию или вражде писать не начнут.
Делает ли Ильнур или Макс замечания юзерам а-ля Камерунец, Филл, Еврогранд? Вот и я не собираюсь делать, если, конечно, призывов к насилию или вражде писать не начнут.
и еще шесть лет назад так же против Анжи, ух ты молодец
какой оказался, решил солому троллям конным подстелить )
и еще шесть лет назад так же против Анжи, ух ты молодец
какой оказался, решил солому троллям конным подстелить )
Ну и по привычке коней пропустили в таблице 😂
Еще и в личной встрече очки подарят.
Ну и по привычке коней пропустили в таблице 😂
Еще и в личной встрече очки подарят.
Ну не хотят они быть в лиге чемпионов, довольствуясь лигой Европы!
Не хотят они обижать и быть впереди Зенита ЦСКА Спартака. Я не оговорился, они ещё и Спартак вперёд пропустят
Ну не хотят они быть в лиге чемпионов, довольствуясь лигой Европы!
Не хотят они обижать и быть впереди Зенита ЦСКА Спартака. Я не оговорился, они ещё и Спартак вперёд пропустят