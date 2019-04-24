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«Краснодар» потерял очки в Грозном

24 апреля 2019, 20:53
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

«Ахмат» и «Краснодар» обменялись голами в рамках 25-го тура РПЛ.

«Ахмат» расположился на 9 месте (34 очка), а «Краснодар» находится на 3 позиции (43 пункта).

Грозный, стадион Ахмат-Арена

«Ахмат» - «Краснодар» 1:1 (1:0)
Голы: Семёнов 2 - Классон 49 (пенальти)

«Ахмат»: Городов, Плиев, Семёнов, Мохаммади, Нижич, Иванов, Бериша (Балай 66), Роши (Уциев 73), Швец, Раванелли, Исмаэл
Главный тренер: Рахимов Рашид.

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Спайич, Мартынович, Петров, Классон, Каборе, Газинский, Скопинцев (Уткин 68), Вандерсон, Игнатьев (Стоцкий 79)
Главный тренер: Фоменко Олег.

Предупреждения: Газинский 24, Швец 63, Игнатьев 63, Каборе 68, Мартынович 71, Мартынович 90+4

Удаление: Мартынович 90+4

Судья: Еськов Алексей.

В прошлом туре «быки» проиграли «Зениту».

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша ответил Groove000
   30 / 954
25 апреля в 07:52
Я вот тоже не пойму: он его не ударил никуда, нога чисто вверх пошла. Походу, просто за то, что контакт был
За перейру.
112910415
112910415
   97 / 954
25 апреля в 05:20
не выдерживают напряжения
Гавроша
Гавроша
   30 / 954
25 апреля в 05:17
Чего-то краснодару не хватает, сливают концовку.
амурец
амурец
   83 / 954
25 апреля в 05:14
по ходу быки выпадают из ЛЧ
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил NAZAR 007
   6 / 954
25 апреля в 01:35
При чём тут это вообще? Я ж не пишу, что фаны Зенита или Спартака гадости говорят. Почему я должен за Хорса и прочих отвечать?
Делает ли Ильнур или Макс замечания юзерам а-ля Камерунец, Филл, Еврогранд? Вот и я не собираюсь делать, если, конечно, призывов к насилию или вражде писать не начнут.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Scuderia Ferrari
   15 / 954
25 апреля в 01:04
Галя, ты только не слушай всякие гадости от ряда пользователей, началась тут массированная информкампания против вас((( Конечно завидно, клуб - не мешок, а в еврокубках лучший представитель России (Зенит до той же стадии дошёл, но разве сравнить эмоции??), в чём же обвинить-то? Трофеев нет, кабинетом не назовёшь. Мегатрансферов нет, мешком не назовёшь. В Европе страну не "позорит". Вот и остаётся, что сливают. Как это мерзко читать! То же самое про Ростов 3 года назад было.
Во-во ) Ваши тролли и там были пионЭры против дончан,
и еще шесть лет назад так же против Анжи, ух ты молодец
какой оказался, решил солому троллям конным подстелить )
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Котэ в тельняжке
   6 / 954
25 апреля в 00:27
Галя, ты только не слушай всякие гадости от ряда пользователей, началась тут массированная информкампания против вас((( Конечно завидно, клуб - не мешок, а в еврокубках лучший представитель России (Зенит до той же стадии дошёл, но разве сравнить эмоции??), в чём же обвинить-то? Трофеев нет, кабинетом не назовёшь. Мегатрансферов нет, мешком не назовёшь. В Европе страну не "позорит". Вот и остаётся, что сливают. Как это мерзко читать! То же самое про Ростов 3 года назад было.
valt134
valt134 ответил 25процентный клоун
   286 / 954
24 апреля в 23:43
Пока на этом самом «законном» для него месте Спартак. Ему бы удержаться, но это если повезёт.
Маgоmеd Аydаmirоv
Маgоmеd Аydаmirоv
   490 / 954
24 апреля в 23:24
По игре Ахмат была сильнее, статистика это подтверждает..
Маgоmеd Аydаmirоv
Маgоmеd Аydаmirоv
   490 / 954
24 апреля в 23:23
Ахмат мог выиграть , повезло Краснодару с пинальти отвгрались...по моментам счёт мог быть 7-3 ... вратарь хороший у быков..
Pendushkin
Pendushkin
24 апреля в 22:57
Чего ждать от телят? Они рога свои потеряли, когда Мамаева слили. Теперь только титьку сосать!
RIR68
RIR68
   112 / 954
24 апреля в 22:37
судя по нарезке это логично. можно было ещё и Каборе удалять.
makkie
makkie
   11 / 954
24 апреля в 22:18
13 матчей, 2 победы... Краснодар такой Краснодар)
Ну и по привычке коней пропустили в таблице 😂
Еще и в личной встрече очки подарят.
mat73
mat73
   588 / 954
24 апреля в 22:05
Краснодар какой год уже подряд сливают концовку чемпионата!
Ну не хотят они быть в лиге чемпионов, довольствуясь лигой Европы!
Не хотят они обижать и быть впереди Зенита ЦСКА Спартака. Я не оговорился, они ещё и Спартак вперёд пропустят
Знатог
Знатог
   350 / 954
24 апреля в 21:59
«Краснодар» н а ш ё л очки в Грозном потому как проигрывал.
sir_Alex
sir_Alex
   84 / 954
24 апреля в 21:57
Сдулись "быки"!
EAGuar As
EAGuar As
   62 / 954
24 апреля в 21:49
И ничья хорошо .
kotmyshka
kotmyshka
   128 / 954
24 апреля в 21:42
Ахмат очень непрост на своем поле...
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 954
24 апреля в 21:40
Вот на кой Семенов в гандбол сыграл??? Могли ведь и выиграть, бестолковый пенальти абсолютно!!!
Greiba
Greiba ответил 25процентный клоун
   392 / 954
24 апреля в 21:27
Я писал на днях в антисборной ,что Мусаев худший тренер в рпл по весне ,так оно и есть
Да и счет первым Ахмат открыл
25процентный клоун
25процентный клоун ответил abrek123
   19 / 954
24 апреля в 21:27
могу результат сказать,но только в личку
25процентный клоун
25процентный клоун
   19 / 954
24 апреля в 21:26
Я писал на днях в антисборной ,что Мусаев худший тренер в рпл по весне ,так оно и есть
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Greiba
   19 / 954
24 апреля в 21:25
именно так и есть,Ахмат нанес в два раза больше ударов
Zlatan35
Zlatan35 ответил nikot
   18 / 954
24 апреля в 21:24
Судья ид..т,за что вторая желтая?!
Второй жёлтой не было
mangoх12
mangoх12
   32 / 954
24 апреля в 21:24
На самом деле Краснодар отскочил, Терек молодцы
25процентный клоун
25процентный клоун
   19 / 954
24 апреля в 21:23
быки верной дорогой на пятое место,там им и место
pomor45
pomor45
   75 / 954
24 апреля в 21:22
Статистика Краснодара просто ужасна. Это прямое следствие эмоциональных потерь в матче с Зенитом. Нервные клетки не мышцы - они не восстанавливаются, а нарождаются вновь, и на их взросление требуется гораздо больше времени, чем на восстановление мышц. По крайней мере, три дня после такого матча, как Краснодар - Зенит, очень мало. Не удивлюсь, если и Зенит потеряет очки.
Shamil79
Shamil79
   686 / 954
24 апреля в 21:22
Ахмат не прост!
Zlatan35
Zlatan35 ответил Котэ в тельняжке
   18 / 954
24 апреля в 21:19
Со следующей игры выигрывать начнем!)
Поздно, поезд ушёл, в смысле Локомотив)
pomor45
pomor45 ответил Greiba
   75 / 954
24 апреля в 21:18
Сколько можно пиаритьКраснодар, Может это Ахмат потерял очки.
По крайней мере статистика матчи в пользу Ахмата с подавляющим преимуществом.
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