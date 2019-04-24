«Спартак-2» обыграл «Тюмень»

В матче 33-го тура ФНЛ «Спартак-2» оказался сильнее «Тюмени».
«Спартак-2» расположился на 12 месте (44 очка), а «Тюмень» находится на 19 позиции (28 пунктов).
Тюмень, Геолог
«Тюмень» - «Спартак-2» - 1:2 (1:2)
Голы: Милосавлев 45 - Бакаев Солтмурад 33, Нимели 37
«Тюмень»: Бучнев, Васиев (Докучаев 83), Бем, Фомин, Леонтьев, Милосавлев (Карпов, 66), Глухов, Маринкович (Шакуро 46) Гордюшенко (Щербак 65), Чудин, Рябокобыленко.
«Спартак-2»: Шитов, Сазонов, Актисов, Маслов (Лопатин 79), Петрунин, Воропаев, Рудковский (Полубояринов 57), Бакаев (Фольмер 75), Бакалюк, Руденко, Нимели (Володкин 90).
Предупреждения: Маслов, 51; Рябокобыленко, 62; Глухов, 89.
В прошлом туре «Спартак-2» разгромил «Мордовию».