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«Спартак-2» обыграл «Тюмень»

24 апреля 2019, 18:57
ТюменьЛоготип футбольный клуб Тюмень1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2Матч завершен

В матче 33-го тура ФНЛ «Спартак-2» оказался сильнее «Тюмени».

«Спартак-2» расположился на 12 месте (44 очка), а «Тюмень» находится на 19 позиции (28 пунктов).

Тюмень, Геолог

«Тюмень» - «Спартак-2» - 1:2 (1:2)
Голы: Милосавлев 45 - Бакаев Солтмурад 33, Нимели 37

«Тюмень»: Бучнев, Васиев (Докучаев 83), Бем, Фомин, Леонтьев, Милосавлев (Карпов, 66), Глухов, Маринкович (Шакуро 46) Гордюшенко (Щербак 65), Чудин, Рябокобыленко.

«Спартак-2»:  Шитов, Сазонов, Актисов, Маслов (Лопатин 79), Петрунин, Воропаев, Рудковский (Полубояринов 57), Бакаев (Фольмер 75), Бакалюк, Руденко, Нимели (Володкин 90).

Предупреждения:  Маслов, 51; Рябокобыленко, 62; Глухов, 89.

В прошлом туре «Спартак-2» разгромил «Мордовию».

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Заполярный
Заполярный ответил Lucho Gonzalez
   282 / 954
24 апреля в 20:06
Совсем уже забыли спартаковские традиции! Позор!
ТЫ ГЛАВНОЕ СВОИ ПОМНИ
mihaluch
mihaluch
   61 / 954
24 апреля в 19:54
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
       58 / 954
    24 апреля в 19:09
    Совсем уже забыли спартаковские традиции! Позор!
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