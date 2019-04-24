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«Ростов» уступил «Локомотиву»

24 апреля 2019, 20:55
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

«Ростов» дома проиграл «Локомотиву» в рамках 25-го тура РПЛ.

Москвичи расположились на 2 месте (46 очков), а «Ростов» находится на 6 позиции (36 пунктов).

Ростов-на-Дону, стадион Ростов Арена

«Ростов» - «Локомотив» 1:2 (1:1)
Голы: Ионов 39 (пенальти) - Фарфан 5, Фарфан 83

«Ростов»: Песьяков, Сигурдссон, Новосельцев, Мевля, Логашов (Плиев 81), Гацкан, Попов, Зуев, Чернов, Зайнутдинов (Глебов 68), Ионов (Сигурдарсон 82)
Главный тренер: Карпин Валерий.

«Локомотив»: Гильерме, Баринов, Кверквелия, Хеведес, Рыбус, Тарасов, Крыховяк, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Жемалетдинов, Фарфан (Эдер 90+2)
Главный тренер: Сёмин Юрий.

Предупреждения: Фарфан 7, Ал. Миранчук 20, Зайнутдинов 25, Гацкан 60, Глебов 77, Гильерме 90+1

Судья: Мешков Виталий.

В прошлом туре москвичи сыграли вничью с ЦСКА.

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Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил Parovoznic
   36 / 954
27 апреля в 12:19
Оно понятно группа ЛЧ то уплывает!)
Parovoznic
Parovoznic ответил Анатолий Шевченко
   57 / 954
27 апреля в 07:17
Стыдно за Локомотив. Сколько можно их тянуть в ЛЧ?
Давай угадаю, не глядя в профиль: конь?)))
Parovoznic
Parovoznic ответил Leha-ha50
   57 / 954
27 апреля в 07:16
Я не собираюсь тебя переубеждать. Зайди на СЭ , там красочно, с картинками все расписали!!!
Меньше читай Егорова (и не обращай внимания на другую фамилию под статьёй: поверь, там - Егоров)
Parovoznic
Parovoznic ответил Leha-ha50
   57 / 954
27 апреля в 07:15
Мешков вас спасал как мог!!! Поставь он пеналь на восьмой минуте , плюс желтая за удар локтем в челюсть и Тарасов точно матч не доиграл бы!!! Он известный каратист. Короче с судьей у вас полный контакт вышел.
Чё тут?
Я смотрю, у коней всё те же нытьё и истерики?
Ну ничё не меняецца на Соккере! ))
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил Leha-ha50
   36 / 954
26 апреля в 12:12
Так ты не затягивай!)
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Саня Локомотив
   9 / 954
26 апреля в 10:36
Про пенали и карточки не коню говорить...А увидел я то,что было!Твоё возмущение понятно,конкурента отпускать не хочется,я более чем уверен будь та ситуация,с зеркальным отражением в сторону Ростова,не каких разговоров вообще бы не было,в частности с твоей стороны.А про пеналь,ты посмотри повтор ещё раз,не как болела ЦСКА,а как нейтральный зритель,там Тарасов по ноге даже не попал,даже не чиркнул,про карточку согласен,100%-ная,да только за симуляцию ростовчанину.Ты увидел то,что хотел увидеть...
Окулист ждет!!!
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил Leha-ha50
   36 / 954
26 апреля в 00:11
Про пенали и карточки не коню говорить...А увидел я то,что было!Твоё возмущение понятно,конкурента отпускать не хочется,я более чем уверен будь та ситуация,с зеркальным отражением в сторону Ростова,не каких разговоров вообще бы не было,в частности с твоей стороны.А про пеналь,ты посмотри повтор ещё раз,не как болела ЦСКА,а как нейтральный зритель,там Тарасов по ноге даже не попал,даже не чиркнул,про карточку согласен,100%-ная,да только за симуляцию ростовчанину.Ты увидел то,что хотел увидеть...
Анатолий Шевченко
Анатолий Шевченко
   504 / 954
26 апреля в 00:09
Стыдно за Локомотив. Сколько можно их тянуть в ЛЧ?
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Саня Локомотив
   9 / 954
25 апреля в 22:45
В чужом глазу соринку видят,в своём бревна не замечают...Это именно тот случай...
Ты нарушения не увидел, потому что не хотел.
А пеналь и карточка - 100%!!!
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил Leha-ha50
   36 / 954
25 апреля в 22:36
В чужом глазу соринку видят,в своём бревна не замечают...Это именно тот случай...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Саня Локомотив
   9 / 954
25 апреля в 22:29
Я верю своим глазам а не предвзятым псевдосайтам...
И своим верю, и людям грамотным тоже верю!!!
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил Leha-ha50
   36 / 954
25 апреля в 21:16
Я верю своим глазам а не предвзятым псевдосайтам...
Борис Доенко
Борис Доенко ответил ЮГ РОССИИ
   582 / 954
25 апреля в 18:22
Вспоминаю договорняк с ЦСКА,дома на Олимпе сыграли 1:1.Мы попали в стыки,ЦСКА стал чемпионом.Рад бы был ошибиться,но сегодня был договорной матч.)
Если договорняк, то Ростов берет кубукок, уступая очки Локо. Посмотрим на игру в кубке. Но это - вряд ли....
Борис Доенко
Борис Доенко ответил Гавроша
   582 / 954
25 апреля в 18:16
Испортил пудель ростов, надо в спартак обратно.
Согласен только с первой частью.
Палыч82
Палыч82 ответил pomor45
   783 / 954
25 апреля в 17:13
А я о чём? Палыча с Фарфаном свела сама судьба и соединила воедино: нет на поле Фарфана - нет и надёжного результата у Палыча.
Строили бы игру через Смолова или Эдера, ну или просто полузащита бы брала атаку на себя, как уже когда-то привыкли, не будь перуанца с его лучшей мобильностью, работой корпусом и реализацией. Хоть первым двум непростительно много времени было уже дано, чтобы себя проявить.
pomor45
pomor45 ответил Палыч82
   75 / 954
25 апреля в 15:19
Ну да, с Фарфаном "старик" брал все чемпионства и кубки в России, в Украине, выходил в плей-офф ЛЧ и дважды бился в полуфиналах КК,)) Верно и то, что перуанец в разобранном состоянии Семину был не нужен, но случилось же так, что и Джефферсон нашел себя вновь именно у Палыча
А я о чём? Палыча с Фарфаном свела сама судьба и соединила воедино: нет на поле Фарфана - нет и надёжного результата у Палыча.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Саня Локомотив
   9 / 954
25 апреля в 15:08
Не неси чушь,взрослый же человек...
Я не собираюсь тебя переубеждать. Зайди на СЭ , там красочно, с картинками все расписали!!!
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил Leha-ha50
   36 / 954
25 апреля в 13:00
Не неси чушь,взрослый же человек...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Саня Локомотив
   9 / 954
25 апреля в 08:42
Я скажу не было,как и с назначенным пенальти,ты утверждай что угодно...Прекрасно же видел,что Мешков Нас топил...
Мешков вас спасал как мог!!! Поставь он пеналь на восьмой минуте , плюс желтая за удар локтем в челюсть и Тарасов точно матч не доиграл бы!!! Он известный каратист.
Короче с судьей у вас полный контакт вышел.
Исмет
Исмет
   538 / 954
25 апреля в 06:18
Карпин вот ты ДНО. Только можешь выигрывать Спартак и что ты доказал.ты не тренер ты 73о.
Гавроша
Гавроша
   30 / 954
25 апреля в 05:15
Испортил пудель ростов, надо в спартак обратно.
saviola_09
saviola_09
   905 / 954
25 апреля в 04:27
Но Эдера надо убирать: продавать или ещё что-то делать, Потому что бесполезный совершенно! Ни в состав не пробивается, ни пользы от него, когда выходит. Только место чьё-то занимает. Ошиблись, зря его выкупили..
saviola_09
saviola_09
   905 / 954
25 апреля в 04:25
Локо молодцы! Миранчуки не забили, так легионеры сделали свое дело!
Санчо Панса
Санчо Панса
   86 / 954
25 апреля в 03:13
Фарфан стал злым гением для команды Валеры! Бывает и такое.... Впрочем, у ростовчан еще есть шансы на попадание в еврокубки. Ну а Локомотив будет максимум вторым в этом сезоне, при самых удачных для них раскладах!
амурец
амурец ответил Tommy Lee
   83 / 954
25 апреля в 02:26
Как играет Локомотив в ЛЧ все в этом сезоне видели, а теперь не будет в первой корзине, посмотрим что покажет.
как играет в ЛЧ ЦСКА тоже все видели
амурец
амурец
   83 / 954
25 апреля в 01:04
Локо молодцы, дожали все таки Ростов
Багров-брат
Багров-брат
   874 / 954
25 апреля в 01:00
Локо, с заслуженной победой!...)))
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил Tommy Lee
   36 / 954
25 апреля в 00:33
Когда ЦСКА в группе займёт хотя бы 3 место,тогда и будешь выё****...
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил mangoх12
   36 / 954
25 апреля в 00:31
На 39 минуте пенальти был,только честно???В ворота коней я смотрю пенальти вобще не существует,оно и понятно,а то еврей завалит ещё...
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил Leha-ha50
   36 / 954
25 апреля в 00:28
Я скажу не было,как и с назначенным пенальти,ты утверждай что угодно...Прекрасно же видел,что Мешков Нас топил...
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