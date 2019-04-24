«Ростов» уступил «Локомотиву»

«Ростов» дома проиграл «Локомотиву» в рамках 25-го тура РПЛ.
Москвичи расположились на 2 месте (46 очков), а «Ростов» находится на 6 позиции (36 пунктов).
Ростов-на-Дону, стадион Ростов Арена
«Ростов» - «Локомотив» 1:2 (1:1)
Голы: Ионов 39 (пенальти) - Фарфан 5, Фарфан 83
«Ростов»: Песьяков, Сигурдссон, Новосельцев, Мевля, Логашов (Плиев 81), Гацкан, Попов, Зуев, Чернов, Зайнутдинов (Глебов 68), Ионов (Сигурдарсон 82)
Главный тренер: Карпин Валерий.
«Локомотив»: Гильерме, Баринов, Кверквелия, Хеведес, Рыбус, Тарасов, Крыховяк, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Жемалетдинов, Фарфан (Эдер 90+2)
Главный тренер: Сёмин Юрий.
Предупреждения: Фарфан 7, Ал. Миранчук 20, Зайнутдинов 25, Гацкан 60, Глебов 77, Гильерме 90+1
Судья: Мешков Виталий.
В прошлом туре москвичи сыграли вничью с ЦСКА.
Я смотрю, у коней всё те же нытьё и истерики?
Ну ничё не меняецца на Соккере! ))
Я смотрю, у коней всё те же нытьё и истерики?
Ну ничё не меняецца на Соккере! ))
А пеналь и карточка - 100%!!!
А пеналь и карточка - 100%!!!
Короче с судьей у вас полный контакт вышел.
Короче с судьей у вас полный контакт вышел.