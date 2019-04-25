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Быстров - о Кокорине и Мамаеве: «Я тоже дрался пьяным»

25 апреля 2019, 09:11

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров считает, что теме полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина уделяется слишком много внимания.

Это действительно так. Сложно разобраться, что происходит. Каждый день суды, 500 свидетелей. Вроде всё есть: видео, показания. Надо было уже давно принять решение и не муссировать эту тему. Да, ребята ошиблись, они уже понесли наказание. Но им не выносят приговор, а вновь продлевают арест. Просто, если слушать, что им приписывают сговор, всем же понятно, что это не так. Компания выпила, побуянила, должна понести наказание. Но всё должно быть по закону. Зачем цепляться за какие-то пунктики, чтобы продлевать им арест? Ничего хорошего в этом нет. У нас каждый день происходят подобные случаи в стране, а бывают и гораздо хуже, но далеко не все преступники попадают за решетку.

Случалось ли, что я дрался пьяным? Конечно, случалось...

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый ответил serh62
   7 / 954
25 апреля в 11:54
так это была не драка. драк по стране , действительно полно. это было избиение, что водителя, что Пака. такие мрази смелые когда их пятеро на одного...
Избеенее Пака? ЛОЛ. Ой бедный Пак лежит чуть от ран не умер еле откачали. Да и водитель уже через пару дней выписался из больницы и интервью на первом канале разлдавал! Герой блин. Люди с насморком бывает дольше лежат!
serh62
serh62
   79 / 954
25 апреля в 10:48
так это была не драка. драк по стране , действительно полно. это было избиение, что водителя, что Пака. такие мрази смелые когда их пятеро на одного...
sir_Alex
sir_Alex
   84 / 954
25 апреля в 10:46
Вован знает! 😁😁😁
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   81 / 954
25 апреля в 10:37
Дикий бой пьяного быстрова без регистрации и смс

ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
   584 / 954
25 апреля в 10:33
Это когда ты от охранника клуба получил по щам и успокоился?
mihaluch
mihaluch
   61 / 954
25 апреля в 09:59
У каждого футболиста- профессионала в контракте должно быть записано:Запрещено появляться в общественном месте в нетрезвом виде.
порт
порт
   321 / 954
25 апреля в 09:32
Вофка драться перестал, а вот с пьянкой завязать пока не получается.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   121 / 954
25 апреля в 09:31
Все нацисты,показушники,беспредельщики должны получать суровое наказание.Мамаев давно заслуживал,чтобы его сгноили а Кокорин такой же гопник,как Мамаев.Позор обоим,лучше бы про них совсем не писали
GKN
GKN
   727 / 954
25 апреля в 09:20
У нас наказывают не за то, что совершил правонарушение, а за то, что спалился.
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