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Радимов: «„Зенит-2“ уже вылетел из ФНЛ, задач нет»

25 апреля 2019, 09:19
АрмавирЛоготип футбольный клуб Армавир1 : 0Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2Матч завершен

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал поражение от «Армавира» в последнем туре ФНЛ и вылет команды в ПФЛ.

Да чего тут комментировать? «Армавир» выиграл, мы его поздравляем. Игра в принципе была равна. Когда матчи идут через три дня на четвертый, а у нас в команде молодые пацаны, нужно, во-первых, давать всем поиграть. Во-вторых, мы уже вылетели из ФНЛ, задач нет. Но будем в каждом матче играть, стараться добиваться результата. К сожалению, некоторым пацанам, которые играли, было тяжеловато во втором тайме, потому что игровой практики им не хватает.

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Все комментарии
makkie
makkie
   11 / 954
25 апреля в 13:03
Владик Буланов бы вместо раздачи интервью про Спартак уделял время Зениту-2.
Глядишь, и за стыки бы зацепились. И воспитали бы парочку молодых для основы.
Позорище!
sir_Alex
sir_Alex
   84 / 954
25 апреля в 12:17
Показали верный путь старшим товарищам 😂😂😂
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 954
25 апреля в 11:29
Краснодар - 2 и пищевик - 2 еще бы вытурить из ФНЛ!
ДАША Д
ДАША Д
   116 / 954
25 апреля в 11:19
Такая команда вообще не нужна, только гробить психологию игроков
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   181 / 954
25 апреля в 10:36
Поздравляю Армавир с победой
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
25 апреля в 10:24
БАЛАБОЛ.
тумба-юмба
тумба-юмба
   381 / 954
25 апреля в 09:55
Когда сменим нынешнею власть,то в фнл окажется и зенит-2,и зенит.
Олег Борткевич
Олег Борткевич
   172 / 954
25 апреля в 09:51
Да и с тренером им не повезло.
Аксинья
Аксинья
   50 / 954
25 апреля в 09:30
Занял последнее место это еще не значит что вылетел, может оказаться что команды которые должны занять его место финансово не потянут ФНЛ и Зенит-2 опять останется на головную боль своим болелам...
311
311
   53 / 954
25 апреля в 09:27
Их и до вылета не было, иначе погнали бы тебя давно ссаными тряпками!)
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