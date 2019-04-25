Радимов: «„Зенит-2“ уже вылетел из ФНЛ, задач нет»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал поражение от «Армавира» в последнем туре ФНЛ и вылет команды в ПФЛ .

Да чего тут комментировать? «Армавир» выиграл, мы его поздравляем. Игра в принципе была равна. Когда матчи идут через три дня на четвертый, а у нас в команде молодые пацаны, нужно, во-первых, давать всем поиграть. Во-вторых, мы уже вылетели из ФНЛ , задач нет. Но будем в каждом матче играть, стараться добиваться результата. К сожалению, некоторым пацанам, которые играли, было тяжеловато во втором тайме, потому что игровой практики им не хватает.