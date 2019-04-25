Лепехин: «„Зениту“ по силам побеждать и в РПЛ, и в Кубке, и в Лиге Европы»

Экс-футболист «Зенита» Константин Лепехин не сомневается, что петербургский клуб станет чемпионом.

В конце сезона терять настрой могут команды с разных полюсов таблицы. Я думаю, пока питерцы официально не решат вопрос своего чемпионства, они точно останутся хорошо мотивированы.

Дзюба вновь начал забивать? Понятно, что у всех футболистов есть матчи более удачные и менее удачные. Когда Дзюба не забивает, он не становится для меня хуже. И наоборот: когда Дзюба забивает, он не становится для меня лучше.