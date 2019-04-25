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Лепехин: «„Зениту“ по силам побеждать и в РПЛ, и в Кубке, и в Лиге Европы»

25 апреля 2019, 09:34

Экс-футболист «Зенита» Константин Лепехин не сомневается, что петербургский клуб станет чемпионом.

В конце сезона терять настрой могут команды с разных полюсов таблицы. Я думаю, пока питерцы официально не решат вопрос своего чемпионства, они точно останутся хорошо мотивированы.

Дзюба вновь начал забивать? Понятно, что у всех футболистов есть матчи более удачные и менее удачные. Когда Дзюба не забивает, он не становится для меня хуже. И наоборот: когда Дзюба забивает, он не становится для меня лучше.

Также Лепехин порассуждал о вылете «сине-бело-голубых» из Кубка России на стадии 1/8 финала.

Клуб, который позиционирует себя в качестве топового, должен стремиться завоевывать как можно больше трофеев. Здесь можно брать пример с «Барселоны». Наверное, в «Зените» действительно не уделяется Кубку должного внимания из-за концентрации на чемпионстве. Хотя мне непонятен такой подход. С хорошей скамейкой и возможностью играть двумя составами «Зениту» по силам побеждать сразу и в чемпионате, и в Кубке, и в Лиге Европы. Топовые европейские команды как-то ж умудряются играть на два-три фронта и при этом держать марку.

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Все комментарии
rubinovyi2
rubinovyi2 ответил Ваня лучший
   384 / 954
25 апреля в 15:22
Уточняю. Лучший клуб Северо-Восточной Европы". И то не факт
Да без разницы,тем более это не мои слова,а слова тех самых 15 миллионов.))
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил kastites
   122 / 954
25 апреля в 15:08
Зенит не флагман,а обуза российского футбола и спорта
Питермен
Питермен
   22 / 954
25 апреля в 12:50
В следующем сезоне возьмём все внутренние титулы и выйдем в плей-офф лч. Вся Россия говорит: я болею за Зенит!!!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Союзник противников
   65 / 954
25 апреля в 12:28
"Вилы с Реалом" хохочут в голос.
Не понимай буквально. Человек просто не понимает смысл слова "флагман". Так бывает.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил МКС
   65 / 954
25 апреля в 12:26
А что не так Толь ты вот положа руку на сердце скажи На каком этапе зенит вылетит из ЛЧ?
Смотря в какую группу попадет. Возможно, что и из группы не выйдет.
Союзник противников
Союзник противников ответил kastites
   17 / 954
25 апреля в 11:02
ЗЕНИТ это флагман Российского футбола и спорта
"Вилы с Реалом" хохочут в голос.
Союзник противников
Союзник противников
   17 / 954
25 апреля в 11:01
Дан старт клубно-патриотическому бреду.
подрыватель пуканов
подрыватель пуканов
   206 / 954
25 апреля в 10:57
первый раз за 4 года выиграли чемпионат, поставили в РФС своего Дюкова. а разговоров то.
в ЛЕ зеньку ушатает любой клуб из Испании.
МКС
МКС ответил Ваня лучший
   149 / 954
25 апреля в 10:38
"Побеждать в Лиге Европы"..... Остапа понесло...
А что не так

Толь ты вот положа руку на сердце скажи

На каком этапе зенит вылетит из ЛЧ?
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
   313 / 954
25 апреля в 10:18
Да нет у нас двух составов, игроки есть на три команды, а команд нет. Семаку удалось создать одну команду. Без дрязг, дружную, с одной целью. И это здорово. Вот отрихтует второй состав, тогда можно бороться на три фронта. А сейчас, к примеру, занедужит Жирков, а ставить некого.
kastites
kastites
   105 / 954
25 апреля в 10:17
ЗЕНИТ это флагман Российского футбола и спорта
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 954
25 апреля в 10:03
Надо сначала чемпионат выиграть, а потом думать про игры в евротурнирах. Главное там выступить не по спартаковски. Гыгыгы
Аксинья
Аксинья
   50 / 954
25 апреля в 09:58
Так Зенит перед началом каждого сезона планирует три Трофея, два из которых потом превращаются в ненужные чашки...
тумба-юмба
тумба-юмба
   381 / 954
25 апреля в 09:57
Эко его торкнуло.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил rubinovyi2
   65 / 954
25 апреля в 09:48
Уточняю. Лучший клуб Северо-Восточной Европы". И то не факт
Ваня лучший
Ваня лучший
   65 / 954
25 апреля в 09:47
"Побеждать в Лиге Европы"..... Остапа понесло...
rubinovyi2
rubinovyi2
   384 / 954
25 апреля в 09:46
"Топовые европейские команды как-то ж умудряются играть на два-три фронта и при этом держать марку."

Лучший клуб восточной Европы,с пятнадцатью миллионами болельщиков, стоит выше всего этого....)))
Вообщем,не царево это дело...))))
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