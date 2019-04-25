Лепехин: «„Зениту“ по силам побеждать и в РПЛ, и в Кубке, и в Лиге Европы»

Экс-футболист «Зенита» Константин Лепехин не сомневается, что петербургский клуб станет чемпионом.
В конце сезона терять настрой могут команды с разных полюсов таблицы. Я думаю, пока питерцы официально не решат вопрос своего чемпионства, они точно останутся хорошо мотивированы.
Дзюба вновь начал забивать? Понятно, что у всех футболистов есть матчи более удачные и менее удачные. Когда Дзюба не забивает, он не становится для меня хуже. И наоборот: когда Дзюба забивает, он не становится для меня лучше.
Также Лепехин порассуждал о вылете «сине-бело-голубых» из Кубка России на стадии 1/8 финала.
Клуб, который позиционирует себя в качестве топового, должен стремиться завоевывать как можно больше трофеев. Здесь можно брать пример с «Барселоны». Наверное, в «Зените» действительно не уделяется Кубку должного внимания из-за концентрации на чемпионстве. Хотя мне непонятен такой подход. С хорошей скамейкой и возможностью играть двумя составами «Зениту» по силам побеждать сразу и в чемпионате, и в Кубке, и в Лиге Европы. Топовые европейские команды как-то ж умудряются играть на два-три фронта и при этом держать марку.
в ЛЕ зеньку ушатает любой клуб из Испании.
в ЛЕ зеньку ушатает любой клуб из Испании.
Толь ты вот положа руку на сердце скажи
На каком этапе зенит вылетит из ЛЧ?
Толь ты вот положа руку на сердце скажи
На каком этапе зенит вылетит из ЛЧ?
Лучший клуб восточной Европы,с пятнадцатью миллионами болельщиков, стоит выше всего этого....)))
Вообщем,не царево это дело...))))
Лучший клуб восточной Европы,с пятнадцатью миллионами болельщиков, стоит выше всего этого....)))
Вообщем,не царево это дело...))))