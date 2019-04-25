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Геркус: «В матче „Ростов“ - „Локо“ наслаждался игрой Фарфана»

25 апреля 2019, 13:46
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Экс-генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал итоги матча московской команды с «Ростовом» в 25-м туре РПЛ.

Поздравляю «Локо» с важной победой! И персонально хочу сказать пару хвалебных слов - он их полностью заслужил - в адрес Джефферсона Фарфана!

Вчера в матче «Ростов» - «Локо» буквально наслаждался его игрой. В каждом его движении я узнавал того Джеффа, к которому мы за эти годы привыкли. Он всегда на позитиве и никогда не унывает. Бывают взлеты, бывают трудные времена, но этот вечно улыбающийся парень всегда пашет и совершенствуется. Он бьется с равным рвением и за клуб, и за сборную.

Вспоминаю, как переподписывал с ним контракт в июне прошлого года в Швейцарии. Он говорил, что несмотря на реализованные задачи в виде чемпионства «Локо» и выход на ЧМ со сборной, он стал после этого еще более мотивированным, что он еще не все сказал в футболе и не все трофеи завоевал. Этого парня победы не расхолаживают, а, наоборот являются инъекцией к дальнейшей еще более мощной работе. Это человек-позитив. Мегапрофессионал. И вчера он в очередной раз подарил всем позитивное настроение. Джефф крутой.

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Все комментарии
stasil
stasil
26 апреля в 01:29
Не очень будет удивительно, если ростов выиграет в кубке.
Скажем честно - договорились... Красота, ляпота
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   279 / 954
25 апреля в 16:41
Реально - классный игрок! Представляю, на что он был способен лет в 20-25, если играет так сейчас!
toshkanchik07
toshkanchik07
   548 / 954
25 апреля в 15:40
Респект Геркусу! Спасибо, что следите!
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