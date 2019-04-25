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Симонян: «Я с большим уважением отношусь к Кононову»

25 апреля 2019, 12:38

Четырехкратный чемпион СССР в составе «Спартака» Никита Симонян считает, что главный тренер московской команды Олег Кононов ставит команде ту игру, которая была ранее присуща «красно-белым».

Я с большим уважением отношусь к главному тренеру Кононову. Он ставит ту игру, которая раньше была присуща «Спартаку». Сейчас задача команды занять призовое место и попасть в еврокубки. А дальше будем смотреть, какова будет транферная политика.

Ранее Симонян поделился впечатлениями от матча 24-го тура РПЛ «Краснодар» - «Зенит» (2:3).

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Все комментарии
LOpp
LOpp
   24 / 954
25 апреля в 13:05
Кононов до следующего юбилея Симоняна точно не дотянет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 954
25 апреля в 12:58
Уважение к тренерам не мешает менять их в команде 3 раза за сезон...)))

А так всё по делу....после Енисея Кононов - топ.....))
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 954
25 апреля в 12:39
Пиджак, верим? :)
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