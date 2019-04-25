Симонян: «Я с большим уважением отношусь к Кононову»

Четырехкратный чемпион СССР в составе «Спартака» Никита Симонян считает, что главный тренер московской команды Олег Кононов ставит команде ту игру, которая была ранее присуща «красно-белым».

Я с большим уважением отношусь к главному тренеру Кононову. Он ставит ту игру, которая раньше была присуща «Спартаку». Сейчас задача команды занять призовое место и попасть в еврокубки. А дальше будем смотреть, какова будет транферная политика.