Рейнгольд: «„Спартаку“ терять уже нечего»

Известный футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Арсеналом» в 25-м туре РПЛ .

Я жду хорошей игры. «Спартаку» терять уже нечего. Сезон, можно сказать, провален. Может быть, случиться чудо, если «красно-белые» выиграют во всех оставшихся матчах, в том числе и сегодня. Но присутствует нестабильность. Чтобы громко хлопнуть дверью я бы посоветовал ребятам раскрепоститься и играть в футбол, в который они умеют. Нужно показать характер. У «Спартака» были хорошие матчи, но в основном, он играл бездарно, без характера. А без этого на поле делать нечего. Вы посмотрите, что у нас происходит в футболе. Вот я вчера смотрел игру «Локомотива» в Ростове. Он ведь выиграл не на мастерстве, а именно на характере. Если «Спартак» тоже выйдет играть с характером, все у него получится.