Известный футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Арсеналом» в 25-м туре РПЛ.
Я жду хорошей игры. «Спартаку» терять уже нечего. Сезон, можно сказать, провален. Может быть, случиться чудо, если «красно-белые» выиграют во всех оставшихся матчах, в том числе и сегодня. Но присутствует нестабильность. Чтобы громко хлопнуть дверью я бы посоветовал ребятам раскрепоститься и играть в футбол, в который они умеют. Нужно показать характер. У «Спартака» были хорошие матчи, но в основном, он играл бездарно, без характера. А без этого на поле делать нечего. Вы посмотрите, что у нас происходит в футболе. Вот я вчера смотрел игру «Локомотива» в Ростове. Он ведь выиграл не на мастерстве, а именно на характере. Если «Спартак» тоже выйдет играть с характером, все у него получится.
Как бы не закончилась игра - без разницы. Победим - порадуюсь трём очкам. Проиграем - порадуюсь тому, что Пиджак стал на один шаг ближе к увольнению. Ничья - нахрен не нужна.
Давай, Спартак - порадуй меня сегодня!!
Как бы не закончилась игра - без разницы. Победим - порадуюсь трём очкам. Проиграем - порадуюсь тому, что Пиджак стал на один шаг ближе к увольнению. Ничья - нахрен не нужна.
Давай, Спартак - порадуй меня сегодня!!
А так говорит Рейнгольд: «„Спартаку“ терять уже нечего»
Даже к себе уважения нет! Тогда уж цитата Карла Маркса и Фридриха Энгельса более подойдёт: "Нам нечего терять, кроме своих оков, решеток и цепей".
А так говорит Рейнгольд: «„Спартаку“ терять уже нечего»
Даже к себе уважения нет! Тогда уж цитата Карла Маркса и Фридриха Энгельса более подойдёт: "Нам нечего терять, кроме своих оков, решеток и цепей".
Окромя руководства клуба
Правильно дедушка
Пенсию пока никто не отменял
Окромя руководства клуба
Правильно дедушка
Пенсию пока никто не отменял