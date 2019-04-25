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Рейнгольд: «„Спартаку“ терять уже нечего»

25 апреля 2019, 13:30
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Известный футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Арсеналом» в 25-м туре РПЛ.

Я жду хорошей игры. «Спартаку» терять уже нечего. Сезон, можно сказать, провален. Может быть, случиться чудо, если «красно-белые» выиграют во всех оставшихся матчах, в том числе и сегодня. Но присутствует нестабильность. Чтобы громко хлопнуть дверью я бы посоветовал ребятам раскрепоститься и играть в футбол, в который они умеют. Нужно показать характер. У «Спартака» были хорошие матчи, но в основном, он играл бездарно, без характера. А без этого на поле делать нечего. Вы посмотрите, что у нас происходит в футболе. Вот я вчера смотрел игру «Локомотива» в Ростове. Он ведь выиграл не на мастерстве, а именно на характере. Если «Спартак» тоже выйдет играть с характером, все у него получится.

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Все комментарии
Сов Армия
Сов Армия
   276 / 954
25 апреля в 17:37
А кто сказал что они умеют играть в футбол?
Союзник противников
Союзник противников
   17 / 954
25 апреля в 17:21
Всё потеряно,кроме бесчестия...
тумба-юмба
тумба-юмба
   381 / 954
25 апреля в 16:45
Вперёд СПАРТАК!!!!Удачи и ПОБЕДЫ. Заткни рты чертям.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил порт
   208 / 954
25 апреля в 16:30
Ну да, девственность уже давно потеряна.
Чего бы понимал в потере девственности ? ))))) Глупый какой !!! )))))
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва
   186 / 954
25 апреля в 16:30
спартаку терять уже нечего, потеряна честь в еврокубках, потеряно достоинство в "Дерби Всея Руси", потерян кубок России, и призрачные надежды на попадание в ЛЧ.
Крейсер
Крейсер
   332 / 954
25 апреля в 16:10
Кононов = потерянное время.
Как бы не закончилась игра - без разницы. Победим - порадуюсь трём очкам. Проиграем - порадуюсь тому, что Пиджак стал на один шаг ближе к увольнению. Ничья - нахрен не нужна.
Давай, Спартак - порадуй меня сегодня!!
удав
удав
   124 / 954
25 апреля в 16:00
ну как это нечего?если проиграть все оставшиеся матчи можно многое потерять)
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 954
25 апреля в 14:43
    ДАША Д
    ДАША Д
       116 / 954
    25 апреля в 14:29
    Можно вообще без еврокубков остаться.
    порт
    порт
       321 / 954
    25 апреля в 14:00
    Ну да, девственность уже давно потеряна.
    cska plus
    cska plus
       20 / 954
    25 апреля в 13:50
    Тарасовский старпёр плачет.
    Байкал-38
    Байкал-38
       25 / 954
    25 апреля в 13:48
    «Потеряно все, кроме чести». Так говорит уважающий себя человек.
    А так говорит Рейнгольд: «„Спартаку“ терять уже нечего»

    Даже к себе уважения нет! Тогда уж цитата Карла Маркса и Фридриха Энгельса более подойдёт: "Нам нечего терять, кроме своих оков, решеток и цепей".
    МКС
    МКС
       149 / 954
    25 апреля в 13:47
    Рейнгольд обо76 все составы Спартака

    Окромя руководства клуба

    Правильно дедушка

    Пенсию пока никто не отменял
    PITER_1
    PITER_1
       219 / 954
    25 апреля в 13:36
    рейнгольду то же терять уже не чего, МОЗГ ПОТЕРЯН
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