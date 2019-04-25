Ловчев: «„Спартак“ всколыхнется в конце чемпионата и победит в своих играх»

Бывший футболиста «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал предстоящий матч московской команды в 25-м туре РПЛ против «Арсенала».

«Спартак» ценится не за счет своей защиты, а за счет нападения, в последнее время точно. Зе Луиш, Ханни, Гулиев — это хорошие игроки наступательного плана. Другое дело, что сейчас игроки находятся в нервозном состоянии, и им надо успокоиться. В последних играх один Мельгарехо мог похоронить и «Ростов», и ЦСКА . Столько выходов было один на один, поэтому надо просто реализовывать свои шансы. Когда ты сам не забиваешь, то у такой защиты, как у «Спартака», в любом случае будут проблемы.

«Арсенал» сейчас находится в хорошем состоянии. Они еще при Кононове начали перестраивать свою игру. С точки зрения защиты им добавил Черевченко. Они более строго относятся к защите, чем «Спартак». «Спартак» будет владеть мячом, а «Арсенал» будет играть на контратаках за счет своих быстрых игроков: Джорджевича, Бакаева.