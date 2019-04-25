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Ловчев: «„Спартак“ всколыхнется в конце чемпионата и победит в своих играх»

25 апреля 2019, 13:14
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)3 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболиста «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал предстоящий матч московской команды в 25-м туре РПЛ против «Арсенала».

«Спартак» ценится не за счет своей защиты, а за счет нападения, в последнее время точно. Зе Луиш, Ханни, Гулиев — это хорошие игроки наступательного плана. Другое дело, что сейчас игроки находятся в нервозном состоянии, и им надо успокоиться. В последних играх один Мельгарехо мог похоронить и «Ростов», и ЦСКА. Столько выходов было один на один, поэтому надо просто реализовывать свои шансы. Когда ты сам не забиваешь, то у такой защиты, как у «Спартака», в любом случае будут проблемы.

«Арсенал» сейчас находится в хорошем состоянии. Они еще при Кононове начали перестраивать свою игру. С точки зрения защиты им добавил Черевченко. Они более строго относятся к защите, чем «Спартак». «Спартак» будет владеть мячом, а «Арсенал» будет играть на контратаках за счет своих быстрых игроков: Джорджевича, Бакаева.

«Спартак», понимая, что «Краснодар» и ЦСКА теряют очки, постарается неожиданно для всех зацепиться за 3-е место. Кононов настолько хорошо знает свою команду, что, считаю, «Спартак» всколыхнется к концовке чемпионата и победит в своих матчах. Туле же не удастся побороться за еврокубки. Мой прогноз — 2:1 в пользу гостей.

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Все комментарии
-Хостинский-
-Хостинский-
   202 / 954
25 апреля в 22:05
Ага вон летит Твой Спартак 3:0 🤣🤣🤣
Питер рулит
Питер рулит
   85 / 954
25 апреля в 20:49
    Питер рулит
    Питер рулит
       85 / 954
    25 апреля в 20:38
    ловчев на чем сидишь ?!? ПОДЕЛИСЬ....
    cska plus
    cska plus ответил LOpp
       20 / 954
    25 апреля в 18:03
    не вижу за счет чего Спартак может всколыхнуться.
    Ты что Лопп, против хрющи попёр да ещё и ветерана.
    cska plus
    cska plus
       20 / 954
    25 апреля в 18:01
    Тарасовские старпёры такими выкриками настраивают хрющатник.
    RIR68
    RIR68
       112 / 954
    25 апреля в 17:31
    на счёт всколыхнётся - не знаю, но бомбический разрыв пуканов у них регулярно)))
    112910415
    112910415
       97 / 954
    25 апреля в 16:45
    победит, разумеется !
    Великий ЦСКА Москва
    Великий ЦСКА Москва
       186 / 954
    25 апреля в 16:35
    Зря Ловчев недооценивает Арсенал, как бы после сегодняшней игры Ловчеву не пожалеть
    Гавроша
    Гавроша
       30 / 954
    25 апреля в 16:22
    Мазутные хотят в Еврокубки пролезть? Не пускать, нельзя, а то опять позор будет. Пусть уж лучше арсенал играет.
    Гавроша
    Гавроша
       30 / 954
    25 апреля в 16:20
    Все за арсенал!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       8 / 954
    25 апреля в 16:00
    С какого перца то ???
    Если не ошибаюсь Тула дома уступила лишь раз...Из 12-ти матчей....И то Ионов с пенальти....0:1...
    Да и то это единственное поражение дома оправдано...Ибо тогда Арсенал тренировал Кононов....))))

    Несомненно отсутствие Луиса Адриано - усиление для Спартака.....Но не настолько чтоб говорить о победе...
    pomor45
    pomor45 ответил ЦCКА навсегда
       75 / 954
    25 апреля в 15:43
    Зацепиться за 3 место? Чтобы опять лишить Россию трех команд в ЛЧ?
    Зацепиться, как крючок за корягу.
    pomor45
    pomor45 ответил Байкал-38
       75 / 954
    25 апреля в 15:42
    Опять старая песня, а потом на пару с Рейнгольдом плеваться будите. Раньше Ловчева уважал как игрока, а как начал говорить, сразу понял мозгов нету. Глушаков вам смена будет, тоже без мозгов говорит.
    Так потому и начал говорить, что мозгов нет, а язык сильно чешется. На поле-то всё ногами компенсировал, а теперь баланс нарушился. Ещё и в эксперты занесло, к несчастью.
    pomor45
    pomor45 ответил LOpp
       75 / 954
    25 апреля в 15:39
    не вижу за счет чего Спартак может всколыхнуться.
    А вдруг пригрозят отвезти на мясокомбинат?
    pomor45
    pomor45
       75 / 954
    25 апреля в 15:37
    Ловкий парень - этот Ловчев.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       9 / 954
    25 апреля в 15:05
    Это смотря в какую сторону всколыхнется?!? А то и в ЛЕ можно не попасть!!!
    sten312
    sten312
    25 апреля в 14:50
    Дядя Женя,ты дурак?
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       14 / 954
    25 апреля в 13:52
    Это и так понятно, что и все судьи, и все соперники будут заряжены до предела Федуном. Когда речь идет о деньгах (а выход в ЛЧ это деньги), Лёня все свои связи использует.

    Это при комплектовании команды его разводят на Педрош и Ромашку на изи, а вне футбольного поля как выходец из 90-х Федун свои козыри, конечно, показывает.
    makkie
    makkie
       11 / 954
    25 апреля в 13:42
    Бакаев вроде не сыграет по условиям арендного соглашения.
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда
       12 / 954
    25 апреля в 13:39
    Зацепиться за 3 место? Чтобы опять лишить Россию трех команд в ЛЧ?
    Байкал-38
    Байкал-38
       25 / 954
    25 апреля в 13:36
    Опять старая песня, а потом на пару с Рейнгольдом плеваться будите.
    Раньше Ловчева уважал как игрока, а как начал говорить, сразу понял мозгов нету.
    Глушаков вам смена будет, тоже без мозгов говорит.
    LOpp
    LOpp
       24 / 954
    25 апреля в 13:35
    не вижу за счет чего Спартак может всколыхнуться.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил cvbn1
       19 / 954
    25 апреля в 13:35
    клоака это когда 170 точных передач за матч))))))) это клоака из Ленинграда)))))
    -Хостинский-
    -Хостинский-
       202 / 954
    25 апреля в 13:33
    Локо и Зенит уже не обгонит, ЦСКА если победит в Краснодаре, тогда тоже, только Нас может и обгонит, так как быки как я вижу смазали концовку чемпионата, и очень обидно если останемся без медалей
    cvbn1
    cvbn1
       717 / 954
    25 апреля в 13:30
    Старый маразматик забыл , что
    Играть, тренировать и быть владельцем крючохвостых - себя не уважать.
    Срам
    Подлость
    Алчность
    Рвачество
    Трусость
    Алкоголизм
    Клоака
    drug01
    drug01
       118 / 954
    25 апреля в 13:22
    Если Ловчев сказал значит все будет наоборот!!!
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