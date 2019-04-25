Ловчев: «„Спартак“ всколыхнется в конце чемпионата и победит в своих играх»

Бывший футболиста «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал предстоящий матч московской команды в 25-м туре РПЛ против «Арсенала».
«Спартак» ценится не за счет своей защиты, а за счет нападения, в последнее время точно. Зе Луиш, Ханни, Гулиев — это хорошие игроки наступательного плана. Другое дело, что сейчас игроки находятся в нервозном состоянии, и им надо успокоиться. В последних играх один Мельгарехо мог похоронить и «Ростов», и ЦСКА. Столько выходов было один на один, поэтому надо просто реализовывать свои шансы. Когда ты сам не забиваешь, то у такой защиты, как у «Спартака», в любом случае будут проблемы.
«Арсенал» сейчас находится в хорошем состоянии. Они еще при Кононове начали перестраивать свою игру. С точки зрения защиты им добавил Черевченко. Они более строго относятся к защите, чем «Спартак». «Спартак» будет владеть мячом, а «Арсенал» будет играть на контратаках за счет своих быстрых игроков: Джорджевича, Бакаева.
«Спартак», понимая, что «Краснодар» и ЦСКА теряют очки, постарается неожиданно для всех зацепиться за 3-е место. Кононов настолько хорошо знает свою команду, что, считаю, «Спартак» всколыхнется к концовке чемпионата и победит в своих матчах. Туле же не удастся побороться за еврокубки. Мой прогноз — 2:1 в пользу гостей.
Если не ошибаюсь Тула дома уступила лишь раз...Из 12-ти матчей....И то Ионов с пенальти....0:1...
Да и то это единственное поражение дома оправдано...Ибо тогда Арсенал тренировал Кононов....))))
Несомненно отсутствие Луиса Адриано - усиление для Спартака.....Но не настолько чтоб говорить о победе...
Если не ошибаюсь Тула дома уступила лишь раз...Из 12-ти матчей....И то Ионов с пенальти....0:1...
Да и то это единственное поражение дома оправдано...Ибо тогда Арсенал тренировал Кононов....))))
Несомненно отсутствие Луиса Адриано - усиление для Спартака.....Но не настолько чтоб говорить о победе...
Это при комплектовании команды его разводят на Педрош и Ромашку на изи, а вне футбольного поля как выходец из 90-х Федун свои козыри, конечно, показывает.
Это при комплектовании команды его разводят на Педрош и Ромашку на изи, а вне футбольного поля как выходец из 90-х Федун свои козыри, конечно, показывает.
Раньше Ловчева уважал как игрока, а как начал говорить, сразу понял мозгов нету.
Глушаков вам смена будет, тоже без мозгов говорит.
Раньше Ловчева уважал как игрока, а как начал говорить, сразу понял мозгов нету.
Глушаков вам смена будет, тоже без мозгов говорит.
Играть, тренировать и быть владельцем крючохвостых - себя не уважать.
Срам
Подлость
Алчность
Рвачество
Трусость
Алкоголизм
Клоака
Играть, тренировать и быть владельцем крючохвостых - себя не уважать.
Срам
Подлость
Алчность
Рвачество
Трусость
Алкоголизм
Клоака