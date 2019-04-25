Смертин: «Тренер должен быть жестким. Я не смогу так»

Директор РФС по региональной политике и международным отношениям Алексей Смертин посетил Всемирный урок футбола и дружбы для детей из детских домов, на котором признался, что вряд ли станет тренером.

Тренером меня не увидите. Тренером нужно быть жестким, где-то переламывать не только себя, но и игрока. Я не смогу так. Будучи игроком, я был довольно жестким. А у человека должно быть две ипостаси. В жизни же я другой. Значит, тренером быть не гожусь. Быть тренером это еще и дар.