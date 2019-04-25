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Матч «Динамо» - «Арсенал», скорее всего, пройдет на «ВТБ-Арене»

25 апреля 2019, 12:29
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)Арсенал26.05.2019 в 14:00 Не начался

Председатель комиссии РФС по сертификации стадионов Александр Зорков заявил, что встреча заключительного, 30-го тура РПЛ между «Динамо» и «Арсеналом» с вероятностью 99% пройдет в Москве на стадионе в Петровском парке.

Вероятность проведения матча «Динамо» - «Арсенал» на стадионе в Петровском парке - 99%. По регламенту, за 10 дней должен приниматься футбольный газон. По нашим данным, рост травы идет интенсивно, пошло укрепление корневой системы, после прошивки поле будет готово для того, чтобы принять матч 26 мая. Конечно, решение будет принимать комиссия, но оно, думаю, будет положительным.

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Все комментарии
alexamit
alexamit
   341 / 954
25 апреля в 15:40
И ещё бы бесплатно.
EAGuar As
EAGuar As
   62 / 954
25 апреля в 12:55
Вот и хорошо.
parallels
parallels
   3 / 954
25 апреля в 12:32
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