Матч «Динамо» - «Арсенал», скорее всего, пройдет на «ВТБ-Арене»

25 апреля 2019, 12:29

Председатель комиссии РФС по сертификации стадионов Александр Зорков заявил, что встреча заключительного, 30-го тура РПЛ между «Динамо» и «Арсеналом» с вероятностью 99% пройдет в Москве на стадионе в Петровском парке.