Матч «Динамо» - «Арсенал», скорее всего, пройдет на «ВТБ-Арене»

Председатель комиссии РФС по сертификации стадионов Александр Зорков заявил, что встреча заключительного, 30-го тура РПЛ между «Динамо» и «Арсеналом» с вероятностью 99% пройдет в Москве на стадионе в Петровском парке.
Вероятность проведения матча «Динамо» - «Арсенал» на стадионе в Петровском парке - 99%. По регламенту, за 10 дней должен приниматься футбольный газон. По нашим данным, рост травы идет интенсивно, пошло укрепление корневой системы, после прошивки поле будет готово для того, чтобы принять матч 26 мая. Конечно, решение будет принимать комиссия, но оно, думаю, будет положительным.