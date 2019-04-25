Реброва преследует страшный сон, в котором он не может завязать шнурки

Голкипер «Спартака» Артем Ребров на своей странице в Instagram рассказал о преследующем его страшном сне.

Утром ехал с детьми в машине и на одной из радиоволн обсуждалась интересная тема: «Сны». Слушатели звонили и писали в студию, рассказывали свои яркие и запоминающиеся сновидения. Я спросил у детей, есть ли у них какие-то запоминающиеся им сны?! А сам рассказал им про свой, приходящий из года в год ко мне по ночам. Хочу поделиться и с вами, моими подписчиками!

Я в обычном режиме готовлюсь к игре, прихожу после разминки в раздевалку, одеваю форму, бутсы, но никак не могу завязать шнурки! Шнурки!!!! Все уже начинают выходить на поле, а я всё сижу и пытаюсь их завязать. Паника! Команда уже на поле, а меня всё нет. Меня начинают звать, а я всё никак не могу зашнуровать бутсы! Игра начинается без меня... Я просыпаюсь весь в поту, тяжелое дыхание, сердце бешено бьется... Согласитесь, не очень приятно?! А какие сны снятся Вам?