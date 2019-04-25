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Реброва преследует страшный сон, в котором он не может завязать шнурки

25 апреля 2019, 13:50

Голкипер «Спартака» Артем Ребров на своей странице в Instagram рассказал о преследующем его страшном сне.

Утром ехал с детьми в машине и на одной из радиоволн обсуждалась интересная тема: «Сны». Слушатели звонили и писали в студию, рассказывали свои яркие и запоминающиеся сновидения. Я спросил у детей, есть ли у них какие-то запоминающиеся им сны?! А сам рассказал им про свой, приходящий из года в год ко мне по ночам. Хочу поделиться и с вами, моими подписчиками!

Я в обычном режиме готовлюсь к игре, прихожу после разминки в раздевалку, одеваю форму, бутсы, но никак не могу завязать шнурки! Шнурки!!!! Все уже начинают выходить на поле, а я всё сижу и пытаюсь их завязать. Паника! Команда уже на поле, а меня всё нет. Меня начинают звать, а я всё никак не могу зашнуровать бутсы! Игра начинается без меня... Я просыпаюсь весь в поту, тяжелое дыхание, сердце бешено бьется... Согласитесь, не очень приятно?! А какие сны снятся Вам?

В марте Реброву, проведшему 3 матча в РПЛ в этом сезоне, исполнилось 35 лет

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Все комментарии
Рональду мой кумир
Рональду мой кумир
   594 / 959
25 апреля в 17:34
Значит пропустит от Рона
RIR68
RIR68
   113 / 959
25 апреля в 17:25
типичная тарасовка. Ребров нагнулся и ждёт, когда Джикия ему поможет завязать шнурки.
тумба-юмба
тумба-юмба
   386 / 959
25 апреля в 17:07
Артём,это хороший сон.Если тебя нет на воротах значит не пропустишь гол.Не пропустишь гол,значит СПАРТАК ВЫИГРАЕТ.Больше не нервничай.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   290 / 959
25 апреля в 16:39
Да это фигня голимая ! Вот когда приснится , что штанга ему не дает, вот это уже к врачу !
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   74 / 959
25 апреля в 16:17
Вот до чего может довести пищевик человека! Жуть ...
Димoн
Димoн
   33 / 959
25 апреля в 16:04
такую ахинею выложить в Instagram мог только игрок Спартака))))) Стыдно за Спартак)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 959
25 апреля в 15:45
Что то пошло не так в "народном" королевстве...)))

Один с крыши стадиона голы забивает....
Второй всех американских шпионов на машине передавил.
Третий во время игры делает вид что кому то звонит ...
Четвертый коноплю трет в руках и нюхает...
Пятому шнуркофобия спать не дает...

Не все витамины одинаково полезны...))))
Серж 5454
Серж 5454
25 апреля в 15:23
со штангами надо в засос целоваться тогда и сны такие не будут сниться
ziborock
ziborock ответил cska plus
   36 / 959
25 апреля в 15:08
Ахахах! Штанголизу надо выскочить на поле и провести сеанс любви с штангами.
Каждому свое! Кто-то штанги любит, а кто-то когда у него между ног мяч прокатывается!)
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   241 / 959
25 апреля в 15:07
СТРАШНЫЙ СОН РЕБРОВА: ЛЮБИМАЯ ШТАНГА ИЗМЕНИЛА С ПЕРЕКЛАДИНОЙ !

ГЫ-ГЫ-ГЫ
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 959
25 апреля в 15:01
Придется заказать бутсы на липучках!!!
cska plus
cska plus
   20 / 959
25 апреля в 14:52
Ахахах! Штанголизу надо выскочить на поле и провести сеанс любви с штангами.
NEADEKVAT
NEADEKVAT
   427 / 959
25 апреля в 14:51
Не надо гадать что снилось Игарю
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Scuderia Ferrari
   14 / 959
25 апреля в 14:49
Лучше бы федун Бориса Моисеева позвал, чтобы тот Голубую луну спел, а то ведь зенитовец Шнуров на федун-арене пел, а Моисеев нет, позор спартаку!
    Гуливер
    Гуливер
       936 / 959
    25 апреля в 14:49
    весёлый вратаришка у спартачея
    удав
    удав
       118 / 959
    25 апреля в 14:36
    дак ты их не вокруг штанги завязывай=)
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил ЦCКА навсегда
       6 / 959
    25 апреля в 14:30
      Байкал-38
      Байкал-38
         25 / 959
      25 апреля в 14:28
      Так команда на поле уже давно без тебя, сон сбылся!
      Capitan555
      Capitan555
         626 / 959
      25 апреля в 14:17
      Это Тёма ЗНАК....пора искать команду тебе другую...Селихов,Максименко - основные...а потом только ты.....
      parallels
      parallels
         3 / 959
      25 апреля в 14:14
      ппц, позор спартаку)
      mangoх12
      mangoх12
         32 / 959
      25 апреля в 14:03
      это к пердиву
      Palex
      Palex
         50 / 959
      25 апреля в 14:01
      Совсем обезумел. А вообще соккер,пиши о футболе,а не о 14коватом вратаре.
      poodle
      poodle
         244 / 959
      25 апреля в 14:00
      мда,вот же дичь какая,правильно что он играет за спартак,там все немного с дурью!
      makkie
      makkie
         11 / 959
      25 апреля в 13:58
      Ппц, новостей что ли уже нет?
      Инстаграммы футболистов обсуждаем...
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик
         14 / 959
      25 апреля в 13:54
      Я-то боялся, что ему снится сон, где он не может поцеловать штангу... Тянется к ней, а она все дальше, дальше... А шнурки - это фигня.
      ЦCКА навсегда
      ЦCКА навсегда
         12 / 959
      25 апреля в 13:53
      Страшный сон Реброва, когда кто-то пристает к его штангам :)
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