Мамаев: «Слово „петухи“ унижает мужское достоинство»

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев рассказал о своём отношении к слову «петух», которым водитель Виталий Соловчук назвал его и нападающего «Зенита» Александра Кокорина перед началом драки 8 октября.
Как можно объяснить слово «петухи»? Мы все взрослые люди. Это унижает мужское достоинство. Можно было бы сказать, если бы ему что-то сказали или поцарапали машину. Я его до этой ситуации вообще не видел.
Влияло ли то, что фраза была произнесена при знакомой мне девушке? Дело не в этом. Это оскорбительно. Я себе не позволяю оскорблять кого-то без причины. Это не по-человечески, тем более когда такая компания.
Надо было писать что вы не юноша
Надо было писать что вы не юноша
А тут цепануло по ушам.
Задело.
Петухи и есть.
А тут цепануло по ушам.
Задело.
Петухи и есть.
Уважающий себя человек НИКОГДА
Не пойдет толпой бить прохожего
Как бы тот его не называл
А так я согласен с водилой
Толпой нападают либо петухи либо крысы
Уважающий себя человек НИКОГДА
Не пойдет толпой бить прохожего
Как бы тот его не называл
А так я согласен с водилой
Толпой нападают либо петухи либо крысы
В петушатнике своём срок свой докукует. =)
В петушатнике своём срок свой докукует. =)
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ
Разбираются в блатном жаргоне
Вот после суда вас питухами и сделают
Законники хреновы
Разбираются в блатном жаргоне
Вот после суда вас питухами и сделают
Законники хреновы