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Мамаев: «Слово „петухи“ унижает мужское достоинство»

25 апреля 2019, 14:34

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев рассказал о своём отношении к слову «петух», которым водитель Виталий Соловчук назвал его и нападающего «Зенита» Александра Кокорина перед началом драки 8 октября. 

Как можно объяснить слово «петухи»? Мы все взрослые люди. Это унижает мужское достоинство. Можно было бы сказать, если бы ему что-то сказали или поцарапали машину. Я его до этой ситуации вообще не видел.

Влияло ли то, что фраза была произнесена при знакомой мне девушке? Дело не в этом. Это оскорбительно. Я себе не позволяю оскорблять кого-то без причины. Это не по-человечески, тем более когда такая компания.

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Все комментарии
Jum13
Jum13
   52 / 954
25 апреля в 22:45
Странно - спартачей не унижает
Apsny
Apsny
   45 / 954
25 апреля в 20:34
Толпой на одного это как тогда?
Заполярный
Заполярный
   282 / 954
25 апреля в 18:55
ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ. В РАЗДЕВАЛКЕ ЗЕНИТА ПЕТУШАТСЯ ЧУТЬ ЛИ НЕ ПОСЛЕ КАЖДОГО МАТЧА. ГЕНАДИЙ ОРЛОВ ГОВОРИЛ.
МКС
МКС ответил Palex
   149 / 954
25 апреля в 17:07
Давай сынок, ты без поучительного тона будешь общаться.
    Mangur
    Mangur
       732 / 954
    25 апреля в 16:37
    А Мамаев кретин. Думаю на зоне ему самое место.
    сулейман шлагбаум 1
    сулейман шлагбаум 1
       279 / 954
    25 апреля в 16:37
    Пашуня, ты не в "Эгоист" езжай " отдыхать" , а к нам , в Орешки . Там тебе быстро объяснят, кто ты и чего стоишь, невзирая на твои бабки ( не такие уж и большие, как может легко выясниться!). Причем, четыре на одного у нас не канает. Вот и покажите, какие вы "не петухи".
    Klаsse
    Klаsse
       394 / 954
    25 апреля в 16:30
    Ну вот, глоры зинаиды гордятся тем, что они петухи. Или их Мамаев за людей не считает?))
    plusnindimon
    plusnindimon
       872 / 954
    25 апреля в 16:27
    Ну да, у нас в РФ только и обзывают словом "петух", что то другое было, а это сейчас отмазы пошли...
    serh62
    serh62
       79 / 954
    25 апреля в 16:18
    раньше , петухом называли того , кто был одет броско, ярко. сравнительно недавно это приобрело совсем другой смысл. да и обычно говорят, что правда глаза колет.раз отозвались, значит они это и есть...
    Palex
    Palex ответил МКС
       51 / 954
    25 апреля в 16:15
      Сергей Саныч
      Сергей Саныч
         26 / 954
      25 апреля в 15:47
      Надо вести себя по-мужски,тогда и слово не прилипнет.
      А тут цепануло по ушам.
      Задело.
      Петухи и есть.
      МКС
      МКС ответил Palex
         149 / 954
      25 апреля в 15:43
      Зато после этого,этот водила ,двадцать раз подумает,называть ли ещё кого то этим словом. Так как можно будет и серьезнее огрести и уже не на легкую степень.
      Запомни юноша

      Уважающий себя человек НИКОГДА

      Не пойдет толпой бить прохожего

      Как бы тот его не называл

      А так я согласен с водилой

      Толпой нападают либо петухи либо крысы
      ДАША Д
      ДАША Д
         116 / 954
      25 апреля в 15:30
      И водителя под суд.
      Литейный 4
      Литейный 4
         4 / 954
      25 апреля в 15:25
      За такие слова в приличном обществе рожу бьют. Гыгыгы
      Leha-ha50
      Leha-ha50
         9 / 954
      25 апреля в 15:22
      Надо было вас "СИНЕЙ ПТИЦЕЙ" назвать ???
      дурман
      дурман
         88 / 954
      25 апреля в 15:15
      Что за времена пошли, негра негром нельзя называть, петуха петухом
      Kresi frok
      Kresi frok
         114 / 954
      25 апреля в 15:15
      Выговорился? Теперь обратно в клетку аха)) петушки.
      Scuderia Ferrari
      Scuderia Ferrari ответил LOpp
         6 / 954
      25 апреля в 15:11
      Стал он знатным петухом, среди них банкует,
      В петушатнике своём срок свой докукует. =)
      LOpp
      LOpp ответил Serg_Diamond
         24 / 954
      25 апреля в 15:07
      Блатной жаргон видимо очень близок и понятен Мамаеву. Значит привыкать на зоне не придется
      Мамаев давно к зоне готовился.

      ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
      ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
         239 / 954
      25 апреля в 15:05
      СОГЛАСЕН, БУДЬ НА МЕСТЕ МАМАЕВА СИДЕВШИЙ РЕЦИДИВИСТ, ОН БЫ ЭТОГО ВОДИЛУ ЗА ПЕТУХА НА МЕСТЕ БЫ ПЕРОМ ПОПИСАЛ, ТАК ЧТО ТОТ ЕЩЁ ХОРОШО ОТДЕЛАЛСЯ !

      ГЫ-ГЫ
      Palex
      Palex ответил МКС
         51 / 954
      25 апреля в 14:59
      Зато после этого,этот водила ,двадцать раз подумает,называть ли ещё кого то этим словом. Так как можно будет и серьезнее огрести и уже не на легкую степень.
      цыпленок ОЗИМАНДИЯ
      цыпленок ОЗИМАНДИЯ
         349 / 954
      25 апреля в 14:51
      ПОМАЛКИВАЛ БЫ! УМНИКОКОКОВ РАЗВЕЛОСЬ!
      Serg_Diamond
      Serg_Diamond
         264 / 954
      25 апреля в 14:50
      Блатной жаргон видимо очень близок и понятен Мамаеву. Значит привыкать на зоне не придется
      МКС
      МКС
         149 / 954
      25 апреля в 14:48
      Едрит такие прям все сидельцы

      Разбираются в блатном жаргоне

      Вот после суда вас питухами и сделают

      Законники хреновы
      pomor45
      pomor45
         75 / 954
      25 апреля в 14:43
      Если это правда, то Соловчук очень дёшево отделался, да ещё и получит моральное удовлетворение. Желаю ему, чтобы за следующего "петуха" его уложили в больничную койку надолго.
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